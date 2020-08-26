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https://ria.ru/20200826/navalnyy-1576328820.html
Кремль не видит причин для ухудшения отношений с Западом из-за Навального
В Кремле не хотели бы ухудшения отношений с Западом из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным, не видят для этого причин, заявил журналистам пресс-секретарь... РИА Новости, 26.08.2020
2020-08-26T13:08
2020-08-26T13:08
алексей навальный
дмитрий песков
происшествия
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<strong>МОСКВА, 26 авг - РИА Новости.</strong> В Кремле не хотели бы ухудшения отношений с Западом из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным, не видят для этого причин, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ <a href="https://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov" target="_blank">Дмитрий Песков</a>.Дмитрий Песков отметил, что Кремль не меньше других заинтересован в установлении причин произошедшего с блогером Алексеем Навальным."В любом случаев мы также заинтересованы в том, чтобы понять и определить, что случилось с больным. Но пока мы этого сделать не можем... Мы не меньше других заинтересованы", - сказал он."Что касается сообщения международных агентств о том, что кто-то разочарован и так далее, ну здесь все-таки мы исходим из официальных заявлений, а не сообщений агентств", - добавил Песков.В Кремле не знают, как за последние сутки развивается ситуация с блогером Алексеем Навальным и удалось ли германским медикам установить вещество, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.По его словам, многочисленные анализы, которые были сделаны нашими медиками, к сожалению, не помогли установить наличие в организме Навального вещества, которое могло стать причиной его состояния.<a href="https://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj" target="_blank">Навальный</a> пятый день находится в берлинской клинике, он прибыл туда в субботу. По предварительной оценке немецких медиков, он был отравлен неизвестным веществом из группы ингибиторов холинэстеразы, в настоящее время проводится дополнительное исследование, чтобы установить это вещество. Исход болезни Навального остается неясным, нельзя исключать долгосрочные последствия, особенно в области нервной системы, заявили в клинике. В минздраве <a href="https://ria.ru/location_Omskaja_oblast" target="_blank">Омской области</a> заявляли, что немецкие специалисты получили данные всех исследований, совместный консилиум подтвердил обоснованность проводившегося в Омске лечения.В четверг самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за того, что блогеру стало плохо. Он был госпитализирован в реанимацию БСМП №1. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш предположила, что у него токсическое отравление. В больнице говорили, что отравление - только одна из возможных причин состояния пациента, он получает всю необходимую помощь, но находится в коме. По словам руководства больницы, ядов и следов их пребывания в крови или в моче Навального не выявлено, медики считают основным рабочим диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. В субботу он был перевезен в берлинскую клинику Charite.В понедельник главврач омской больницы скорой медицинской помощи №1 Александр Мураховский рассказал журналистам, что в Charite им сообщили, что Навальный по-прежнему "находится в стабильном тяжелом состоянии", а сами немецкие врачи выразили благодарность омским коллегам "и тоже не сомневаются, что жизнь пациенту удалось спасти".Как сообщил РИА Новости завотделением анестезиологии-реанимации №1 НХМЦ им. Пирогова Борис Теплых, версия немецких врачей прорабатывалась российскими специалистами в первый же день, но подтверждения не нашла. По его словам, они говорят о клинических данных, а не о самом веществе, которое на данный момент обнаружено не было. Что же касается назначенного Навальному атропина, то, отметил Теплых, инъекции этого препарата были ему сделаны в Омске с первой минуты после поступления, а в последующем обсуждалась необходимость его повторного введения. Кроме того, наличие такой химической реакции в организме возможно как в результате применения других медицинских препаратов, так и при естественном ходе болезни, сказал медэксперт.
https://ria.ru/20200825/navalnyy-1576274859.html
https://ria.ru/20200826/navalnyy-1576313210.html
https://ria.ru/20200825/navalnyy-1576306605.html
Два оптимиста российской политики - Песков и Захарова...... Не понятен их оптимизм, но они стараются)))))
47
Нужно уметь читать между строк: Кремль просто тонко намекнул, что коррупционер Навальный был отравлен в клинике «Шарите» (в которой и появились все признаки и симптомы — пена изо рта и т.д. и т.п., а также — «нужные» результаты анализов), а не в России, где никаких «признаков» и никаких «следов» — после терапии АТРОПИНОМ — не было и в помине...
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РИА Новости
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алексей навальный, дмитрий песков, происшествия

