https://ria.ru/20200826/shkola-1576315545.html

Российские школы представят меню для младших классов до 1 сентября

Российские школы, в которых будет организовано обеспечение разовым горячим питанием младших классов, должны опубликовать варианты меню, заявил министр... РИА Новости, 26.08.2020

2020-08-26T09:39

2020-08-26T09:39

2020-08-26T09:45

социальный навигатор

сн_образование

алексей кравцов

сергей миронов

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

справедливая россия

образование - общество

общество

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<strong>МОСКВА, 26 авг - РИА Новости.</strong> Российские школы, в которых будет организовано обеспечение разовым горячим питанием младших классов, должны опубликовать варианты меню, заявил министр просвещения <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Kravcov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Кравцов</a> на встрече с руководителем партии "<a href="http://ria.ru/organization_Spravedlivaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Справедливая Россия</a>" Сергеем Мироновым.Кравцов отметил, что есть школы, которые оказались не готовы организовать питание для детей, но их немного."Этих школ на 15 июля было 2,3 тысячи, из них 400 малокомплектных школ. На сегодняшний момент 50% этих школ выполнили требования <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a>. Там мы проблем не видим, и поэтому за счёт региональных денег кормление детей будет. В остальных школах организуют либо подвоз, либо кормление в соседних школах", - пояснил министр.Кроме того, Кравцов рассказал о планах поставить новое оборудование в сельские школы. По его словам, за ближайшие четыре года предстоит переоснастить 27 тысяч сельских школ, в которых учатся 25% российских детей. Буду переоснащены классы химии, физики и труда.

https://ria.ru/20200609/1572695672.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

социальный навигатор, сн_образование, алексей кравцов, сергей миронов, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), справедливая россия, образование - общество, общество