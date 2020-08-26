https://ria.ru/20200826/tatarstan-1576316912.html

На родине первого президента Татарстана Шаймиева установили его бюст

Бронзовый бюст первого президента Татарстана, Героя труда Минтимера Шаймиева установлен в среду на его родине в Актанышском районе республики, сообщает... РИА Новости, 26.08.2020

2020-08-26T10:21

2020-08-26T10:21

2020-08-26T10:21

республика татарстан

минтимер шаймиев

республика татарстан (татарстан)

общество

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<strong>КАЗАНЬ, 26 авг - РИА Новости.</strong> Бронзовый бюст первого президента Татарстана, Героя труда <a href="http://ria.ru/person_Mintimer_SHajjmiev/" target="_blank" data-auto="true">Минтимера Шаймиева</a> установлен в среду на его родине в Актанышском районе республики, сообщает пресс-служба главы региона.Указом президента РФ лицу, которому присвоено звание Героя или Героя труда, устанавливается бронзовый бюст на его родине. Бюст Минтимера Шаймиева установлен в деревне Аняково, рядом с домом-музеем его отца Шарипа Шаймиева. Бюст выполнен скульптором Фанилем Валиуллиным.По словам <a href="http://ria.ru/person_Rustam_Minnikhanov/" target="_blank" data-auto="true">Минниханова</a>, жизненный путь Минтимера Шаймиева – яркий пример и ориентир для подрастающего поколения татарстанцев. Именно на таких примерах, по его мнению, необходимо воспитывать молодое поколение, настоящих патриотов. "От себя лично, не как президент, а лично, хочу сказать спасибо Минтимеру Шариповичу. Вы наш учитель", - добавил Минниханов.С именем Шаймиева связаны проекты и программы, нацеленные на удовлетворение острых потребностей татарстанцев: ликвидация ветхого жилья, газификация населенных пунктов, социальная ипотека и другие. По многим программам и проектам республика была и остаётся первой в <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a>.Активная деятельность Минтимера Шаймиева признана авторитетной международной организацией <a href="http://ria.ru/organization_JUNESKO/" target="_blank" data-auto="true">ЮНЕСКО</a>: он является специальным посланником ЮНЕСКО по межкультурному диалогу, его проекты по возрождению Болгара и Свияжска поддержали не только жители республики, но и меценаты страны и зарубежья. Мусульманская умма не раз отмечала вклад Шаймиева в создание Болгарской исламской академии, а православный мир ждет завершения работ по возрождению собора Казанской иконы Божией матери.Сегодня Шаймиев продолжает работу, реализуя проект по созданию сети полилингвальных комплексов, поскольку в обществе существует высокий запрос на качественное образование подрастающего поколения.

https://ria.ru/20190809/1557327646.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

минтимер шаймиев, республика татарстан (татарстан), общество