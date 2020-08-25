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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200825/protesty-1576304902.html
В Минске прошли акции сторонников Лукашенко и оппозиции
В Минске прошли сразу две акции — в поддержку президента Александра Лукашенко и митинг оппозиции. О том, как развивались события в белорусской столице, — в... РИА Новости, 25.08.2020
2020-08-25T19:32
2020-08-25T21:31
протесты в белоруссии
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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<strong>МОСКВА, 25 авг — РИА Новости.</strong> В Минске прошли сразу две акции — в поддержку президента <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank">Александра Лукашенко</a> и митинг оппозиции. О том, как развивались события в белорусской столице, — в материале РИА Новости.Комаровский рынокКак передает корреспондент агентства, сторонники главы государства стали собираться возле Комаровского рынка задолго до начала мероприятия. Они выходили, несмотря на дождь.Митинг начался в семь часов вечера (совпадает с московским временем. — Прим.ред.)Площадь у рынка была практически полностью заполнена людьми. Они аплодировали и скандировали различные лозунги, в частности — "За батьку!".К собравшимся периодически обращались народные артисты Белоруссии, исполнявшие свои песни, и обычные участники акции. Все они высказывали свое мнение о последних событиях в стране.Когда на улице стало темнеть, некоторые митингующие стали зажигать фонарики на мобильных телефонах и махать ими из стороны в сторону над головой. Во время акции на большом экране на фасаде здания рынка показывали видеоролики о Белоруссии.В конце собравшиеся спели гимн республики. Площадь НезависимостиНа площадь Независимости также пришли несколько тысяч сторонников белорусской оппозиции.Милиционеры, сообщил корреспондент, подходили к тем, кто держал бело-красно-белые флаги, и уговаривали их разойтись. Люди эти призывы игнорировали. Они несли зонтики, скандировали лозунги, пели песни. Сегодня оппозиционеры отмечали неофициальный День независимости — в этот день в 1991 году была провозглашена независимость БССР.Сотрудники правоохранительных органов активных действий не предпринимали.Протесты в БелоруссииВ Белоруссии с 9 августа проходят массовые протесты, они начались после выборов президента. На них, по данным ЦИК, в шестой раз победил Александр Лукашенко, набрав 80,1 процента голосов. Оппозиция считает, что победу одержала Светлана Тихановская, при этом сама кандидат выехала в Литву.Сначала силовики подавляли акции, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем митинги разгонять перестали.По официальным данным, в первые дни задержали почти семь тысяч человек. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни людей, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Трое протестующих скончались.
https://ria.ru/20200825/belorussiya-1576281356.html
20 проплаченных лукашистов, а с другой стороны 50 000 за народ - вот разница, думайте россияне
32
Комбат-батяня, батяня-комбат, рожок не вставляешь ты в свой автомат, летят вертолёты и крысы горят, так бьет, ё, комбат, ё, комбаааат!.. Огонь, батарея! Огонь, батальон! Огонь, батарея! Огонь! Огонь! Огонь! Агония…
23
28
белоруссия
РИА Новости
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
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60
Сторонники Лукашенко вышли на митинг в Минске
Кадры обстановки у Комаровского рынка в Минске, где проходит митинг сторонников Лукашенко
2020-08-25T19:32
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PT0M17S
На митинге в поддержку Лукашенко зажигали фонарики
На митинге в поддержку Лукашенко в Минске собравшиеся тоже зажигают фонарики или используют для этого экраны телефонов
2020-08-25T19:32
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PT0M07S
Оппозиция в центре Минска: флаги, песни и призывы
В Минске одновременно митингуют сторонники Лукашенко и оппозиции
2020-08-25T19:32
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PT0M19S
Площадь Независимости собрала оппозиционеров
Акция оппозиции проходит в Минске
2020-08-25T19:32
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Акция сторонников Лукашенко в Минске завершилась. Участники митинга оппозиции пока остаются на площади Независимости, несмотря на призывы милиции разойтись.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
александр лукашенко, белоруссия, в мире

В Минске прошли акции сторонников Лукашенко и оппозиции

19:32 25.08.2020 (обновлено: 21:31 25.08.2020)
6173
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. В Минске прошли сразу две акции — в поддержку президента Александра Лукашенко и митинг оппозиции. О том, как развивались события в белорусской столице, — в материале РИА Новости.

Комаровский рынок

Как передает корреспондент агентства, сторонники главы государства стали собираться возле Комаровского рынка задолго до начала мероприятия. Они выходили, несмотря на дождь.
Митинг начался в семь часов вечера (совпадает с московским временем. — Прим.ред.)
Площадь у рынка была практически полностью заполнена людьми. Они аплодировали и скандировали различные лозунги, в частности — "За батьку!".
К собравшимся периодически обращались народные артисты Белоруссии, исполнявшие свои песни, и обычные участники акции. Все они высказывали свое мнение о последних событиях в стране.
Когда на улице стало темнеть, некоторые митингующие стали зажигать фонарики на мобильных телефонах и махать ими из стороны в сторону над головой. Во время акции на большом экране на фасаде здания рынка показывали видеоролики о Белоруссии.
В конце собравшиеся спели гимн республики.

Площадь Независимости

На площадь Независимости также пришли несколько тысяч сторонников белорусской оппозиции.
Милиционеры, сообщил корреспондент, подходили к тем, кто держал бело-красно-белые флаги, и уговаривали их разойтись.
Люди эти призывы игнорировали. Они несли зонтики, скандировали лозунги, пели песни. Сегодня оппозиционеры отмечали неофициальный День независимости — в этот день в 1991 году была провозглашена независимость БССР.
Сотрудники правоохранительных органов активных действий не предпринимали.

Протесты в Белоруссии

В Белоруссии с 9 августа проходят массовые протесты, они начались после выборов президента. На них, по данным ЦИК, в шестой раз победил Александр Лукашенко, набрав 80,1 процента голосов. Оппозиция считает, что победу одержала Светлана Тихановская, при этом сама кандидат выехала в Литву.
Сначала силовики подавляли акции, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем митинги разгонять перестали.
По официальным данным, в первые дни задержали почти семь тысяч человек. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни людей, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Трое протестующих скончались.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Вчера, 13:15Протесты в Белоруссии
В Кремле назвали условие содействия урегулированию в Белоруссии
49121459
Обсудить 28
Протесты в БелоруссииАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
20 проплаченных лукашистов, а с другой стороны 50 000 за народ - вот разница, думайте россияне
25 августа, 20:45
mAmika Antonov
7000124
Комбат-батяня, батяня-комбат, рожок не вставляешь ты в свой автомат, летят вертолёты и крысы горят, так бьет, ё, комбат, ё, комбаааат!.. Огонь, батарея! Огонь, батальон! Огонь, батарея! Огонь! Огонь! Огонь! Агония…
25 августа, 19:33
Александр Аникин
1500215
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