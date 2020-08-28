https://ria.ru/20200828/yaponiya-1576410060.html

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ уходит в отставку

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил правящему блоку о решении уйти в отставку. Он официально проинформировал об этом лидера партии "Комэйто" Нацуо Ямагути. РИА Новости, 28.08.2020

2020-08-28T09:19

2020-08-28T09:19

2020-08-28T11:40

отставка синдзо абэ

синдзо абэ

япония

в мире

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<strong>ТОКИО, 28 авг — РИА Новости. </strong>Премьер-министр <a href="http://ria.ru/location_Japan/" target="_blank">Японии</a> <a href="http://ria.ru/person_Sindzo_Abeh/" target="_blank">Синдзо Абэ</a> заявил правящему блоку о решении уйти в отставку. Он официально проинформировал об этом лидера партии "Комэйто" Нацуо Ямагути.Ранее <u><a href="https://english.kyodonews.net/news/2020/08/49143d2e31c6-breaking-news-abes-health-status-remains-unchanged-top-govt-spokesman.html">Киодо</a></u> со ссылкой на источники в правительстве передавало, что Абэ намерен исполнять свои обязанности до выбора преемника.В последние дни СМИ писали об ухудшении самочувствия политика. Сегодня он подтвердил это.По словам собеседника Киодо, Абэ заявил, что "ему стало сложно исполнять свои обязанности".У Синдзо Абэ язвенный колит — хроническое воспаление слизистой оболочки толстой кишки. Это заболевание послужило причиной его отставки в 2007 году. Однако затем состояние удалось стабилизировать, и в 2012-м его снова избрали премьер-министром. Двадцать четвертого августа срок его пребывания на этом посту превысил 2799 дней, что стало самым длинным периодом среди глав японских правительств.Недавно стало известно об обострении заболевания, за последние дни премьер дважды посещал клинику.Потомственный политикОтец премьера — Синтаро Абэ (1924-1991) — был министром иностранных дел в 1982-1986 годах, дед Нобусукэ Киси (1896-1987) — премьер-министром Японии в 1957-1960 годах, дядя Эйсаку Сато (1901-1975) занимал ту же должность с 1964 по 1972-й.Обозреватели отмечают, что Абэ стремился к улучшению отношений с Россией, он неоднократно высказывал намерение заключить мирный договор до окончания срока своих полномочий. В экономике он запомнится проведением политики, которая получила название "абэномики", а также повышением потребительского налога до десяти процентов.После ухода Абэ с поста премьера переговоры Москвы и Токио по Курильским островам могут зайти в тупик, считает руководитель Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов. При этом, добавляет эксперт, принципиальная позиция Япония по территориальному вопросу не изменится.

https://ria.ru/20180920/1528787572.html

https://ria.ru/20200815/1575815697.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

отставка синдзо абэ, синдзо абэ, япония, в мире