Случаи отставок первых лиц государств по состоянию здоровья
28 августа 2020 года премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил правящему блоку о решении уйти в отставку, причиной которой является "невозможность принимать правильные решения из-за болезни". У Синдзо Абэ язвенный колит – хроническое воспаление слизистой оболочки толстой кишки. Это заболевание послужило причиной его отставки в 2007 году. Хотя сам он тогда сообщал, что поводом для такого шага стала невозможность достичь компромисса с оппозицией во главе с Демократической партией о продлении срока действия специального закона о противодействии терроризму. Затем состояние здоровья Синдзо Абэ удалось стабилизировать, и в 2012 году его снова избрали премьер-министром.
2 апреля 2019 года президент Алжира Абдельазиз Бутефлика после массовых протестов в стране против его выдвижения на пятый срок, уведомил главу Конституционного совета о сложении полномочий, воспользовавшись 102-й статьей конституции, которая предусматривает отставку, в частности, по состоянию здоровья. Бутефлике было 82 года, он бессменно находился у власти с 1999 года.
19 марта 2019 года президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в эфире республиканских телеканалов подписал указ о прекращении своих полномочий в качестве главы республики. Назарбаев заявил, что сложит полномочия главы государства с 20 марта. Он занимал пост президента почти 29 лет – с 24 апреля 1990 года, когда был избран президентом тогда еще Казахской СССР. Назарбаев стал первым руководителем в Центральной Азии, который сложил с себя полномочия добровольно. Ряд экспертов связали отставку Назарбаева связали с его здоровьем. После отставки Нурсултан Назарбаев остался председателем партии Nur Otan ("Свет отечества"), главой Совета безопасности и председателем Ассамблеи народа Казахстана.
26 октября 2009 года премьер-министр Монголии Санжийна Баяра заявил о своем намерении оставить пост, который занимал с ноября 2007 года, из-за проблем со здоровьем. Ранее он выезжал за рубеж на лечение в связи с проблемами с печенью, вызванными гепатитом С. 28 октября парламент Монголии одобрил отставку Санжийн Баяра.
30 января 2009 года премьер-министр Грузии Григол Мгалоблишвили подал в отставку по состоянию здоровья, спустя три месяца после назначения на пост главы правительства. В конце декабря 2008 года Мгалоблишвили по рекомендации грузинских врачей находился в Германии на лечении. Врачи поставили ему диагноз "нефропатия" – инфекционное воспаление почек. Вернувшись в Тбилиси, 17 января 2009 года Мгалоблишвили вновь почувствовал недомогание, вызванное высоким давлением. Позднее он снова отправился в Германию, где прошел недельный курс лечения.
16 ноября 2007 года премьер-министр Грузии Зураб Ногаидели подал в отставку из-за состояния здоровья. Весной 2007 года в США ему сделали сложную операцию на сердце. Врачи не рекомендовали главе правительства переутомляться. Зураб Ногаидели занимал пост премьер-министра с февраля 2005 года.
В августе 2006 года лидер Кубы Фидель Кастро (1926-2016) временно делегировал свои полномочия младшему брату Раулю. Причиной этого послужила операция на кишечнике, которую Кастро перенес 31 июля 2006 года. В 2008 году Фидель Кастро объявил об уходе в отставку с поста руководителя Кубы, а в 2011 году – и с поста первого секретаря Кубинской компартии. Фидель Кастро с октября 1965 года занимал пост первого секретаря ЦК Коммунистической партии Кубы. В 1976 году он стал председателем Государственного совета Кубинской национальной ассамблеи, совместив посты главы правительства и главы государства.
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