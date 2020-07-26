https://ria.ru/20200726/1574884420.html
Миссандея рассказала, как ее защитила Дейнерис на съемке "Игры престолов"
Английская актриса Натали Эммануэль, получившая известность после исполнения роли Миссандеи в фэнтези-сериале "Игра престолов", в беседе с журналисткой Vogue... РИА Новости, 26.07.2020
2020-07-26T02:21
2020-07-26T02:21
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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натали эммануэль, кино и сериалы, новости культуры, эмилия кларк, hbo
МОСКВА, 26 июл – РИА Новости.
Английская актриса Натали Эммануэль, получившая известность после исполнения роли Миссандеи в фэнтези-сериале "Игра престолов", в беседе с журналисткой Vogue рассказала
, как ее защитила Эмилия Кларк (Дейнерис Таргариен) на съемках шоу.
По словам Эммануэль, когда она присоединилась к актерскому составу, Кларк уже несколько лет снималась в сериале, и была очень рада тому, что рядом с ней наконец-то будет работать женщина (все это время вокруг исполнительницы роли Матери драконов были в основном мужчины: массовка, шоураннеры и операторы).
"Когда вы единственные девушки в коллективе, это определенно объединяет вас. Например, в первом сезоне, где я снималась, у меня был довольно откровенный костюм. И один из второстепенных актеров выдал пошлый комментарий на этот счет прямо на площадке. Эмиля сразу же заступилась за меня, и все уладила", – поделилась историей актриса.
По словам Натали Эммануэль, после этого случая она и Эмилия Кларк всегда поддерживали друг друга.
Сериал "Игра престолов" завершился восьмым сезоном в мае прошлого года. Многие зрители остались недовольны финалом и даже требовали переснять его, подписав специальную петицию. Однако сценаристы Дэвид Бениофф и Д. Б. Уайсс отказались это делать.
Сейчас телесеть HBO работает
над приквелом фэнтези-шоу. Подробности держатся в секрете, но известно, что проект будет основан на книге книге Джорджа Р. Р. Мартина "Дом дракона", в которой рассказывают о династии Таргариенов.