https://ria.ru/20200826/uchitelya-1576317121.html
В России изменили правила надбавки за классное руководство
Надбавка в 5 тысяч рублей за классное руководство учителям будет отделена от зарплаты, эта выплата пойдет отдельно, заявил министр просвещения Сергей Кравцов в... РИА Новости, 26.08.2020
2020-08-26T10:24
2020-08-26T10:24
2020-08-26T10:39
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<strong>МОСКВА, 26 авг - РИА Новости.</strong> Надбавка в 5 тысяч рублей за классное руководство учителям будет отделена от зарплаты, эта выплата пойдет отдельно, заявил министр просвещения <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Kravcov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Кравцов</a> в ходе онлайн-встречи с главой партии "Справедливая Россия" <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Mironov/" target="_blank" data-auto="true">Сергеем Мироновым</a>.Он также попросил Миронова информировать министерство, если выплаты не будут доходить до педагогов."Я попросил бы, если какие-то сигналы с мест будут поступать, чтобы вы нам обязательно сообщали", - добавил министр.
https://radiosputnik.ria.ru/20200820/1576018375.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
социальный навигатор, сн_образование, сергей кравцов, сергей миронов, справедливая россия, образование - общество, общество