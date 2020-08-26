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Ленинградская область
Ленинградская область
https://ria.ru/20200826/dopobrazovanie-1576352625.html
Власти Ленобласти закупили оборудование для допобразования детей
Власти Ленинградской области в преддверии начала нового учебного года приобрели для дополнительного образования детей в отдаленном Бокситогорском районе... РИА Новости, 26.08.2020
2020-08-26T19:43
2020-08-26T19:43
ленинградская область
александр дрозденко
общество
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<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 авг – РИА Новости. </strong>Власти <a href="http://ria.ru/location_Leningradskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ленинградской области</a> в преддверии начала нового учебного года приобрели для дополнительного образования детей в отдаленном Бокситогорском районе современное учебное оборудование, сообщил в ходе рабочего визита в район губернатор области <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Drozdenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Дрозденко</a>. По его словам, школы должны быть получать современное оборудование, независимо от их расстояния до региональных центров.В рамках федерального проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование" в Бокситогорский центр дополнительного образования было приобретено современное оборудование. Для занятий технической направленности закупили интерактивные панели, 3D-ручки, ноутбуки, графические станции, наборы для сборки "умного" дома и 3D-принтеры. Всего на закупку необходимых предметов из регионального бюджета было выделено 2,3 миллиона рублей. "Для естественнонаучных кружков закупили интерактивную панель, микроскопы, цифровой фотоаппарат, портативные pH-метры, измерители минерализации воды, температуры, влаги и кислотности почв, лабораторную центрифугу, кондуктометры и лабораторию "Физико-химический анализ воды", - добавил губернатор.
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александр дрозденко, общество

Власти Ленобласти закупили оборудование для допобразования детей

19:43 26.08.2020
13
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкУрок в школе
Урок в школе
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 авг – РИА Новости. Власти Ленинградской области в преддверии начала нового учебного года приобрели для дополнительного образования детей в отдаленном Бокситогорском районе современное учебное оборудование, сообщил в ходе рабочего визита в район губернатор области Александр Дрозденко.
По его словам, школы должны быть получать современное оборудование, независимо от их расстояния до региональных центров.
"Здесь нашему региону есть, чем хвастаться — в хорошем смысле этого слова: Ленинградская область вошла в топ-3 по качеству образования среди регионов России", — отметил Дрозденко.
В рамках федерального проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование" в Бокситогорский центр дополнительного образования было приобретено современное оборудование. Для занятий технической направленности закупили интерактивные панели, 3D-ручки, ноутбуки, графические станции, наборы для сборки "умного" дома и 3D-принтеры. Всего на закупку необходимых предметов из регионального бюджета было выделено 2,3 миллиона рублей.
Школьники за компьютерами
29 июля, 14:25
АСИ сообщило о результатах использования онлайн-платформы допобразования
"Для естественнонаучных кружков закупили интерактивную панель, микроскопы, цифровой фотоаппарат, портативные pH-метры, измерители минерализации воды, температуры, влаги и кислотности почв, лабораторную центрифугу, кондуктометры и лабораторию "Физико-химический анализ воды", - добавил губернатор.
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Ленинградская областьАлександр ДрозденкоОбщество
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