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Российские школы представят меню для младших классов до 1 сентября
Российские школы, в которых будет организовано обеспечение разовым горячим питанием младших классов, должны опубликовать варианты меню, заявил министр... РИА Новости, 26.08.2020
2020-08-26T09:39
2020-08-26T09:45
социальный навигатор
сн_образование
алексей кравцов
сергей миронов
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
справедливая россия
образование - общество
общество
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<strong>МОСКВА, 26 авг - РИА Новости.</strong> Российские школы, в которых будет организовано обеспечение разовым горячим питанием младших классов, должны опубликовать варианты меню, заявил министр просвещения <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Kravcov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Кравцов</a> на встрече с руководителем партии "<a href="http://ria.ru/organization_Spravedlivaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Справедливая Россия</a>" Сергеем Мироновым.Кравцов отметил, что есть школы, которые оказались не готовы организовать питание для детей, но их немного."Этих школ на 15 июля было 2,3 тысячи, из них 400 малокомплектных школ. На сегодняшний момент 50% этих школ выполнили требования <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a>. Там мы проблем не видим, и поэтому за счёт региональных денег кормление детей будет. В остальных школах организуют либо подвоз, либо кормление в соседних школах", - пояснил министр.Кроме того, Кравцов рассказал о планах поставить новое оборудование в сельские школы. По его словам, за ближайшие четыре года предстоит переоснастить 27 тысяч сельских школ, в которых учатся 25% российских детей. Буду переоснащены классы химии, физики и труда.
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социальный навигатор, сн_образование, алексей кравцов, сергей миронов, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), справедливая россия, образование - общество, общество

Российские школы представят меню для младших классов до 1 сентября

09:39 26.08.2020 (обновлено: 09:45 26.08.2020)
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкШкольное питание
Школьное питание
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Школьное питание. Архивное фото
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Российские школы, в которых будет организовано обеспечение разовым горячим питанием младших классов, должны опубликовать варианты меню, заявил министр просвещения Сергей Кравцов на встрече с руководителем партии "Справедливая Россия" Сергеем Мироновым.
"До 1 сентября все школы, в которых будет организовано бесплатное горячее питание для младших классов, должны опубликовать варианты меню", - сообщил Кравцов, его слова приводит пресс-служба Миронова.
Кравцов отметил, что есть школы, которые оказались не готовы организовать питание для детей, но их немного.
"Этих школ на 15 июля было 2,3 тысячи, из них 400 малокомплектных школ. На сегодняшний момент 50% этих школ выполнили требования Роспотребнадзора. Там мы проблем не видим, и поэтому за счёт региональных денег кормление детей будет. В остальных школах организуют либо подвоз, либо кормление в соседних школах", - пояснил министр.
Кроме того, Кравцов рассказал о планах поставить новое оборудование в сельские школы. По его словам, за ближайшие четыре года предстоит переоснастить 27 тысяч сельских школ, в которых учатся 25% российских детей. Буду переоснащены классы химии, физики и труда.
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Социальный навигаторСН_ОбразованиеАлексей КравцовСергей МироновФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Справедливая РоссияОбразование - ОбществоОбщество
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