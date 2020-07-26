Миссандея рассказала, как ее защитила Дейнерис на съемке "Игры престолов"

По словам Эммануэль, когда она присоединилась к актерскому составу, Кларк уже несколько лет снималась в сериале, и была очень рада тому, что рядом с ней наконец-то будет работать женщина (все это время вокруг исполнительницы роли Матери драконов были в основном мужчины: массовка, шоураннеры и операторы).