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https://ria.ru/20200827/krym-1576362566.html
Сенатор прокомментировал новые планы Зеленского по Крыму
Сенатор от крымского региона, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому создать в... РИА Новости, 27.08.2020
2020-08-27T06:50
2020-08-27T07:03
россия
сергей цеков
совет федерации рф
владимир зеленский
владимир путин
симферополь
республика крым
севастополь
оон
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<strong>СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг - РИА Новости.</strong> Сенатор от крымского региона, член комитета <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Federacii_RF/" target="_blank" data-auto="true">Совета Федерации</a> по международным делам <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Cekov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Цеков</a> предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому создать в своей стране площадку по признанию российского статуса Крыма.Ранее президент Украины <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Zelenskijj/" target="_blank">Владимир Зеленский</a> заявил, что сегодня не существует действенной площадки для обсуждения вопроса о "возвращении" полуострова в состав Украины, а в "нормандском формате", по его словам, "никто не хочет говорить о Крыме, тем более Россия".По его словам, создание любой другой площадки, конечной целью которой не является признание Крыма частью России, - это пустая трата времени."Не стоит даже и пытаться. Все подобные бесперспективные инициативы киевских властей провалятся, не успев начаться. Никто в цивилизованном мире не будет обсуждать Крым, так осознают очевидный факт, что это законная и историческая территория России", - подчеркнул сенатор.
https://ria.ru/20200826/krym-1576351753.html
https://ria.ru/20200824/krym-1576262826.html
Зелебоба мечтает создать площадку и выступить на ней с сольным номером - игра на рояле без рук.
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россия
симферополь
республика крым
севастополь
украина
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россия, сергей цеков, совет федерации рф, владимир зеленский, владимир путин, симферополь, республика крым, севастополь, оон, украина, политика

Сенатор прокомментировал новые планы Зеленского по Крыму

06:50 27.08.2020 (обновлено: 07:03 27.08.2020)
31979
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкЗаседание Совета Федерации РФ
Заседание Совета Федерации РФ
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг - РИА Новости. Сенатор от крымского региона, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому создать в своей стране площадку по признанию российского статуса Крыма.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сегодня не существует действенной площадки для обсуждения вопроса о "возвращении" полуострова в состав Украины, а в "нормандском формате", по его словам, "никто не хочет говорить о Крыме, тем более Россия".
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"Все разговоры и гипотезы по возвращению Крыма в состав Украины несостоятельны. Этого никогда не будет и никто у нас в стране этого не допустит. Зеленскому нужно задуматься над созданием на Украине политической дискуссионной площадки, которая займется вопросами налаживания добрососедских и партнерских отношений с Россией и выработкой решений по признанию российского статуса Крыма", - сказал РИА Новости Цеков.

По его словам, создание любой другой площадки, конечной целью которой не является признание Крыма частью России, - это пустая трата времени.
"Не стоит даже и пытаться. Все подобные бесперспективные инициативы киевских властей провалятся, не успев начаться. Никто в цивилизованном мире не будет обсуждать Крым, так осознают очевидный факт, что это законная и историческая территория России", - подчеркнул сенатор.
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РоссияСергей ЦековСовет Федерации РФВладимир ЗеленскийВладимир ПутинСимферопольРеспублика КрымСевастопольООНУкраинаПолитика
Популярные комментарии
Зелебоба мечтает создать площадку и выступить на ней с сольным номером - игра на рояле без рук.
27 августа, 07:00
ЛКЛысый Кучерявый
480000
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