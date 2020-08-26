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В России изменили правила надбавки за классное руководство
Надбавка в 5 тысяч рублей за классное руководство учителям будет отделена от зарплаты, эта выплата пойдет отдельно, заявил министр просвещения Сергей Кравцов в... РИА Новости, 26.08.2020
2020-08-26T10:24
2020-08-26T10:39
социальный навигатор
сн_образование
сергей кравцов
сергей миронов
справедливая россия
образование - общество
общество
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<strong>МОСКВА, 26 авг - РИА Новости.</strong> Надбавка в 5 тысяч рублей за классное руководство учителям будет отделена от зарплаты, эта выплата пойдет отдельно, заявил министр просвещения <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Kravcov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Кравцов</a> в ходе онлайн-встречи с главой партии "Справедливая Россия" <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Mironov/" target="_blank" data-auto="true">Сергеем Мироновым</a>.Он также попросил Миронова информировать министерство, если выплаты не будут доходить до педагогов."Я попросил бы, если какие-то сигналы с мест будут поступать, чтобы вы нам обязательно сообщали", - добавил министр.
https://radiosputnik.ria.ru/20200820/1576018375.html
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социальный навигатор, сн_образование, сергей кравцов, сергей миронов, справедливая россия, образование - общество, общество

В России изменили правила надбавки за классное руководство

10:24 26.08.2020 (обновлено: 10:39 26.08.2020)
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Надбавка в 5 тысяч рублей за классное руководство учителям будет отделена от зарплаты, эта выплата пойдет отдельно, заявил министр просвещения Сергей Кравцов в ходе онлайн-встречи с главой партии "Справедливая Россия" Сергеем Мироновым.
"Договорились с ФНС и казначейством, что эти выплаты будут отделены от зарплаты. Зарплата не должна снижаться, и не должны снижаться выплаты, а эта выплата пойдет отдельно. Мы организуем под эту горячую линию", - сказал Кравцов, слова которого цитирует пресс-служба парламентария.
Он также попросил Миронова информировать министерство, если выплаты не будут доходить до педагогов.
"Я попросил бы, если какие-то сигналы с мест будут поступать, чтобы вы нам обязательно сообщали", - добавил министр.
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Социальный навигаторСН_ОбразованиеСергей КравцовСергей МироновСправедливая РоссияОбразование - ОбществоОбщество
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