https://ria.ru/20200827/oppozitsiya-1576360221.html

Эксперты сравнили "активность" оппозиции в 2020 году и на прошлых выборах

Парламентская оппозиция в этом году менее активна и эффективна в отборе и выдвижении кандидатов, чем в прошлую электоральную кампанию, считают эксперты Фонда... РИА Новости, 27.08.2020

2020-08-27T00:47

2020-08-27T00:47

2020-08-27T00:47

россия

республика коми

фонд развития гражданского общества

лдпр

кпрф

архангельская область

москва

хабаровский край

брянская область

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<strong>МОСКВА, 27 авг - РИА Новости.</strong> Парламентская оппозиция в этом году менее активна и эффективна в отборе и выдвижении кандидатов, чем в прошлую электоральную кампанию, считают эксперты Фонда развития гражданского общества (ФоРГО).Единый день голосования в этом году пройдет 13 сентября."Оппозиционные парламентские партии в этом году были несколько менее активны и эффективны (в части отбора и выдвижения кандидатов), чем в прошлом", - говорится в докладе, который есть в распоряжении РИА Новости.Так, КПРФ в 2019 году выставляла своих кандидатов повсеместно, а в этом году уклонилась от участия в выборах в Татарстане и <a href="http://ria.ru/location_Arkhangelskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Архангельской области</a>. В прошлом году региональные избиркомы отказали в регистрации троим коммунистам, а сейчас в бюллетени не попали сразу пятеро, отмечают эксперты. Трудности, с которыми сталкиваются кандидаты <a href="http://ria.ru/organization_KPRF/" target="_blank" data-auto="true">КПРФ</a>, могут быть связаны со "сменой партийных поколений", уверены в <a href="http://ria.ru/organization_Fond_razvitija_grazhdanskogo_obshhestva/" target="_blank" data-auto="true">ФоРГО</a>.Партия "<a href="http://ria.ru/organization_Spravedlivaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Справедливая Россия</a>" в эту кампанию достаточно активна, отмечают эксперты. Так, в прошлом году эсеры "пропустили ходы" сразу в трех регионах. Сейчас – лишь в <a href="https://ria.ru/tag_location_RespublikaKomi" target="_blank">Коми</a>.<a href="http://ria.ru/organization_LDPR/" target="_blank" data-auto="true">ЛДПР</a> воздержалась от выдвижения своих кандидатов в <a href="http://ria.ru/location_Brjanskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Брянской области</a> и ЕАО. Хотя в последней, по мнению экспертов, любой представитель ЛДПР "имел бы очень высокие шансы на победу", поскольку ЕАО, в прошлом составная часть <a href="http://ria.ru/location_KHabarovskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Хабаровского края</a>, "живет в его повестке". В Хабаровском крае ЛДПР сохраняет статус-кво и могла бы распространить успех на ЕАО, полагают в ФоРГО.

https://ria.ru/20200805/1575404019.html

4

россия

республика коми

архангельская область

москва

хабаровский край

брянская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, республика коми, фонд развития гражданского общества, лдпр, кпрф, архангельская область, москва, хабаровский край, брянская область, политика