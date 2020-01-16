Стало известно, когда выйдет приквел "Игры престолов" о Таргариенах

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Программный диркетор телеканала HBO Кейси Блойс рассказал, когда выйдет приквел "Игры престолов" о Таргариенах "House of the Dragon" ("Дом Дракона"), Программный диркетор телеканала HBO Кейси Блойс рассказал, когда выйдет приквел "Игры престолов" о Таргариенах "House of the Dragon" ("Дом Дракона"), сообщает Variety.

"Скорее всего, это произойдет в 2022 году", — прокомментировал Блойс.

Точную дату дату премьеры шоураннер не смог уточнить, так как проект находится на ранней стадии разработки. Пока даже неизвестно, когда начнутся съемки.

Сериал будет основан на книге Джорджа Р. Р. Мартина "Пламя и кровь", в которой описывается история Дома Таргариенов, которая происходит за 300 лет до событий, показанных в "Игре престолов".