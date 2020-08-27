https://ria.ru/20200827/dominikana-1576368626.html

Власти Доминиканы назвали условия допуска туристов без теста на COVID-19

Власти Доминиканы готовы принимать отдыхающих без результатов теста на коронавирус и обещают им бесплатную медстраховку, сообщает АТОР. РИА Новости, 27.08.2020

2020-08-27T11:16

2020-08-27T11:16

2020-08-27T11:16

туризм

коронавирус covid-19

туризм

ассоциация туроператоров россии (атор)

новости - туризм

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

доминикана

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<strong>МОСКВА, 27 авг – РИА Новости. </strong>Власти Доминиканы готовы принимать отдыхающих без результатов теста на коронавирус и обещают им бесплатную медстраховку, <a href="https://www.atorus.ru/news/press-centre/new/52533.html" target="_blank">сообщает </a>АТОР.Такие пункты прописаны в плане по восстановлению туротрасли, рассказал президент республики Луис Абинадер Корона. Документ предусматривает комплекс мер по обеспечению здоровья и безопасности местных жителей и гостей. Он содержит новые правила сертифицикации отелей, ресторанов, баров, протоколы, которые необходимо соблюдать гражданам. Доминикана <a href="https://ria.ru/20200713/1574258789.html" target="_blank">открыла</a> границы для иностранных гостей с 1 июля. Они должны иметь справку об отрицательном результате теста на коронавирус.С конца сентября по прибытии в страну путешественникам, отобранным методом случайной выборки, будут проводиться экспресс-тесты, например, дыхательный тест на наличие COVID-19. Как только эта мера будет введена, требование предъявлять отрицательный ПЦР-тест отменят. Социальное дистанцирование и использование масок будет обязательным для гостей страны.Кроме того, всем туристам, прибывающим в отели, на временной основе будет предоставлен план помощи в поездках, который будет включать страховое покрытие на случай чрезвычайных ситуаций, телемедицинскую помощь, проживание и расходы на изменение рейсов или дат обратного вылета в случае заражения.Эта страховка будет предоставляться ​​посетителям бесплатно до декабря 2020 года и полностью оплачиваться принимающей стороной.

https://ria.ru/20200108/1562707731.html

https://ria.ru/20191109/1560686492.html

доминикана

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, федеральное агентство по туризму (ростуризм), доминикана