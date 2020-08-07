https://ria.ru/20200807/1575470723.html
Пригожин усомнился в возможности прожить на 50 тысяч рублей в месяц
Продюсер Иосиф Пригожин рассказал в интервью "Пятому каналу", что в месяц тратит не менее полутора-двух миллионов рублей, отметив при этом, что не представляет, РИА Новости, 07.08.2020
2020-08-07T01:15
2020-08-07T01:16
россия
шоу-бизнес
иосиф пригожин
ляйсан утяшева
никита джигурда
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https://ria.ru/20200729/1575093671.html
https://ria.ru/20200729/1575078163.html
Andrey Bobrov
Жиру бесится. Пригожин, люди живут в регионах и на 10 000, прикинь?
58
Рома Филл
Если Пригожин тратит в месяц 1 - 1,5 миллиона рублей , то значит он эти деньги за-ра-ба-ты-ва-ет. Он же их не ворует ? И если Пригожин тратит эти 1- 1.5 миллиона рублей здесь , у нас , в России , то значит он даёт зарабатывать деньги и другим россиянам. И нет в этом ничего предрассудительного , за что стоило бы его осуждать..... Но вот совсем другое дело , когда кто- то из шоу - бизнеса , да и не только от туда , "заработали" деньги в России неизвестным путём , и выводят эти деньги за границу , покупая там недвижимость в виде дворцов и огромных вилл , покупают там яхты , спортивные клубы и разную роскошь , оставляют там деньги , вот это стоит осуждать и пресекать нашим фискальным и правоохранным органам .
53
22
россия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/04/1572486080_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_96e4abe30ca29813d702dcee9fae5d7a.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, шоу-бизнес, иосиф пригожин, ляйсан утяшева, никита джигурда
МОСКВА, 7 авг – РИА Новости.
Продюсер Иосиф Пригожин
рассказал в интервью "Пятому каналу
", что в месяц тратит не менее полутора-двух миллионов рублей, отметив при этом, что не представляет, как звезды шоу-бизнеса могут прожить на 50 тысяч.
Так продюсер прокомментировал заявление ряда звезд шоу-бизнеса, в частности, Ляйсан Утяшевой
и Никиты Джигурды
, о готовности прожить месяц на 50 тысяч рублей.
"Учитывая, что я занимаюсь продюсерской деятельностью, мне нужен не один миллион. Потому что я инвестирую деньги в творчество, в артистов, в музыку, в клипы. Я считаю, что люди, которые говорят, что в месяц можно жить на 30-50 тысяч рублей, они лукавят", — заявил Пригожин.
По его словам, со значительно меньшими доходами можно было и не мечтать о швейцарском образовании для детей, а также о достойных клипах для его жены, певицы Валерии.
"Я человек, работающий с 12 лет, не могу себе позволить оставаться в зоне заработка 50 тысяч рублей. Не согласен, что на эти деньги можно прожить. Те люди, которые дают эти комментарии, они не живут на 50 тысяч рублей, невозможно полететь на эти деньги в Испанию, дом купить. Это все легенды!" — добавил продюсер.
При этом Пригожин рассказал, что воспитывает шестерых детей и вынужден содержать массу близких родственников. "Мне бы этих денег (50 тысяч. – прим. ред.) не хватило. Мне меньше полутора— двух миллионов просто невозможно. Я физически просто не могу", — заключил он.