https://ria.ru/20200826/turisty-1576329469.html
Заболевшие COVID-19 на австрийском курорте туристы обратятся в суд
Туристы, заразившиеся COVID-19 во время отдыха на австрийском курорте Ишгль, намерены подать иски о компенсации и признании ущерба в земельный суд в Вене в... РИА Новости, 26.08.2020
2020-08-26T18:33
2020-08-26T18:33
2020-08-26T18:33
австрия
туризм
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новости - туризм
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<strong>МОСКВА, 26 авг - РИА Новости.</strong> Туристы, заразившиеся COVID-19 во время отдыха на австрийском курорте Ишгль, намерены подать иски о компенсации и признании ущерба в земельный суд в Вене в сентябре, сообщает телеканал n-TV со ссылкой на заявление австрийского защитника прав потребителей Петера Кольбы.Как сказал Кольба, первые иски потерпевших он направит суд в конце сентября. В том числе заявления в связи с косвенным ущербом после длительного пребывания пациентов в отделении интенсивной терапии."В отдельных случаях речь идет о сумме в 100 тысяч евро", — уточнил он.По его словам, из-за того, что меры по сдерживанию коронавируса не были приняты своевременно, туристы из 45 стран заразились COVID-19, число потерпевших может достигать шести тысяч. Уже около тысячи человек решили присоединиться к уголовному процессу как частные обвинители.В марте прокуратура Инсбрука запустила расследование по делу о вспышке нового коронавируса на горнолыжном курорте Ишгль в связи с подозрением в халатности и создании опасности заражения для людей. К расследованию прокуратура подключила управление уголовной полиции Тироля.Ранее СМИ сообщили, что одному заведению на горнолыжном курорте Ишгль в федеральной земле Тироль еще в конце февраля стало известно о положительном тесте на коронавирус среди персонала, но ответственным за здравоохранение органам об этом своевременно не сообщили.
https://ria.ru/20200816/1575682522.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
австрия, туризм, новости - туризм, тироль, инсбрук, вена
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Туристы, заразившиеся COVID-19 во время отдыха на австрийском курорте Ишгль, намерены подать иски о компенсации и признании ущерба в земельный суд в Вене в сентябре, сообщает телеканал n-TV со ссылкой на заявление австрийского защитника прав потребителей Петера Кольбы.
Как сказал Кольба, первые иски потерпевших он направит суд в конце сентября. В том числе заявления в связи с косвенным ущербом после длительного пребывания пациентов в отделении интенсивной терапии.
"В отдельных случаях речь идет о сумме в 100 тысяч евро", — уточнил он.
По его словам, из-за того, что меры по сдерживанию коронавируса не были приняты своевременно, туристы из 45 стран заразились COVID-19, число потерпевших может достигать шести тысяч. Уже около тысячи человек решили присоединиться к уголовному процессу как частные обвинители.
В марте прокуратура Инсбрука запустила расследование по делу о вспышке нового коронавируса на горнолыжном курорте Ишгль в связи с подозрением в халатности и создании опасности заражения для людей. К расследованию прокуратура подключила управление уголовной полиции Тироля.
Ранее СМИ сообщили, что одному заведению на горнолыжном курорте Ишгль в федеральной земле Тироль еще в конце февраля стало известно о положительном тесте на коронавирус среди персонала, но ответственным за здравоохранение органам об этом своевременно не сообщили.