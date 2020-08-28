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Нижегородская область
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Экспорт продукции АПК Нижегородской области вырос до $160 миллионов
Экспорт продукции АПК Нижегородской области за 7 месяцев 2020 года составил 160 миллионов долларов, сообщил глава региона Глеб Никитин. РИА Новости, 28.08.2020
2020-08-28T18:08
2020-08-28T18:08
нижегородская область
глеб никитин
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
нижегородская область
экономика
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<strong>НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 авг — РИА Новости.</strong> Экспорт продукции АПК <a href="http://ria.ru/location_Nizhegorodskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Нижегородской области</a> за 7 месяцев 2020 года составил 160 миллионов долларов, сообщил глава региона <a href="http://ria.ru/person_Gleb_Nikitin/" target="_blank" data-auto="true">Глеб Никитин</a>."Предприятия агропромышленного комплекса Нижегородской области за 7 месяцев 2020 года увеличили экспорт продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья на 17% по сравнению с аналогичным периодом 2019-го года - до 160 миллионов долларов. Предприятия нижегородского агропрома увеличили поставки за рубеж зерна, рыбных изделий, молочной, мясной, масложировой и другой продукции", цитирует Никитина пресс-служба правительства региона.Губернатор отметил, что в 2020 году в Нижегородской области успешно проходит уборочная кампания. "Несмотря на непростые погодные условия в начале сезона, аграрии вырастили достойный урожай. Ожидаем получить прибавку по всем основным видам сельхозпродукции. Особенно хорошая урожайность отмечается по зерновым культурам. В отдельных хозяйствах она достигла 50-60 центнеров с гектара – очень хороший результат. Уже сейчас мы понимаем, что превысим прошлогодний сбор зерна в 1,2 миллиона тонн. Это позволяет быть уверенными в том, что мы не только закроем внутренние потребности региона в зерне, но и отправим часть на экспорт", - подчеркнул Никитин.По словам губернатора, в настоящее время более 60 предприятий АПК региона поставляют свою продукцию в 35 стран мира. В основном экспортируется масложировая, молочная, мясная, мукомольно-крупяная продукция, зерно, рыбные изделия, мороженое, племенной скот."Мы продолжим развивать экспортную деятельность. Наша задача – наращивать объемы поставок за рубеж продовольствия и сельхозсырья, в том числе в рамках проекта "Экспорт продукции АПК" национального проекта "Экспорт", который реализуется в регионе с 2018 года. При этом мы ориентируемся на открытие и расширение доступа нижегородских производителей на перспективные зарубежные рынки", - добавил Никитин.Губернатор Нижегородской области напомнил, что экспортеры могут воспользоваться мерами господдержки: компенсацией до 50% затрат на транспортировку продукции по экспортным контрактам из федерального бюджета и льготными кредитами на закупку сырья и реализацию инвестиционных проектов. При этом льготное кредитование действует для организаций, заключивших соглашение о повышении конкурентоспособности с региональным минсельхозом и <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_selskogo_khozjajjstva_RF/" target="_blank" data-auto="true">Минсельхозом</a> России.
https://ria.ru/20200715/1574389317.html
https://ria.ru/20200629/1573563026.html
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глеб никитин, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), нижегородская область, экономика

Экспорт продукции АПК Нижегородской области вырос до $160 миллионов

18:08 28.08.2020
29
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкЗаготовка рулонов сена
Заготовка рулонов сена
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 авг — РИА Новости. Экспорт продукции АПК Нижегородской области за 7 месяцев 2020 года составил 160 миллионов долларов, сообщил глава региона Глеб Никитин.
"Предприятия агропромышленного комплекса Нижегородской области за 7 месяцев 2020 года увеличили экспорт продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья на 17% по сравнению с аналогичным периодом 2019-го года - до 160 миллионов долларов. Предприятия нижегородского агропрома увеличили поставки за рубеж зерна, рыбных изделий, молочной, мясной, масложировой и другой продукции", цитирует Никитина пресс-служба правительства региона.
Губернатор отметил, что в 2020 году в Нижегородской области успешно проходит уборочная кампания. "Несмотря на непростые погодные условия в начале сезона, аграрии вырастили достойный урожай. Ожидаем получить прибавку по всем основным видам сельхозпродукции. Особенно хорошая урожайность отмечается по зерновым культурам. В отдельных хозяйствах она достигла 50-60 центнеров с гектара – очень хороший результат. Уже сейчас мы понимаем, что превысим прошлогодний сбор зерна в 1,2 миллиона тонн. Это позволяет быть уверенными в том, что мы не только закроем внутренние потребности региона в зерне, но и отправим часть на экспорт", - подчеркнул Никитин.
По словам губернатора, в настоящее время более 60 предприятий АПК региона поставляют свою продукцию в 35 стран мира. В основном экспортируется масложировая, молочная, мясная, мукомольно-крупяная продукция, зерно, рыбные изделия, мороженое, племенной скот.
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин
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"Мы продолжим развивать экспортную деятельность. Наша задача – наращивать объемы поставок за рубеж продовольствия и сельхозсырья, в том числе в рамках проекта "Экспорт продукции АПК" национального проекта "Экспорт", который реализуется в регионе с 2018 года. При этом мы ориентируемся на открытие и расширение доступа нижегородских производителей на перспективные зарубежные рынки", - добавил Никитин.
Губернатор Нижегородской области напомнил, что экспортеры могут воспользоваться мерами господдержки: компенсацией до 50% затрат на транспортировку продукции по экспортным контрактам из федерального бюджета и льготными кредитами на закупку сырья и реализацию инвестиционных проектов. При этом льготное кредитование действует для организаций, заключивших соглашение о повышении конкурентоспособности с региональным минсельхозом и Минсельхозом России.

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