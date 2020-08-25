Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200825/pensii-1576267366.html
Счетная палата выявила проблемы с начислением пенсий
Счетная палата России нашла ошибки в системе персонифицированного учета в Пенсионном фонде России (ПФР), которые часто приводят к нарушению пенсионных прав... РИА Новости, 25.08.2020
2020-08-25T07:20
2020-08-25T07:48
россия
пенсии
пенсионный фонд рф
госдума рф
счетная палата рф
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/13/1571662609_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_9c0b30002858f63209c9237d6073c02d.jpg
<strong>МОСКВА, 25 авг - РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/organization_Schetnaja_Palata_RF/" target="_blank">Счетная палата</a> России нашла ошибки в системе персонифицированного учета в Пенсионном фонде России (<a href="http://ria.ru/organization_Pensionnyjj_fond_RF/" target="_blank" data-auto="true">ПФР</a>), которые часто приводят к нарушению пенсионных прав россиян, говорится в отчете контрольного ведомства по итогам проверки деятельности ПФР в 2017–2019 годах."Основной проблемой является открытие на одного и того же человека двух и более счетов, а также присвоение одного СНИЛС нескольким гражданам", - говорится в отчете. Если у гражданина было два и более счета на момент назначения <a href="https://ria.ru/keyword_pensii/" target="_blank">пенсии</a>, ее размер мог определяться только на основании одного из них, и тем самым размер пенсии уменьшался.Еще один фактор, который может приводить к необоснованному занижению пенсии, – смена фамилии. Как выяснили аудиторы, ПФР не указывал на лицевых счетах граждан сведения о фамилии, которая была у человека при рождении – это ведет к ошибкам при регистрации и появлению двойных лицевых счетов.В течение рассматриваемых трех лет фонд в целом по России произвел объединение счетов в отношении 89,8 тысячи пенсионеров. "Есть риски, что при слиянии счетов во всех случаях доплаты пенсий не производились", - подозревают в контрольном ведомстве."Мертвые души"В отчете Счетной палаты также говорится, что ПФР после смерти пенсионеров продолжает выплачивать пенсии на сотни миллионов рублей, а родственники умерших свободно снимают эти деньги из-за запоздалого поступления данных о смерти гражданина в Пенсионный фонд.Аудиторы установили, что только в двух территориальных органах ПФР переплаты составили 377,035 миллиона рублей.В Счетной палате отмечают, что сведения о смерти до октября 2018 года поступали в территориальные органы ПФР непосредственно из органов ЗАГС, а начиная с октября 2018 года – представляются в онлайн-режиме из Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния.Выборочная проверка сведений о смерти 40 застрахованных лиц показала, что сведения по 13 из них (32,5% проверенных случаев) поступили в ПФР значительно позже даты смерти.Ожидаемый период выплаты накопительной пенсииРанее правительство внесло в <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдуму</a> законопроект об увеличении ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии (так называемого срока дожития - времени, которое человек будет получать пенсию) на 2021 год, предполагается, что этот период вырастет на полгода – с 258 до 264 месяцев.Документ в случае его принятия должен вступить в силу с 1 января 2021 года.В соответствии с методикой расчета, ожидаемый период выплаты накопительной пенсии при ее назначении застрахованным лицам – мужчинам, достигшим возраста 60 лет, и женщинам, достигшим возраста 55 лет, – на 2021 год составит 264 месяца.Как ранее пояснял Минтруд, с целью постепенного доведения ежегодно устанавливаемого законом ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии до приближенных к реальным значениям продолжительности жизни будущих получателей пенсии повышение происходило ежегодно на шесть месяцев. Какую пенсию хотят получать россиянеРоссияне в среднем хотели бы получать 59 тысяч рублей после выхода на пенсию, при этом сами на пенсию копят 12% из тех, кто в принципе делает накопления, говорится в исследовании, которое в июле провел НПФ Сбербанка.Представления о пенсионном доходе зависят от пола респондентов, их образования, текущего уровня доходов и профессии. Так, мужчины в среднем рассчитывает на пенсию в 61 тысячу рублей, женщины - 56 тысяч рублей.Самую высокую пенсию хотели бы получать маркетологи, пиарщики и специалисты из сферы транспорта и связи (64 тысячи рублей). На втором месте находятся работники торговли и бытового обслуживания (61 тысяча рублей), на третьем - россияне, которые занимаются наукой и исследованиями (59 тысяч рублей).Самостоятельно копят на пенсию 12% россиян из тех, кто в принципе делает накопления (таких в стране более половины). Наибольшая доля россиян, откладывающих на старость, находится в Перми (17%), Ярославле (16%), Владивостоке, Липецке, Ижевске и Воронеже (по 15%).
https://radiosputnik.ria.ru/20200821/1576111161.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200817/1575905615.html
https://ria.ru/20200810/1575573750.html
https://ria.ru/20200815/1575829517.html
Ого... они там ещё и считают? Я думала, что без подсчётов платят... Москвичам по двадцатке, регионам по десятке. Разве нет?
53
С 1917г проблема с пенсиями у простых Россиян. А они только узнали. Кто не работает тот ест В И Ленин!!!!
34
5
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/13/1571662609_176:0:2907:2048_1400x0_80_0_0_faf8098f3e229467ea5646a78ee1c994.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, пенсии, пенсионный фонд рф, госдума рф, счетная палата рф, общество

Счетная палата выявила проблемы с начислением пенсий

07:20 25.08.2020 (обновлено: 07:48 25.08.2020)
72660
© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкПосетители у входа в отделение пенсионного фонда
Посетители у входа в отделение пенсионного фонда
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в фотобанк
Посетители у входа в отделение пенсионного фонда. Архивное фото
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Счетная палата России нашла ошибки в системе персонифицированного учета в Пенсионном фонде России (ПФР), которые часто приводят к нарушению пенсионных прав россиян, говорится в отчете контрольного ведомства по итогам проверки деятельности ПФР в 2017–2019 годах.
"Основной проблемой является открытие на одного и того же человека двух и более счетов, а также присвоение одного СНИЛС нескольким гражданам", - говорится в отчете. Если у гражданина было два и более счета на момент назначения пенсии, ее размер мог определяться только на основании одного из них, и тем самым размер пенсии уменьшался.
Еще один фактор, который может приводить к необоснованному занижению пенсии, – смена фамилии. Как выяснили аудиторы, ПФР не указывал на лицевых счетах граждан сведения о фамилии, которая была у человека при рождении – это ведет к ошибкам при регистрации и появлению двойных лицевых счетов.
В течение рассматриваемых трех лет фонд в целом по России произвел объединение счетов в отношении 89,8 тысячи пенсионеров. "Есть риски, что при слиянии счетов во всех случаях доплаты пенсий не производились", - подозревают в контрольном ведомстве.
Жительница Москвы выгуливает собаку на улице Крупской
21 августа, 19:24
Неработающие пенсионеры смогут получить новые выплаты

"Мертвые души"

В отчете Счетной палаты также говорится, что ПФР после смерти пенсионеров продолжает выплачивать пенсии на сотни миллионов рублей, а родственники умерших свободно снимают эти деньги из-за запоздалого поступления данных о смерти гражданина в Пенсионный фонд.
Аудиторы установили, что только в двух территориальных органах ПФР переплаты составили 377,035 миллиона рублей.
В Счетной палате отмечают, что сведения о смерти до октября 2018 года поступали в территориальные органы ПФР непосредственно из органов ЗАГС, а начиная с октября 2018 года – представляются в онлайн-режиме из Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния.
Выборочная проверка сведений о смерти 40 застрахованных лиц показала, что сведения по 13 из них (32,5% проверенных случаев) поступили в ПФР значительно позже даты смерти.
Выдача пенсии
17 августа, 17:41
В Совфеде назвали размер пенсий для граждан ЕАЭС

Ожидаемый период выплаты накопительной пенсии

Ранее правительство внесло в Госдуму законопроект об увеличении ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии (так называемого срока дожития - времени, которое человек будет получать пенсию) на 2021 год, предполагается, что этот период вырастет на полгода – с 258 до 264 месяцев.
Документ в случае его принятия должен вступить в силу с 1 января 2021 года.
В соответствии с методикой расчета, ожидаемый период выплаты накопительной пенсии при ее назначении застрахованным лицам – мужчинам, достигшим возраста 60 лет, и женщинам, достигшим возраста 55 лет, – на 2021 год составит 264 месяца.
Как ранее пояснял Минтруд, с целью постепенного доведения ежегодно устанавливаемого законом ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии до приближенных к реальным значениям продолжительности жизни будущих получателей пенсии повышение происходило ежегодно на шесть месяцев.
Банкноты номиналом 2000 рублей
10 августа, 09:26
Россиянам рассказали, как обеспечить себе пенсию в 90 тысяч рублей

