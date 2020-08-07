Пригожин усомнился в возможности прожить на 50 тысяч рублей в месяц

МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Продюсер Продюсер Иосиф Пригожин рассказал в интервью " Пятому каналу ", что в месяц тратит не менее полутора-двух миллионов рублей, отметив при этом, что не представляет, как звезды шоу-бизнеса могут прожить на 50 тысяч.

"Учитывая, что я занимаюсь продюсерской деятельностью, мне нужен не один миллион. Потому что я инвестирую деньги в творчество, в артистов, в музыку, в клипы. Я считаю, что люди, которые говорят, что в месяц можно жить на 30-50 тысяч рублей, они лукавят", — заявил Пригожин.

По его словам, со значительно меньшими доходами можно было и не мечтать о швейцарском образовании для детей, а также о достойных клипах для его жены, певицы Валерии.

"Я человек, работающий с 12 лет, не могу себе позволить оставаться в зоне заработка 50 тысяч рублей. Не согласен, что на эти деньги можно прожить. Те люди, которые дают эти комментарии, они не живут на 50 тысяч рублей, невозможно полететь на эти деньги в Испанию, дом купить. Это все легенды!" — добавил продюсер.