https://ria.ru/20200828/otstavka-1576433575.html

Случаи отставок первых лиц государств по состоянию здоровья

премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил правящему блоку о решении уйти в отставку, причиной которой является "невозможность принимать правильные решения из-за... РИА Новости, 28.08.2020

2020-08-28T14:26

2020-08-28T14:26

2020-08-28T14:26

отставки и назначения - новости

справки

в мире

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<strong>28 августа 2020 года</strong> премьер-министр Японии Синдзо Абэ <a href="https://ria.ru/20200828/yaponiya-1576410060.html" target="_blank">заявил</a> правящему блоку о решении уйти в отставку, причиной которой является "невозможность принимать правильные решения из-за болезни". У <a href="https://ria.ru/person_Sindzo_Abeh" target="_blank">Синдзо Абэ</a> язвенный колит – хроническое воспаление слизистой оболочки толстой кишки. Это заболевание послужило причиной его отставки в 2007 году. Хотя сам он тогда <a href="https://ria.ru/20070912/78119258.html" target="_blank">сообщал</a>, что поводом для такого шага стала невозможность достичь компромисса с оппозицией во главе с Демократической партией о продлении срока действия специального закона о противодействии терроризму. Затем состояние здоровья Синдзо Абэ удалось стабилизировать, и в 2012 году его снова избрали премьер-министром.<strong>2 апреля 2019 года</strong> президент Алжира Абдельазиз Бутефлика после массовых протестов в стране против его выдвижения на пятый срок, <a href="https://ria.ru/20190410/1552566485.html" target="_blank">уведомил</a> главу Конституционного совета о сложении полномочий, воспользовавшись 102-й статьей конституции, которая предусматривает отставку, в частности, по состоянию здоровья. Бутефлике было 82 года, он бессменно находился у власти с 1999 года. <strong>19 марта 2019 года</strong> президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в эфире республиканских телеканалов <a href="https://ria.ru/20190319/1551932437.html" target="_blank">подписал указ</a> о прекращении своих полномочий в качестве главы республики. Назарбаев <a href="https://ria.ru/20190319/1551939515.html?in=t" target="_blank">заявил</a>, что сложит полномочия главы государства с 20 марта. Он занимал пост президента почти 29 лет – с 24 апреля 1990 года, когда был избран президентом тогда еще Казахской СССР. Назарбаев стал первым руководителем в Центральной Азии, который сложил с себя полномочия добровольно. Ряд экспертов <a href="https://360tv.ru/news/vlast/otstavku-nazarbaeva-svjazali-s-ego-zdorovem/" target="_blank">связали отставку</a> Назарбаева связали с его здоровьем. После <a href="https://ria.ru/20200706/1573950284.html" target="_blank">отставки</a> Нурсултан Назарбаев остался председателем партии Nur Otan ("Свет отечества"), главой Совета безопасности и председателем Ассамблеи народа Казахстана. <strong>26 октября 2009 года</strong> премьер-министр Монголии Санжийна Баяра <a href="https://ria.ru/20091028/190978258.html" target="_blank">заявил</a> о своем намерении оставить пост, который занимал с ноября 2007 года, из-за проблем со здоровьем. Ранее он выезжал за рубеж на лечение в связи с проблемами с печенью, вызванными гепатитом С. 28 октября парламент Монголии одобрил отставку Санжийн Баяра. <strong>30 января 2009 года</strong> премьер-министр Грузии Григол Мгалоблишвили <a href="https://ria.ru/20090130/160571198.html" target="_blank">подал в отставку</a> по состоянию здоровья, спустя три месяца после назначения на пост главы правительства. В конце декабря 2008 года Мгалоблишвили по рекомендации грузинских врачей находился в Германии на лечении. Врачи поставили ему диагноз "нефропатия" – инфекционное воспаление почек. Вернувшись в Тбилиси, 17 января 2009 года Мгалоблишвили вновь почувствовал недомогание, вызванное высоким давлением. Позднее он снова отправился в Германию, где прошел недельный курс лечения. <strong>16 ноября 2007 года</strong> премьер-министр Грузии Зураб Ногаидели <a href="https://ria.ru/20071116/88397824.html" target="_blank">подал в отставку</a> из-за состояния здоровья. Весной 2007 года в США ему сделали сложную операцию на сердце. Врачи не рекомендовали главе правительства переутомляться. Зураб Ногаидели <a href="https://ria.ru/20050217/33270442.html" target="_blank">занимал пост</a> премьер-министра с февраля 2005 года. <strong>В августе 2006 года</strong> лидер Кубы Фидель Кастро (1926-2016) временно <a href="https://ria.ru/20080219/99565174.html" target="_blank">делегировал</a> свои полномочия младшему брату Раулю. Причиной этого послужила операция на кишечнике, которую Кастро перенес 31 июля 2006 года. В 2008 году Фидель Кастро объявил об уходе в отставку с поста руководителя Кубы, а в 2011 году – и с поста первого секретаря Кубинской компартии. Фидель Кастро с октября 1965 года <a href="https://ria.ru/20110813/416940356.html" target="_blank">занимал пост</a> первого секретаря ЦК Коммунистической партии Кубы. В 1976 году он стал председателем Государственного совета Кубинской национальной ассамблеи, совместив посты главы правительства и главы государства. <em>Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников</em>

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

отставки и назначения - новости, справки, в мире