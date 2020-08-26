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https://ria.ru/20200826/pensiya-1576311243.html
Назван эффективный способ вернуть пенсию в случае недоплаты
Первый заместитель председателя социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский в беседе с порталом "НСН" рассказал, как восстановить свои пенсионные... РИА Новости, 26.08.2020
2020-08-26T02:11
2020-08-26T02:11
россия
пенсии
валерий рязанский
совет федерации рф
пенсионный фонд рф
общество
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<strong>МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. </strong>Первый заместитель председателя социального комитета <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Federacii_RF/" target="_blank" data-auto="true">Совета Федерации</a> <a href="http://ria.ru/person_Valerijj_Rjazanskijj/" target="_blank" data-auto="true">Валерий Рязанский</a> в беседе с порталом "<a href="https://nsn.fm/society/senator-rasskazal-kak-rossiyanam-vosstanovit-svoi-pensionnye-prava" target="_blank" rel="nofollow noopener">НСН</a>" рассказал, как восстановить свои пенсионные права в случае ошибки при начислении <a href="https://ria.ru/keyword_pensii/" target="_blank">пенсий</a>.Ранее Счетная палата <a href="https://ria.ru/20200825/pensii-1576267366.html" target="_blank">выявила недочеты</a> в системе начисления пенсий, из-за которых некоторые граждане недополучали выплаты. Иногда Пенсионный фонд (<a href="http://ria.ru/organization_Pensionnyjj_fond_RF/" target="_blank" data-auto="true">ПФР</a>) открывал несколько счетов на одного человека или присваивал один СНИЛС нескольким гражданам. Также ПФР продолжал выплачивать пенсии после смерти получателей, так как информация о кончине доходила слишком поздно. В итоге доступ к деньгам получали родственники покойных.Для решения подобных проблем сенатор посоветовал прийти в Пенсионный фонд и составить соответствующее заявление.Он подчеркнул, что ни одно письмо не остается без внимания. В случае если наличие ошибки подтверждается, перерасчет делается в пользу заявителя.Рязанский добавил, что ошибки при начислении пенсий, на которые указала Счетная палата, являются рядовыми рабочими недочетами.
https://ria.ru/20200815/1575829517.html
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россия, пенсии, валерий рязанский, совет федерации рф, пенсионный фонд рф, общество

Назван эффективный способ вернуть пенсию в случае недоплаты

02:11 26.08.2020
4470
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкВыдача пенсии
Выдача пенсии
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Первый заместитель председателя социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский в беседе с порталом "НСН" рассказал, как восстановить свои пенсионные права в случае ошибки при начислении пенсий.
Ранее Счетная палата выявила недочеты в системе начисления пенсий, из-за которых некоторые граждане недополучали выплаты. Иногда Пенсионный фонд (ПФР) открывал несколько счетов на одного человека или присваивал один СНИЛС нескольким гражданам. Также ПФР продолжал выплачивать пенсии после смерти получателей, так как информация о кончине доходила слишком поздно. В итоге доступ к деньгам получали родственники покойных.
Для решения подобных проблем сенатор посоветовал прийти в Пенсионный фонд и составить соответствующее заявление.

"Если с первой попытки, на взгляд (пенсионера. — прим. ред.), его претензии не учли, его пенсионный стаж неточно интерпретирован, то можно перепроверить еще раз вплоть до обращения к депутатам Госдумы, членам Совфеда", — пояснил Рязанский.

Он подчеркнул, что ни одно письмо не остается без внимания. В случае если наличие ошибки подтверждается, перерасчет делается в пользу заявителя.

"Государство, даже если допускает ошибку в пользу получателя, то оно сохраняет эти выплаты", — заключил сенатор.

Рязанский добавил, что ошибки при начислении пенсий, на которые указала Счетная палата, являются рядовыми рабочими недочетами.
Пенсионное удостоверение
15 августа, 15:44
Названы условия получения "сверхвысоких" пенсий
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РоссияПенсииВалерий РязанскийСовет Федерации РФПенсионный фонд РФОбщество
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