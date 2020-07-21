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СМИ узнали, что в HBO приступили к работе над приквелом "Игры престолов"
СМИ узнали, что в HBO приступили к работе над приквелом "Игры престолов", сериалом "Дом дракона" о династии Таргариенов, сообщает Insider. РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T13:17
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7 495 645-6601 
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РИА Новости
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кино и сериалы, новости культуры, hbo, netflix

СМИ узнали, что в HBO приступили к работе над приквелом "Игры престолов"

13:17 21.07.2020
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© Предоставлено пресс-службой "Амедиатека"/HBO/Helen SloanКадр из сериала "Игра престолов"
Кадр из сериала Игра престолов
© Предоставлено пресс-службой "Амедиатека"/HBO/Helen Sloan
МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. СМИ узнали, что в HBO приступили к работе над приквелом "Игры престолов", сериалом "Дом дракона" о династии Таргариенов, сообщает Insider.
Как рассказал источник изданию, сейчас шоураннеры проводят кастинг на ключевые роли. Сейчас подбирают актеров, которые сыграют короля Визериса I (пятый король Семи Королевств из Таргариенов), принцессу Рейниру (дочь Визериса I, самопровозглашенная королева Вестероса), королеву Алисенту Хайтауэр (вторая жена Визериса и мачеха Рейниры) и Эйгона II (младший сводный брат Рейниры).
Остальные подробности, в том числе о том, какая сюжетная линия будет в центре истории, пока держатся в секрете.
Ранее стало известно, что действие в сериале, основанном на книге Джорджа Р. Р. Мартина "Пламя и кровь", будет происходить за 300 лет до событий, рассказанных в саге "Песнь Льда и Огня" (на ее основе сняли "Игру престолов").
Пилотный эпизод создаст британский режиссер Мигель Сапочник, который до этого снял несколько серий "Игры престолов", включая "Битву бастардов" (6 сезон) и "Колокола" (8 сезон). Они считаются одними из самых зрелищных в шоу.
Сценарий подготовит Райан Дж. Кондал, известный по работе над научно-фантастическим сериалом Netflix "Колония".
В Insider отмечают, что премьера "Дома дракона", в который войдет десять эпизодов, состоится не раньше 2022 года.
Кадр из сериала Игра престолов
18 июля, 11:27
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