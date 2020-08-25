https://ria.ru/20200825/pensii-1576267366.html

Счетная палата выявила проблемы с начислением пенсий

Счетная палата России нашла ошибки в системе персонифицированного учета в Пенсионном фонде России (ПФР), которые часто приводят к нарушению пенсионных прав... РИА Новости, 25.08.2020

2020-08-25T07:20

2020-08-25T07:20

2020-08-25T07:48

россия

пенсии

пенсионный фонд рф

госдума рф

счетная палата рф

общество

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<strong>МОСКВА, 25 авг - РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/organization_Schetnaja_Palata_RF/" target="_blank">Счетная палата</a> России нашла ошибки в системе персонифицированного учета в Пенсионном фонде России (<a href="http://ria.ru/organization_Pensionnyjj_fond_RF/" target="_blank" data-auto="true">ПФР</a>), которые часто приводят к нарушению пенсионных прав россиян, говорится в отчете контрольного ведомства по итогам проверки деятельности ПФР в 2017–2019 годах."Основной проблемой является открытие на одного и того же человека двух и более счетов, а также присвоение одного СНИЛС нескольким гражданам", - говорится в отчете. Если у гражданина было два и более счета на момент назначения <a href="https://ria.ru/keyword_pensii/" target="_blank">пенсии</a>, ее размер мог определяться только на основании одного из них, и тем самым размер пенсии уменьшался.Еще один фактор, который может приводить к необоснованному занижению пенсии, – смена фамилии. Как выяснили аудиторы, ПФР не указывал на лицевых счетах граждан сведения о фамилии, которая была у человека при рождении – это ведет к ошибкам при регистрации и появлению двойных лицевых счетов.В течение рассматриваемых трех лет фонд в целом по России произвел объединение счетов в отношении 89,8 тысячи пенсионеров. "Есть риски, что при слиянии счетов во всех случаях доплаты пенсий не производились", - подозревают в контрольном ведомстве."Мертвые души"В отчете Счетной палаты также говорится, что ПФР после смерти пенсионеров продолжает выплачивать пенсии на сотни миллионов рублей, а родственники умерших свободно снимают эти деньги из-за запоздалого поступления данных о смерти гражданина в Пенсионный фонд.Аудиторы установили, что только в двух территориальных органах ПФР переплаты составили 377,035 миллиона рублей.В Счетной палате отмечают, что сведения о смерти до октября 2018 года поступали в территориальные органы ПФР непосредственно из органов ЗАГС, а начиная с октября 2018 года – представляются в онлайн-режиме из Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния.Выборочная проверка сведений о смерти 40 застрахованных лиц показала, что сведения по 13 из них (32,5% проверенных случаев) поступили в ПФР значительно позже даты смерти.Ожидаемый период выплаты накопительной пенсииРанее правительство внесло в <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдуму</a> законопроект об увеличении ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии (так называемого срока дожития - времени, которое человек будет получать пенсию) на 2021 год, предполагается, что этот период вырастет на полгода – с 258 до 264 месяцев.Документ в случае его принятия должен вступить в силу с 1 января 2021 года.В соответствии с методикой расчета, ожидаемый период выплаты накопительной пенсии при ее назначении застрахованным лицам – мужчинам, достигшим возраста 60 лет, и женщинам, достигшим возраста 55 лет, – на 2021 год составит 264 месяца.Как ранее пояснял Минтруд, с целью постепенного доведения ежегодно устанавливаемого законом ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии до приближенных к реальным значениям продолжительности жизни будущих получателей пенсии повышение происходило ежегодно на шесть месяцев. Какую пенсию хотят получать россиянеРоссияне в среднем хотели бы получать 59 тысяч рублей после выхода на пенсию, при этом сами на пенсию копят 12% из тех, кто в принципе делает накопления, говорится в исследовании, которое в июле провел НПФ Сбербанка.Представления о пенсионном доходе зависят от пола респондентов, их образования, текущего уровня доходов и профессии. Так, мужчины в среднем рассчитывает на пенсию в 61 тысячу рублей, женщины - 56 тысяч рублей.Самую высокую пенсию хотели бы получать маркетологи, пиарщики и специалисты из сферы транспорта и связи (64 тысячи рублей). На втором месте находятся работники торговли и бытового обслуживания (61 тысяча рублей), на третьем - россияне, которые занимаются наукой и исследованиями (59 тысяч рублей).Самостоятельно копят на пенсию 12% россиян из тех, кто в принципе делает накопления (таких в стране более половины). Наибольшая доля россиян, откладывающих на старость, находится в Перми (17%), Ярославле (16%), Владивостоке, Липецке, Ижевске и Воронеже (по 15%).

https://radiosputnik.ria.ru/20200821/1576111161.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200817/1575905615.html

https://ria.ru/20200810/1575573750.html

https://ria.ru/20200815/1575829517.html

Ири на Ого... они там ещё и считают? Я думала, что без подсчётов платят... Москвичам по двадцатке, регионам по десятке. Разве нет? 53

Олег Жайворонок С 1917г проблема с пенсиями у простых Россиян. А они только узнали. Кто не работает тот ест В И Ленин!!!! 34

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, пенсии, пенсионный фонд рф, госдума рф, счетная палата рф, общество