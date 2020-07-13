https://ria.ru/20200713/1574258789.html
Доминикана готова принимать гостей из России без ограничений
Доминикана официально заявляет о том, что готова принимать туристов из России и надеется на возобновление чартерных программ в этом году, сообщает АТОР. РИА Новости, 13.07.2020
2020-07-13T10:25
2020-07-13T10:25
туризм
коронавирус covid-19
туризм
ассоциация туроператоров россии (атор)
новости - туризм
доминикана
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Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, доминикана
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости.
Доминикана официально заявляет о том, что готова принимать туристов из России и надеется на возобновление чартерных программ в этом году, сообщает
АТОР.
"Доминиканская Республика открыта с 1 июля для туристов из всех стран мира, никаких специальных ограничений для России или любой другой страны нет", — сказала Галина Лысенко, директор Представительства Министерства туризма Доминиканской Республики в России, Украине и Республике Беларусь.
Сейчас страна уже приняла первые рейсы – из США (около 30 процентов — туристы, 70 процентов — вернувшиеся из США граждане Доминиканы), а также из Швейцарии (все – туристы).
По данным Лысенко, туроператоры России не теряют надежды на возобновление чартерных рейсов в этом году. Так, один из них предварительно запланировал начало полетов в четыре региона Доминиканы из Москвы в августе, а из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Казани – в октябре.
"Фактически все российские туроператоры готовы в случае возобновления международного авиасообщения выполнять программы в прошлогодних объемах и в той же географии вылетов", — сообщила Лысенко.
По ее словам, туристический сектор Доминиканской Республики начал заниматься вопросами подготовки к приему иностранных туристов еще два месяца назад. С 1 июля в стране заработала вся открыты отели, аэропорты и рестораны, возобновлена с ограничениями экскурсионная деятельность.
В стране действуют специальные протоколы по приему гостей, призванные гарантировать их безопасность от коронавируса. Иностранцам не нужна по прилету справка об отсутствии COVID-19.