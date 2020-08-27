Сенатор прокомментировал новые планы Зеленского по Крыму
06:50 27.08.2020 (обновлено: 07:03 27.08.2020)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг - РИА Новости. Сенатор от крымского региона, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому создать в своей стране площадку по признанию российского статуса Крыма.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сегодня не существует действенной площадки для обсуждения вопроса о "возвращении" полуострова в состав Украины, а в "нормандском формате", по его словам, "никто не хочет говорить о Крыме, тем более Россия".
"Все разговоры и гипотезы по возвращению Крыма в состав Украины несостоятельны. Этого никогда не будет и никто у нас в стране этого не допустит. Зеленскому нужно задуматься над созданием на Украине политической дискуссионной площадки, которая займется вопросами налаживания добрососедских и партнерских отношений с Россией и выработкой решений по признанию российского статуса Крыма", - сказал РИА Новости Цеков.
По его словам, создание любой другой площадки, конечной целью которой не является признание Крыма частью России, - это пустая трата времени.
"Не стоит даже и пытаться. Все подобные бесперспективные инициативы киевских властей провалятся, не успев начаться. Никто в цивилизованном мире не будет обсуждать Крым, так осознают очевидный факт, что это законная и историческая территория России", - подчеркнул сенатор.
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