https://ria.ru/20200826/dopobrazovanie-1576352625.html

Власти Ленобласти закупили оборудование для допобразования детей

Власти Ленинградской области в преддверии начала нового учебного года приобрели для дополнительного образования детей в отдаленном Бокситогорском районе... РИА Новости, 26.08.2020

2020-08-26T19:43

2020-08-26T19:43

2020-08-26T19:43

ленинградская область

александр дрозденко

общество

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<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 авг – РИА Новости. </strong>Власти <a href="http://ria.ru/location_Leningradskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ленинградской области</a> в преддверии начала нового учебного года приобрели для дополнительного образования детей в отдаленном Бокситогорском районе современное учебное оборудование, сообщил в ходе рабочего визита в район губернатор области <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Drozdenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Дрозденко</a>. По его словам, школы должны быть получать современное оборудование, независимо от их расстояния до региональных центров.В рамках федерального проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование" в Бокситогорский центр дополнительного образования было приобретено современное оборудование. Для занятий технической направленности закупили интерактивные панели, 3D-ручки, ноутбуки, графические станции, наборы для сборки "умного" дома и 3D-принтеры. Всего на закупку необходимых предметов из регионального бюджета было выделено 2,3 миллиона рублей. "Для естественнонаучных кружков закупили интерактивную панель, микроскопы, цифровой фотоаппарат, портативные pH-метры, измерители минерализации воды, температуры, влаги и кислотности почв, лабораторную центрифугу, кондуктометры и лабораторию "Физико-химический анализ воды", - добавил губернатор.

https://ria.ru/20200729/1575107726.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр дрозденко, общество