Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200828/yaponiya-1576410060.html
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ уходит в отставку
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил правящему блоку о решении уйти в отставку. Он официально проинформировал об этом лидера партии "Комэйто" Нацуо Ямагути. РИА Новости, 28.08.2020
2020-08-28T09:19
2020-08-28T11:40
отставка синдзо абэ
синдзо абэ
япония
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/1c/1576410263_0:321:3071:2048_1400x0_80_0_0_eb78e4049746687b5c89909949686794.jpg
<strong>ТОКИО, 28 авг — РИА Новости. </strong>Премьер-министр <a href="http://ria.ru/location_Japan/" target="_blank">Японии</a> <a href="http://ria.ru/person_Sindzo_Abeh/" target="_blank">Синдзо Абэ</a> заявил правящему блоку о решении уйти в отставку. Он официально проинформировал об этом лидера партии "Комэйто" Нацуо Ямагути.Ранее <u><a href="https://english.kyodonews.net/news/2020/08/49143d2e31c6-breaking-news-abes-health-status-remains-unchanged-top-govt-spokesman.html">Киодо</a></u> со ссылкой на источники в правительстве передавало, что Абэ намерен исполнять свои обязанности до выбора преемника.В последние дни СМИ писали об ухудшении самочувствия политика. Сегодня он подтвердил это.По словам собеседника Киодо, Абэ заявил, что "ему стало сложно исполнять свои обязанности".У Синдзо Абэ язвенный колит — хроническое воспаление слизистой оболочки толстой кишки. Это заболевание послужило причиной его отставки в 2007 году. Однако затем состояние удалось стабилизировать, и в 2012-м его снова избрали премьер-министром. Двадцать четвертого августа срок его пребывания на этом посту превысил 2799 дней, что стало самым длинным периодом среди глав японских правительств.Недавно стало известно об обострении заболевания, за последние дни премьер дважды посещал клинику.Потомственный политикОтец премьера — Синтаро Абэ (1924-1991) — был министром иностранных дел в 1982-1986 годах, дед Нобусукэ Киси (1896-1987) — премьер-министром Японии в 1957-1960 годах, дядя Эйсаку Сато (1901-1975) занимал ту же должность с 1964 по 1972-й.Обозреватели отмечают, что Абэ стремился к улучшению отношений с Россией, он неоднократно высказывал намерение заключить мирный договор до окончания срока своих полномочий. В экономике он запомнится проведением политики, которая получила название "абэномики", а также повышением потребительского налога до десяти процентов.После ухода Абэ с поста премьера переговоры Москвы и Токио по Курильским островам могут зайти в тупик, считает руководитель Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов. При этом, добавляет эксперт, принципиальная позиция Япония по территориальному вопросу не изменится.
https://ria.ru/20180920/1528787572.html
https://ria.ru/20200815/1575815697.html
япония
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/1c/1576410263_129:0:2860:2048_1400x0_80_0_0_a1ae0e3fc5a253743501329bbd91a4be.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
отставка синдзо абэ, синдзо абэ, япония, в мире

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ уходит в отставку

09:19 28.08.2020 (обновлено: 11:40 28.08.2020)
0
© AP Photo / Tomohiro OhsumiПремьер-министр Японии Синдзо Абэ
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ
© AP Photo / Tomohiro Ohsumi
ТОКИО, 28 авг — РИА Новости. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил правящему блоку о решении уйти в отставку. Он официально проинформировал об этом лидера партии "Комэйто" Нацуо Ямагути.
Ранее Киодо со ссылкой на источники в правительстве передавало, что Абэ намерен исполнять свои обязанности до выбора преемника.
В последние дни СМИ писали об ухудшении самочувствия политика. Сегодня он подтвердил это.

"Один из представителей, кто был на встрече с Абэ, заявил, что <...> причиной отставки является "невозможность принимать правильные решения из-за болезни", — говорится в сообщении агентства.

По словам собеседника Киодо, Абэ заявил, что "ему стало сложно исполнять свои обязанности".
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Архивное фото
20 сентября 2018, 08:44
Биография Синдзо Абэ
У Синдзо Абэ язвенный колит — хроническое воспаление слизистой оболочки толстой кишки. Это заболевание послужило причиной его отставки в 2007 году. Однако затем состояние удалось стабилизировать, и в 2012-м его снова избрали премьер-министром.
Двадцать четвертого августа срок его пребывания на этом посту превысил 2799 дней, что стало самым длинным периодом среди глав японских правительств.
Недавно стало известно об обострении заболевания, за последние дни премьер дважды посещал клинику.

Потомственный политик

Отец премьера — Синтаро Абэ (1924-1991) — был министром иностранных дел в 1982-1986 годах, дед Нобусукэ Киси (1896-1987) — премьер-министром Японии в 1957-1960 годах, дядя Эйсаку Сато (1901-1975) занимал ту же должность с 1964 по 1972-й.
Обозреватели отмечают, что Абэ стремился к улучшению отношений с Россией, он неоднократно высказывал намерение заключить мирный договор до окончания срока своих полномочий. В экономике он запомнится проведением политики, которая получила название "абэномики", а также повышением потребительского налога до десяти процентов.
После ухода Абэ с поста премьера переговоры Москвы и Токио по Курильским островам могут зайти в тупик, считает руководитель Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов. При этом, добавляет эксперт, принципиальная позиция Япония по территориальному вопросу не изменится.
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ
15 августа, 07:55
Абэ заявил, что Япония не допустит повторения ужасов Второй мировой войны
000000
Обсудить 0
Отставка Синдзо АбэСиндзо АбэЯпонияВ мире
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала