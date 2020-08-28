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https://ria.ru/20200828/neravenstvo-1576390564.html
Эмилия Кларк пожаловалась на гендерное неравенство в "Игре престолов"
Эмилия Кларк, известная по роли Дейнерис Таргариен в "Игре престолов", на Эдинбургском международном телефестивале (в этом году проходит онлайн), пожаловалась,... РИА Новости, 28.08.2020
2020-08-28T05:32
2020-08-28T05:38
игра престолов (сериал)
натали эммануэль
кино и сериалы
новости культуры
эмилия кларк
hbo
культура
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<strong>МОСКВА, 28 авг – РИА Новости</strong>. Эмилия Кларк, известная по роли Дейнерис Таргариен в "Игре престолов", на Эдинбургском международном телефестивале (в этом году проходит онлайн), пожаловалась, что на съемках шоу актрисы-женщины не получали тех же преимуществ, что и актеры-мужчины, когда дело дошло до комфорта их костюмов, <a href="https://www.dailymail.co.uk/tvshowbiz/article-8667485/Game-Thrones-star-Emilia-Clarke-hits-double-standards-costumes-show.html?ns_mchannel=rss&amp;ns_campaign=1490&amp;ito=1490" target="_blank">сообщает</a> Daily Mail. Эмилия Кларк добавила, что "девочкам этого не позволяли". Например, ей разрешили приподнимать заднюю часть парика и не более.Это не первый случай, когда актрисы из "Игры престолов" говорят, что сталкивались подобными проявлениями гендерного неравенства. Так, ранее Натали Эммануэль, исполнившая роль Миссандеи (лучшая подруга и переводчица Дейнерис), <a href="https://ria.ru/20200726/1574884420.html" target="_blank">рассказала</a>, как однажды ее защитила Эмилия Кларк.Тогда они оказались единственными девушками в коллективе, поэтому сразу подружились. А после этой ситуации стали всегда поддерживать друг друга.Сериал "Игра престолов" завершился восьмым сезоном в мае прошлого года. Сейчас телесеть HBO <a href="https://ria.ru/20200721/1574635785.html" target="_blank">работает</a> над приквелом фэнтези-шоу. Подробности держатся в секрете, но известно, что проект будет основан на книге книге Джорджа Р. Р. Мартина "Дом дракона", в которой рассказывают о династии Таргариенов.
https://ria.ru/20200825/tron-1576243888.html
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игра престолов (сериал), натали эммануэль, кино и сериалы, новости культуры, эмилия кларк, hbo

Эмилия Кларк пожаловалась на гендерное неравенство в "Игре престолов"

05:32 28.08.2020 (обновлено: 05:38 28.08.2020)
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© Предоставлено пресс-службой "Амедиатека"/HBO/Helen SloanКадр из сериала "Игра престолов"
Кадр из сериала Игра престолов
© Предоставлено пресс-службой "Амедиатека"/HBO/Helen Sloan
МОСКВА, 28 авг – РИА Новости. Эмилия Кларк, известная по роли Дейнерис Таргариен в "Игре престолов", на Эдинбургском международном телефестивале (в этом году проходит онлайн), пожаловалась, что на съемках шоу актрисы-женщины не получали тех же преимуществ, что и актеры-мужчины, когда дело дошло до комфорта их костюмов, сообщает Daily Mail.

"Парни из "Ночного дозора", вроде Джона Сноу (Кит Харингтон), все время носили эти гигантские меховые шкуры, – прокомментировала она. – Поэтому когда мы снимали сцены в жарких странах, к их шубам прикрепляли маленький насос с генератором, который закачивал холодную воду в небольшие трубы, чтобы актерам было комфортнее работать. Теперь вы знаете, что под их костюмами была такая странная система охлаждения".

Эмилия Кларк добавила, что "девочкам этого не позволяли". Например, ей разрешили приподнимать заднюю часть парика и не более.
"Это слишком сложно, когда на мне парик, и нет никакого охлаждения. Приходилось прикладывать к голове пакеты со льдом", – подчеркнула она.
Это не первый случай, когда актрисы из "Игры престолов" говорят, что сталкивались подобными проявлениями гендерного неравенства. Так, ранее Натали Эммануэль, исполнившая роль Миссандеи (лучшая подруга и переводчица Дейнерис), рассказала, как однажды ее защитила Эмилия Кларк.

"У меня был довольно откровенный костюм. И один из второстепенных актеров выдал пошлый комментарий на этот счет прямо на площадке. Эмилия сразу же заступилась за меня, и все уладила", – поделилась этой историей Эммануэль.

Тогда они оказались единственными девушками в коллективе, поэтому сразу подружились. А после этой ситуации стали всегда поддерживать друг друга.
Сериал "Игра престолов" завершился восьмым сезоном в мае прошлого года. Сейчас телесеть HBO работает над приквелом фэнтези-шоу. Подробности держатся в секрете, но известно, что проект будет основан на книге книге Джорджа Р. Р. Мартина "Дом дракона", в которой рассказывают о династии Таргариенов.
Кадр из сериала Игра престолов
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КультураИгра престолов (сериал)Натали ЭммануэльКино и сериалыНовости культурыЭмилия КларкHBO
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