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Ленинградская область
Ленинградская область
https://ria.ru/20200826/fabrika-1576352850.html
В Пикалево открылась новая кондитерская фабрика
В моногороде Пикалево Ленинградской области открылась новая кондитерская фабрика ООО "Ф.Скрупской", которая даст дополнительные рабочие места местным жителям; в РИА Новости, 26.08.2020
2020-08-26T19:53
2020-08-26T19:53
ленинградская область
александр дрозденко
пикалево
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<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 авг – РИА Новости. </strong>В моногороде <a href="http://ria.ru/location_Pikalevo/" target="_blank" data-auto="true">Пикалево</a> <a href="http://ria.ru/location_Leningradskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ленинградской области</a> открылась новая кондитерская фабрика ООО "Ф.Скрупской", которая даст дополнительные рабочие места местным жителям; в торжественной церемонии открытия принял участие губернатор Ленинградской области <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Drozdenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Дрозденко</a>. Кондитерская фабрика разместилась в трех корпусах в индустриальном парке "Пикалево" и выпускает сладкие снеки. "На инвестиционном совете я уже видел презентацию проекта и обещал, что обязательно приеду на открытие фабрики. Пикалево становится площадкой для пищевых производств — здесь уже работает большой тепличный комплекс, сегодня мы открыли новое кондитерское производство, и есть еще участки для размещения инвестпроектов. При этом здесь действует режим ТОСЭР, что дает бизнесу ощутимые льготы по налогам и сборам", — сказал Дрозденко.Планируемая мощность кондитерской фабрики — 900 тонн готовой продукции в год. В основе производства лежит инновационная технология переработки круп — метод экструзии (высокоэффективный процесс, совмещающий термо-, гидро- и механическую обработку сырья). Для успешного запуска данной технологии закуплено и установлено новое зарубежное и российское оборудование.В статусе резидента ТОСЭР инвестор получает существенные льготы и преференции. В частности, в первые пять лет инвестор не уплачивает налог на имущество, а в последующие пять лет этот налог снижен до 1,1%. Налог на прибыль в части уплаты в федеральный бюджет отменен на первые пять лет, в региональной части в первые пять лет он составит 5%, в следующие пять лет — 10%. На 10-летний период отменен земельный налог, на этот же период для инвестора снижены взносы во внебюджетные фонды с 30% до 7,9%.
https://ria.ru/20190919/1558846929.html
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александр дрозденко, пикалево

В Пикалево открылась новая кондитерская фабрика

19:53 26.08.2020
161
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкКакао бобы и какао-крупка
Какао бобы и какао-крупка
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 авг – РИА Новости. В моногороде Пикалево Ленинградской области открылась новая кондитерская фабрика ООО "Ф.Скрупской", которая даст дополнительные рабочие места местным жителям; в торжественной церемонии открытия принял участие губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
Кондитерская фабрика разместилась в трех корпусах в индустриальном парке "Пикалево" и выпускает сладкие снеки.
"На инвестиционном совете я уже видел презентацию проекта и обещал, что обязательно приеду на открытие фабрики. Пикалево становится площадкой для пищевых производств — здесь уже работает большой тепличный комплекс, сегодня мы открыли новое кондитерское производство, и есть еще участки для размещения инвестпроектов. При этом здесь действует режим ТОСЭР, что дает бизнесу ощутимые льготы по налогам и сборам", — сказал Дрозденко.
Планируемая мощность кондитерской фабрики — 900 тонн готовой продукции в год. В основе производства лежит инновационная технология переработки круп — метод экструзии (высокоэффективный процесс, совмещающий термо-, гидро- и механическую обработку сырья). Для успешного запуска данной технологии закуплено и установлено новое зарубежное и российское оборудование.
"Компания инвестировала в реализацию проекта более 115 миллионов рублей, еще до фактического запуска производства создано 27 рабочих мест, при этом средняя заработная плата сотрудников превышает региональные показатели и составляет 53,5 тысячи рублей", - отметил глава региона.
В статусе резидента ТОСЭР инвестор получает существенные льготы и преференции. В частности, в первые пять лет инвестор не уплачивает налог на имущество, а в последующие пять лет этот налог снижен до 1,1%. Налог на прибыль в части уплаты в федеральный бюджет отменен на первые пять лет, в региональной части в первые пять лет он составит 5%, в следующие пять лет — 10%. На 10-летний период отменен земельный налог, на этот же период для инвестора снижены взносы во внебюджетные фонды с 30% до 7,9%.
Город Пикалево Ленинградской области
19 сентября 2019, 13:37Ленинградская область
Кондитерская фабрика стала резидентом ТОСЭР "Пикалево"
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Ленинградская областьАлександр ДрозденкоПикалево
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