МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. СМИ узнали, что в HBO приступили к работе над приквелом "Игры престолов", сериалом "Дом дракона" о династии Таргариенов, СМИ узнали, что в HBO приступили к работе над приквелом "Игры престолов", сериалом "Дом дракона" о династии Таргариенов, сообщает Insider.

Как рассказал источник изданию, сейчас шоураннеры проводят кастинг на ключевые роли. Сейчас подбирают актеров, которые сыграют короля Визериса I (пятый король Семи Королевств из Таргариенов), принцессу Рейниру (дочь Визериса I, самопровозглашенная королева Вестероса), королеву Алисенту Хайтауэр (вторая жена Визериса и мачеха Рейниры) и Эйгона II (младший сводный брат Рейниры).

Остальные подробности, в том числе о том, какая сюжетная линия будет в центре истории, пока держатся в секрете.

Ранее стало известно , что действие в сериале, основанном на книге Джорджа Р. Р. Мартина "Пламя и кровь", будет происходить за 300 лет до событий, рассказанных в саге "Песнь Льда и Огня" (на ее основе сняли "Игру престолов").

Пилотный эпизод создаст британский режиссер Мигель Сапочник, который до этого снял несколько серий "Игры престолов", включая "Битву бастардов" (6 сезон) и "Колокола" (8 сезон). Они считаются одними из самых зрелищных в шоу.

Сценарий подготовит Райан Дж. Кондал, известный по работе над научно-фантастическим сериалом Netflix "Колония".