https://ria.ru/20200828/myvmeste-1576443819.html

В Москве наградили участников и организаторов акции #МыВместе

Торжественное вручение памятных медалей "За бескорыстный вклад в организацию общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе" и благодарственных писем президента... РИА Новости, 28.08.2020

2020-08-28T17:03

2020-08-28T17:03

2020-08-28T17:03

ассоциация волонтерских центров (авц)

волонтерство в россии

волонтеры

ксения разуваева (роспатриотцентр)

роспатриотцентр

михаил мурашко

алексей комиссаров

сергей кириенко

общество

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<strong>МОСКВА, 28 авг — РИА Новости.</strong> Торжественное вручение памятных медалей "За бескорыстный вклад в организацию общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе" и благодарственных писем президента России прошло в столице 27 августа.Награды получили более 200 руководителей региональных штабов акции, региональных комитетов по делам молодежи, организаторов проекта и партнеров из числа социально активного бизнеса, представителей некоммерческих организаций и СМИ, сообщили в пресс-службе <a href="https://ria.ru/organization_Rospatriotcentr/" target="_blank">Роспатриотцентра</a>.Самому юному волонтеру проекта – десятилетней Василине Воробьевой из Тульской области, которая во время пандемии рассказывала детям сказки по телефону, – вручили памятную награду."Работа в рамках акции #МыВместе для огромного количества людей, помимо материальной помощи, дала гораздо больше – она укрепила веру в человечность и добро. Это крайне важно для всех нас, ведь именно благодаря акции, работе волонтеров и вкладу всех неравнодушных людей Россия одержала морально-нравственную победу. Мы показали, что в сложной ситуации мы объединяемся, помогаем друг другу и тому, кто в этом нуждается", – заявил в ходе церемонии первый заместитель руководителя администрации президента РФ <a href="https://ria.ru/person_Sergejj_Kirienko/" target="_blank">Сергей Кириенко</a>.Министр здравоохранения РФ <a href="https://ria.ru/person_Mikhail_Murashko/" target="_blank">Михаил Мурашко</a> в свою очередь отметил, что во время пандемии многие неравнодушные люди предлагали помощь и медицинским работникам.К гостям на мероприятии также обратился генеральный директор АНО "Россия – страна возможностей" <a href="https://ria.ru/person_Aleksejj_Komissarov/" target="_blank">Алексей Комиссаров</a>, который подчеркнул, что труды добровольцев невозможно переоценить, а также поделился опытом участия в акции: "Мне было очень приятно также принять участие в этой акции и оказать помощь тем, кому она была необходима. Эмоции, которые при этом испытываешь, трудно описать словами".Перед торжественной церемонией также состоялась сессия "Общероссийская акция "Мы вместе" – идея, объединившая страну", в ходе которой эксперты подвели итоги и обсудили дальнейшие перспективы развития проекта, стартовавшего весной этого года.По словам директора ФГБУ "Роспатриотцентр" <a href="https://ria.ru/person_Ksenija_Razuvaeva_Rospatriotcentr/" target="_blank">Ксении Разуваевой</a>, для всей сферы волонтерства и благотворительности пандемия стала настоящим триггером стимулом? к развитию и временем новых возможностей для оказания помощи."Очень важно, что акция объединила энергию неравнодушных людей, и главное эту энергию сохранить. Многое из того, что было создано в период акции, не менее востребовано и в мирное время – помощь людям нужна всегда", – сказала она.В свою очередь председатель совета <a href="https://ria.ru/organization_AVC/" target="_blank">Ассоциации волонтерских центров</a> Артем Метелев добавил, что проект не заканчивается, а становится постоянным: "Акция, ее прошлое и будущее – это большой шаг в направлении того, чтобы волонтерство и взаимопомощь стала нормой жизни!".Организаторы проекта также сообщили, что акция #МыВместе продолжит действовать по нескольким направлениям: регулярная помощь ветеранам Великой Отечественной войны, оказание психологической поддержки нуждающимся гражданам. Также участники проекта будут реагировать на чрезвычайные ситуации и катаклизмы, координируя и распределяя гуманитарную, финансовую и волонтерскую помощь от бизнеса и граждан.Общероссийская акция взаимопомощи #МыВместе была запущена 21 марта 2020 года одновременно с началом периода самоизоляции. Организаторами выступили всероссийское общественное движение "Волонтеры-медики", Общероссийский народный фронт и Ассоциация волонтерских центров.В состав волонтерского корпуса проекта вошло более 118 985 волонтеров, которые обрабатывали поступившие заявки от пожилых людей и маломобильных граждан, доставляли продукты, лекарства и предметы первой необходимости. Добровольцы с медицинским образованием помогали в медицинских организациях (в том числе в красной зоне), онлайн-волонтеры проводили образовательные и развлекательные мероприятия, оказывали моральную помощь одиноким пожилым людям, общаясь с ними через интернет и по телефону, волонтеры-психологи оказывали квалифицированную помощь на горячей линии и в чат-боте всем нуждающимся, а волонтеры-юристы проводили юридические консультации.Всего за время акции помощь получили 3,4 миллиона человек.

https://ria.ru/20200724/1574860090.html

https://ria.ru/20200828/medal-1576426502.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ассоциация волонтерских центров (авц), волонтерство в россии, волонтеры, ксения разуваева (роспатриотцентр), роспатриотцентр, михаил мурашко, алексей комиссаров, сергей кириенко, общество