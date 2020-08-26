https://ria.ru/20200826/fabrika-1576352850.html

В Пикалево открылась новая кондитерская фабрика

В моногороде Пикалево Ленинградской области открылась новая кондитерская фабрика ООО "Ф.Скрупской", которая даст дополнительные рабочие места местным жителям; в РИА Новости, 26.08.2020

2020-08-26T19:53

2020-08-26T19:53

2020-08-26T19:53

ленинградская область

александр дрозденко

пикалево

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/13/1575986382_0:0:3077:1731_1400x0_80_0_0_ff8bdaf4aa85b8855f0a6072b83f62bc.jpg

<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 авг – РИА Новости. </strong>В моногороде <a href="http://ria.ru/location_Pikalevo/" target="_blank" data-auto="true">Пикалево</a> <a href="http://ria.ru/location_Leningradskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ленинградской области</a> открылась новая кондитерская фабрика ООО "Ф.Скрупской", которая даст дополнительные рабочие места местным жителям; в торжественной церемонии открытия принял участие губернатор Ленинградской области <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Drozdenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Дрозденко</a>. Кондитерская фабрика разместилась в трех корпусах в индустриальном парке "Пикалево" и выпускает сладкие снеки. "На инвестиционном совете я уже видел презентацию проекта и обещал, что обязательно приеду на открытие фабрики. Пикалево становится площадкой для пищевых производств — здесь уже работает большой тепличный комплекс, сегодня мы открыли новое кондитерское производство, и есть еще участки для размещения инвестпроектов. При этом здесь действует режим ТОСЭР, что дает бизнесу ощутимые льготы по налогам и сборам", — сказал Дрозденко.Планируемая мощность кондитерской фабрики — 900 тонн готовой продукции в год. В основе производства лежит инновационная технология переработки круп — метод экструзии (высокоэффективный процесс, совмещающий термо-, гидро- и механическую обработку сырья). Для успешного запуска данной технологии закуплено и установлено новое зарубежное и российское оборудование.В статусе резидента ТОСЭР инвестор получает существенные льготы и преференции. В частности, в первые пять лет инвестор не уплачивает налог на имущество, а в последующие пять лет этот налог снижен до 1,1%. Налог на прибыль в части уплаты в федеральный бюджет отменен на первые пять лет, в региональной части в первые пять лет он составит 5%, в следующие пять лет — 10%. На 10-летний период отменен земельный налог, на этот же период для инвестора снижены взносы во внебюджетные фонды с 30% до 7,9%.

https://ria.ru/20190919/1558846929.html

1

пикалево

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр дрозденко, пикалево