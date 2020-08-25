https://ria.ru/20200825/zaderzhanie-1576308261.html

В Минске прошли задержания протестующих

В Минске задержали некоторых участников акции протеста у Дома правительства, рассказала РИА Новости официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья... РИА Новости, 25.08.2020

2020-08-25T21:35

2020-08-25T21:35

2020-08-26T00:09

протесты в белоруссии

мвд белоруссии

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белоруссия

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<strong>МОСКВА, 25 авг — РИА Новости.</strong> В Минске задержали некоторых участников акции протеста у Дома правительства, рассказала РИА Новости официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич.Количество задержанных она не уточнила. Также не сообщается, какое правонарушение вменяют оппозиционерам.Сегодня в центре белоруской столицы прошел митинг. По словам корреспондента РИА Новости, в нем приняли участие несколько тысяч человек. Собравшиеся шли под зонтами, они скандировали лозунги и пели песни. Оппозиционеры отмечали неофициальный День Независимости — в этот день в 1991 году была провозглашена независимость БССР.В это же время возле Комаровского рынка <a href="https://ria.ru/20200825/protesty-1576304902.html" target="_blank">собрались</a> сторонники Александра Лукашенко.Протесты в БелоруссииВ Белоруссии с 9 августа проходят массовые протесты, они начались после выборов президента. На них, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий глава государства, набрав 80,1 процента голосов. Оппозиция считает, что победу одержала Светлана Тихановская, при этом сама кандидат выехала в Литву.Сначала силовики подавляли акции, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем митинги разгонять перестали.По официальным данным, в первые дни задержали почти семь тысяч человек. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни людей, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Трое протестующих скончались.

Василий Пупкин Что то протестующие на работу не торопятся. Кто платит за песни? 148

Александр Невский Милиция ведёт видео съёмку на всех протестах. Вычислить организаторов и боевиков теперь не составляет большого труда. На чешском канале "настоящее время" в кадр попали несколько боевиков в масках, хотя они целенаправленно избегали их. Теперь вопрос только во времени 127

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Оппозиция остается в центре, сторонники Лукашенко расходятся: кадры из Минска Акция сторонников Лукашенко в Минске завершилась. Участники митинга оппозиции пока остаются на площади Независимости, несмотря на призывы милиции разойтись. 2020-08-25T21:35 true PT0M25S

Оппозиция в центре Минска: флаги, песни и призывы В Минске одновременно митингуют сторонники Лукашенко и оппозиции 2020-08-25T21:35 true PT0M19S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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