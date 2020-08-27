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Туризм
https://ria.ru/20200827/dominikana-1576368626.html
Власти Доминиканы назвали условия допуска туристов без теста на COVID-19
Власти Доминиканы готовы принимать отдыхающих без результатов теста на коронавирус и обещают им бесплатную медстраховку, сообщает АТОР. РИА Новости, 27.08.2020
2020-08-27T11:16
2020-08-27T11:16
туризм
коронавирус covid-19
туризм
ассоциация туроператоров россии (атор)
новости - туризм
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
доминикана
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<strong>МОСКВА, 27 авг – РИА Новости. </strong>Власти Доминиканы готовы принимать отдыхающих без результатов теста на коронавирус и обещают им бесплатную медстраховку, <a href="https://www.atorus.ru/news/press-centre/new/52533.html" target="_blank">сообщает </a>АТОР.Такие пункты прописаны в плане по восстановлению туротрасли, рассказал президент республики Луис Абинадер Корона. Документ предусматривает комплекс мер по обеспечению здоровья и безопасности местных жителей и гостей. Он содержит новые правила сертифицикации отелей, ресторанов, баров, протоколы, которые необходимо соблюдать гражданам. Доминикана <a href="https://ria.ru/20200713/1574258789.html" target="_blank">открыла</a> границы для иностранных гостей с 1 июля. Они должны иметь справку об отрицательном результате теста на коронавирус.С конца сентября по прибытии в страну путешественникам, отобранным методом случайной выборки, будут проводиться экспресс-тесты, например, дыхательный тест на наличие COVID-19. Как только эта мера будет введена, требование предъявлять отрицательный ПЦР-тест отменят. Социальное дистанцирование и использование масок будет обязательным для гостей страны.Кроме того, всем туристам, прибывающим в отели, на временной основе будет предоставлен план помощи в поездках, который будет включать страховое покрытие на случай чрезвычайных ситуаций, телемедицинскую помощь, проживание и расходы на изменение рейсов или дат обратного вылета в случае заражения.Эта страховка будет предоставляться ​​посетителям бесплатно до декабря 2020 года и полностью оплачиваться принимающей стороной.
https://ria.ru/20200108/1562707731.html
https://ria.ru/20191109/1560686492.html
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коронавирус covid-19, туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, федеральное агентство по туризму (ростуризм), доминикана

Власти Доминиканы назвали условия допуска туристов без теста на COVID-19

11:16 27.08.2020
2013
© РИА Новости / Мария Селиванова Доминикана. На пляже острова Саона
Доминикана. На пляже острова Саона
© РИА Новости / Мария Селиванова
МОСКВА, 27 авг – РИА Новости. Власти Доминиканы готовы принимать отдыхающих без результатов теста на коронавирус и обещают им бесплатную медстраховку, сообщает АТОР.
Такие пункты прописаны в плане по восстановлению туротрасли, рассказал президент республики Луис Абинадер Корона. Документ предусматривает комплекс мер по обеспечению здоровья и безопасности местных жителей и гостей. Он содержит новые правила сертифицикации отелей, ресторанов, баров, протоколы, которые необходимо соблюдать гражданам.
Доминикана открыла границы для иностранных гостей с 1 июля. Они должны иметь справку об отрицательном результате теста на коронавирус.
С конца сентября по прибытии в страну путешественникам, отобранным методом случайной выборки, будут проводиться экспресс-тесты, например, дыхательный тест на наличие COVID-19. Как только эта мера будет введена, требование предъявлять отрицательный ПЦР-тест отменят.
Социальное дистанцирование и использование масок будет обязательным для гостей страны.
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Кроме того, всем туристам, прибывающим в отели, на временной основе будет предоставлен план помощи в поездках, который будет включать страховое покрытие на случай чрезвычайных ситуаций, телемедицинскую помощь, проживание и расходы на изменение рейсов или дат обратного вылета в случае заражения.
Эта страховка будет предоставляться ​​посетителям бесплатно до декабря 2020 года и полностью оплачиваться принимающей стороной.
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ТуризмКоронавирус COVID-19ТуризмАссоциация туроператоров России (АТОР)Новости - ТуризмФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)Доминикана
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