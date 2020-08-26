https://ria.ru/20200826/blagoustroystvo-1576353692.html

Власти Ленобласти создают комфортную среду в малых городах региона

Власти Ленинградской области намерены в кратчайшие сроки сделать комфортными для проживания малые города региона, для этого будут благоустроены их территории,... РИА Новости, 26.08.2020

2020-08-26T20:17

2020-08-26T20:17

2020-08-26T20:17

ленинградская область

александр дрозденко

пикалево

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<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 авг – РИА Новости.</strong> Власти <a href="http://ria.ru/location_Leningradskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ленинградской области</a> намерены в кратчайшие сроки сделать комфортными для проживания малые города региона, для этого будут благоустроены их территории, возведены социальные объекты, расселено аварийное жилье, сообщил во время рабочего визита в город <a href="http://ria.ru/location_Pikalevo/" target="_blank" data-auto="true">Пикалево</a> Бокситогорского района губернатор области <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Drozdenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Дрозденко</a>. По его словам, в настоящее время перед региональными властями стоит четкая задача - сделать все, чтобы малые города области стали территорией комфортного проживания. "Чтобы здесь, в первую очередь, были гарантированы услуги здравоохранения, социальной защиты, возможности для работы и развития", — сказал Дрозденко.Программа развития малых городов, к которым относится Пикалево, содержит такие стратегические направления как благоустройство территорий, строительство социальных объектов, расселение аварийного жилья, устройство дорожно-транспортной сети, общественных пространств.Губернатор отметил, что в Бокситогорском районе активно реализуется программа расселения ветхого и аварийного жилья, ведется капитальный ремонт жилых домов. Кроме того, ремонтируются и содержатся местные и поселковые дороги. Так, в 2020 году на эти цели было выделено 48 миллионов рублей. Основное работы по обновлению дорог были проведены к Дню Ленинградской области в 2019 году.

https://realty.ria.ru/20200319/1568844566.html

пикалево

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр дрозденко, пикалево