Кремль не видит причин для ухудшения отношений с Западом из-за Навального

13:08 26.08.2020
5098
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкАлексей Навальный
Алексей Навальный
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. В Кремле не хотели бы ухудшения отношений с Западом из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным, не видят для этого причин, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Конечно, нам бы этого не хотелось бы - раз. Во-вторых, для этого нет никакой причины - два", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Дмитрий Песков отметил, что Кремль не меньше других заинтересован в установлении причин произошедшего с блогером Алексеем Навальным.
"В любом случаев мы также заинтересованы в том, чтобы понять и определить, что случилось с больным. Но пока мы этого сделать не можем... Мы не меньше других заинтересованы", - сказал он.
"Что касается сообщения международных агентств о том, что кто-то разочарован и так далее, ну здесь все-таки мы исходим из официальных заявлений, а не сообщений агентств", - добавил Песков.
Медработники загружают в машину скорой помощи носилки, на которых находится Алексей Навальный
25 августа, 11:20
Биолог прокомментировала версии немецких врачей о состоянии Навального
В Кремле не знают, как за последние сутки развивается ситуация с блогером Алексеем Навальным и удалось ли германским медикам установить вещество, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, многочисленные анализы, которые были сделаны нашими медиками, к сожалению, не помогли установить наличие в организме Навального вещества, которое могло стать причиной его состояния.

"Нам неизвестно, удалось ли по состоянию на сейчас германским медикам установить это вещество. Оценки состояния абсолютно одинаковые что у наших врачей, что у германских. Мы не заем, как сейчас развиваются за последние сутки события, потому что, как известно, больного перевезли на лечение в Германию", - сказал он журналистам.

Навальный пятый день находится в берлинской клинике, он прибыл туда в субботу. По предварительной оценке немецких медиков, он был отравлен неизвестным веществом из группы ингибиторов холинэстеразы, в настоящее время проводится дополнительное исследование, чтобы установить это вещество. Исход болезни Навального остается неясным, нельзя исключать долгосрочные последствия, особенно в области нервной системы, заявили в клинике. В минздраве Омской области заявляли, что немецкие специалисты получили данные всех исследований, совместный консилиум подтвердил обоснованность проводившегося в Омске лечения.
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В четверг самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за того, что блогеру стало плохо. Он был госпитализирован в реанимацию БСМП №1. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш предположила, что у него токсическое отравление. В больнице говорили, что отравление - только одна из возможных причин состояния пациента, он получает всю необходимую помощь, но находится в коме. По словам руководства больницы, ядов и следов их пребывания в крови или в моче Навального не выявлено, медики считают основным рабочим диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. В субботу он был перевезен в берлинскую клинику Charite.
В понедельник главврач омской больницы скорой медицинской помощи №1 Александр Мураховский рассказал журналистам, что в Charite им сообщили, что Навальный по-прежнему "находится в стабильном тяжелом состоянии", а сами немецкие врачи выразили благодарность омским коллегам "и тоже не сомневаются, что жизнь пациенту удалось спасти".
Как сообщил РИА Новости завотделением анестезиологии-реанимации №1 НХМЦ им. Пирогова Борис Теплых, версия немецких врачей прорабатывалась российскими специалистами в первый же день, но подтверждения не нашла. По его словам, они говорят о клинических данных, а не о самом веществе, которое на данный момент обнаружено не было. Что же касается назначенного Навальному атропина, то, отметил Теплых, инъекции этого препарата были ему сделаны в Омске с первой минуты после поступления, а в последующем обсуждалась необходимость его повторного введения. Кроме того, наличие такой химической реакции в организме возможно как в результате применения других медицинских препаратов, так и при естественном ходе болезни, сказал медэксперт.
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341831142
Обсудить 16
Алексей НавальныйДмитрий ПесковПроисшествия
Популярные комментарии
Два оптимиста российской политики - Песков и Захарова...... Не понятен их оптимизм, но они стараются)))))
26 августа, 13:14
Егор Панкратов
28500113
Нужно уметь читать между строк: Кремль просто тонко намекнул, что коррупционер Навальный был отравлен в клинике «Шарите» (в которой и появились все признаки и симптомы — пена изо рта и т.д. и т.п., а также — «нужные» результаты анализов), а не в России, где никаких «признаков» и никаких «следов» — после терапии АТРОПИНОМ — не было и в помине...
26 августа, 13:33
ГБГ Б
810009
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