https://ria.ru/20200827/krym-1576362566.html

Сенатор прокомментировал новые планы Зеленского по Крыму

Сенатор от крымского региона, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому создать в... РИА Новости, 27.08.2020

2020-08-27T06:50

2020-08-27T06:50

2020-08-27T07:03

россия

сергей цеков

совет федерации рф

владимир зеленский

владимир путин

симферополь

республика крым

севастополь

оон

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<strong>СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг - РИА Новости.</strong> Сенатор от крымского региона, член комитета <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Federacii_RF/" target="_blank" data-auto="true">Совета Федерации</a> по международным делам <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Cekov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Цеков</a> предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому создать в своей стране площадку по признанию российского статуса Крыма.Ранее президент Украины <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Zelenskijj/" target="_blank">Владимир Зеленский</a> заявил, что сегодня не существует действенной площадки для обсуждения вопроса о "возвращении" полуострова в состав Украины, а в "нормандском формате", по его словам, "никто не хочет говорить о Крыме, тем более Россия".По его словам, создание любой другой площадки, конечной целью которой не является признание Крыма частью России, - это пустая трата времени."Не стоит даже и пытаться. Все подобные бесперспективные инициативы киевских властей провалятся, не успев начаться. Никто в цивилизованном мире не будет обсуждать Крым, так осознают очевидный факт, что это законная и историческая территория России", - подчеркнул сенатор.

https://ria.ru/20200826/krym-1576351753.html

https://ria.ru/20200824/krym-1576262826.html

Лысый Кучерявый Зелебоба мечтает создать площадку и выступить на ней с сольным номером - игра на рояле без рук. 12

5

россия

симферополь

республика крым

севастополь

украина

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, сергей цеков, совет федерации рф, владимир зеленский, владимир путин, симферополь, республика крым, севастополь, оон, украина, политика