Какую пенсию хотят получать россияне

Россияне в среднем хотели бы получать 59 тысяч рублей после выхода на пенсию, при этом сами на пенсию копят 12% из тех, кто в принципе делает накопления, говорится в исследовании, которое в июле провел НПФ Сбербанка.
Представления о пенсионном доходе зависят от пола респондентов, их образования, текущего уровня доходов и профессии. Так, мужчины в среднем рассчитывает на пенсию в 61 тысячу рублей, женщины - 56 тысяч рублей.
Самую высокую пенсию хотели бы получать маркетологи, пиарщики и специалисты из сферы транспорта и связи (64 тысячи рублей). На втором месте находятся работники торговли и бытового обслуживания (61 тысяча рублей), на третьем - россияне, которые занимаются наукой и исследованиями (59 тысяч рублей).
Самостоятельно копят на пенсию 12% россиян из тех, кто в принципе делает накопления (таких в стране более половины). Наибольшая доля россиян, откладывающих на старость, находится в Перми (17%), Ярославле (16%), Владивостоке, Липецке, Ижевске и Воронеже (по 15%).
Пенсионное удостоверение
15 августа, 15:44
Названы условия получения "сверхвысоких" пенсий
176663475
Обсудить 5
РоссияПенсииПенсионный фонд РФГосдума РФСчетная палата РФОбщество
Популярные комментарии
Ого... они там ещё и считают? Я думала, что без подсчётов платят... Москвичам по двадцатке, регионам по десятке. Разве нет?
25 августа, 08:54
Ири на
4350104
С 1917г проблема с пенсиями у простых Россиян. А они только узнали. Кто не работает тот ест В И Ленин!!!!
25 августа, 08:54
Олег Жайворонок
11401018
Рекомендуем
Юрист, политик Алексей Навальный на годовом общем собрании акционеров Сбербанка. Май 2016 года
Эксперт усомнился в возможности выявить найденные у Навального вещества
Певица Лариса Долина выступает на Международном джазовом фестивале Koktebel Jazz Party – 2020 в Крыму.
Зрители Koktebel Jazz Party заметили, как помолодела Лариса Долина
Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
ЕС потребовал от России провести открытое расследование по Навальному
Вид на набережную в Симеизе, Крым
Шесть стран присоединились к санкциям ЕС по Крыму
Вид на Ялту с горы Ай-Петри в Крыму
Кравчук озвучил условие возобновления подачи воды в Крым
Работы по оборудованию КПВВ Луганск - Счастье у линии соприкосновения в Донбассе
Кравчук обвинил бывшее руководство Украины в начале войны в Донбассе
В Москве начался второй этап смягчения режима самоизоляции
Депутат Госдумы оценил вероятность отмены транспортного налога
Адвокат Эльман Пашаев у здания Пресненского городского суда
Адвокат Ефремова обратился в Генпрокуратуру из-за угроз
Рабочая поездка Президентов Украины Владимира Зеленского в Донецкую и Луганскую области
Зеленский поддержал гостерроризм. Как отреагирует Россия
Пенсионное удостоверение
Счетная палата выявила проблемы с начислением пенсий россиянам
Актер Михаил Ефремов у здания Пресненского суда города Москвы
Экс-судья рассказал, чем грозят Ефремову "версии об инопланетянах"
Здание Пенсионного фонда Российской Федерации
Счетная палата выявила проблемы с начислением пенсий россиянам
Стюардесса в аэропорту
Стюардесса удивила пользователей Сети своей позой
День знаний в школе №11 в Краснодаре
В Госдуме предложили перенести начало учебного года на 1 октября
Автомобиль Следственного комитета РФ
Раскрыты детали гибели двух семей в выгребной яме под Воронежем
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:51Названы самые необычные российские изобретения 2020 года
03:45В посольстве прокомментировали арест россиянина Крючкова в США
03:40Ударный вертолет Ми-28НМ на испытаниях обстреляли ракетами
03:31Власти Белоруссии испортили паспорта высланных российских журналистов
03:18Жириновский предложил наделить Госсовет "сверхполномочиями"
03:16Эксперт рассказал, как узнать, что ваш смартфон был атакован извне
03:10Российские военные в Сирии перебросили боевую технику через Евфрат
03:00Сверхтвердые материалы станут дешевле благодаря российской разработке
02:20Гражданина России арестовали в США за попытку совершить киберпреступление
02:18Эксперт объяснил необходимость сразу удалять смс-сообщения
02:12Добровинский оценил версию об отсутствии Ефремова за рулем в момент ДТП
02:11Назван эффективный способ вернуть пенсию в случае недоплаты
02:01Реабилитирован один из самых вредных представителей фастфуда
01:42Чешский президент сломал руку, вставая с кресла после просмотра новостей
01:31Нарышкин рассказал о бескорыстности членов "Кембриджской пятерки"
01:12Тихановская заявила о недопустимости внешнего влияния на народ Белоруссии
01:04Белорусская оппозиция усомнилась в правовом статусе нового правительства
00:39В Крыму завершился фестиваль Rap Koktebel
00:28Президент Чехии попал в больницу из-за травмы руки
00:10В Мексике для туристов открывают достопримечательности времен ацтеков
Лента новостейМолния