https://ria.ru/20200828/neravenstvo-1576390564.html

Эмилия Кларк пожаловалась на гендерное неравенство в "Игре престолов"

Эмилия Кларк, известная по роли Дейнерис Таргариен в "Игре престолов", на Эдинбургском международном телефестивале (в этом году проходит онлайн), пожаловалась,... РИА Новости, 28.08.2020

2020-08-28T05:32

2020-08-28T05:32

2020-08-28T05:38

игра престолов (сериал)

натали эммануэль

кино и сериалы

новости культуры

эмилия кларк

hbo

культура

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<strong>МОСКВА, 28 авг – РИА Новости</strong>. Эмилия Кларк, известная по роли Дейнерис Таргариен в "Игре престолов", на Эдинбургском международном телефестивале (в этом году проходит онлайн), пожаловалась, что на съемках шоу актрисы-женщины не получали тех же преимуществ, что и актеры-мужчины, когда дело дошло до комфорта их костюмов, <a href="https://www.dailymail.co.uk/tvshowbiz/article-8667485/Game-Thrones-star-Emilia-Clarke-hits-double-standards-costumes-show.html?ns_mchannel=rss&ns_campaign=1490&ito=1490" target="_blank">сообщает</a> Daily Mail. Эмилия Кларк добавила, что "девочкам этого не позволяли". Например, ей разрешили приподнимать заднюю часть парика и не более.Это не первый случай, когда актрисы из "Игры престолов" говорят, что сталкивались подобными проявлениями гендерного неравенства. Так, ранее Натали Эммануэль, исполнившая роль Миссандеи (лучшая подруга и переводчица Дейнерис), <a href="https://ria.ru/20200726/1574884420.html" target="_blank">рассказала</a>, как однажды ее защитила Эмилия Кларк.Тогда они оказались единственными девушками в коллективе, поэтому сразу подружились. А после этой ситуации стали всегда поддерживать друг друга.Сериал "Игра престолов" завершился восьмым сезоном в мае прошлого года. Сейчас телесеть HBO <a href="https://ria.ru/20200721/1574635785.html" target="_blank">работает</a> над приквелом фэнтези-шоу. Подробности держатся в секрете, но известно, что проект будет основан на книге книге Джорджа Р. Р. Мартина "Дом дракона", в которой рассказывают о династии Таргариенов.

https://ria.ru/20200825/tron-1576243888.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игра престолов (сериал), натали эммануэль, кино и сериалы, новости культуры, эмилия кларк, hbo