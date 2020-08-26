https://ria.ru/20200826/pensiya-1576311243.html

Назван эффективный способ вернуть пенсию в случае недоплаты

Первый заместитель председателя социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский в беседе с порталом "НСН" рассказал, как восстановить свои пенсионные... РИА Новости, 26.08.2020

2020-08-26T02:11

2020-08-26T02:11

2020-08-26T02:11

россия

пенсии

валерий рязанский

совет федерации рф

пенсионный фонд рф

общество

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<strong>МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. </strong>Первый заместитель председателя социального комитета <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Federacii_RF/" target="_blank" data-auto="true">Совета Федерации</a> <a href="http://ria.ru/person_Valerijj_Rjazanskijj/" target="_blank" data-auto="true">Валерий Рязанский</a> в беседе с порталом "<a href="https://nsn.fm/society/senator-rasskazal-kak-rossiyanam-vosstanovit-svoi-pensionnye-prava" target="_blank" rel="nofollow noopener">НСН</a>" рассказал, как восстановить свои пенсионные права в случае ошибки при начислении <a href="https://ria.ru/keyword_pensii/" target="_blank">пенсий</a>.Ранее Счетная палата <a href="https://ria.ru/20200825/pensii-1576267366.html" target="_blank">выявила недочеты</a> в системе начисления пенсий, из-за которых некоторые граждане недополучали выплаты. Иногда Пенсионный фонд (<a href="http://ria.ru/organization_Pensionnyjj_fond_RF/" target="_blank" data-auto="true">ПФР</a>) открывал несколько счетов на одного человека или присваивал один СНИЛС нескольким гражданам. Также ПФР продолжал выплачивать пенсии после смерти получателей, так как информация о кончине доходила слишком поздно. В итоге доступ к деньгам получали родственники покойных.Для решения подобных проблем сенатор посоветовал прийти в Пенсионный фонд и составить соответствующее заявление.Он подчеркнул, что ни одно письмо не остается без внимания. В случае если наличие ошибки подтверждается, перерасчет делается в пользу заявителя.Рязанский добавил, что ошибки при начислении пенсий, на которые указала Счетная палата, являются рядовыми рабочими недочетами.

https://ria.ru/20200815/1575829517.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, пенсии, валерий рязанский, совет федерации рф, пенсионный фонд рф, общество