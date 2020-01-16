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Стало известно, когда выйдет приквел "Игры престолов" о Таргариенах
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РИА Новости

Стало известно, когда выйдет приквел "Игры престолов" о Таргариенах

11:57 16.01.2020
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© Предоставлено пресс-службой "Амедиатека"/HBO/Helen SloanКадр из сериала "Игра престолов"
Кадр из сериала Игра престолов
© Предоставлено пресс-службой "Амедиатека"/HBO/Helen Sloan
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Программный диркетор телеканала HBO Кейси Блойс рассказал, когда выйдет приквел "Игры престолов" о Таргариенах "House of the Dragon" ("Дом Дракона"), сообщает Variety.
"Скорее всего, это произойдет в 2022 году", — прокомментировал Блойс.
Точную дату дату премьеры шоураннер не смог уточнить, так как проект находится на ранней стадии разработки. Пока даже неизвестно, когда начнутся съемки.
Сериал будет основан на книге Джорджа Р. Р. Мартина "Пламя и кровь", в которой описывается история Дома Таргариенов, которая происходит за 300 лет до событий, показанных в "Игре престолов".
Сценаристами выступят сам автор фэнтези-романа и Райан Кондал ("Рэмпейдж", 2018 год).
Кадр из сериала Игра престолов
30 октября 2019, 01:38Культура
СМИ: HBO отказался от съемок приквела "Игры престолов"
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КультураКино и сериалыНовости культурыHBOИгра престолов (сериал)Джордж Мартин
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