https://ria.ru/20200825/protesty-1576304902.html

В Минске прошли акции сторонников Лукашенко и оппозиции

В Минске прошли сразу две акции — в поддержку президента Александра Лукашенко и митинг оппозиции. О том, как развивались события в белорусской столице, — в... РИА Новости, 25.08.2020

2020-08-25T19:32

2020-08-25T19:32

2020-08-25T21:31

протесты в белоруссии

александр лукашенко

белоруссия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/19/1576305303_0:0:640:360_1400x0_80_0_0_b065515806c56a15ef63d983593d1cf2.jpg

<strong>МОСКВА, 25 авг — РИА Новости.</strong> В Минске прошли сразу две акции — в поддержку президента <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank">Александра Лукашенко</a> и митинг оппозиции. О том, как развивались события в белорусской столице, — в материале РИА Новости.Комаровский рынокКак передает корреспондент агентства, сторонники главы государства стали собираться возле Комаровского рынка задолго до начала мероприятия. Они выходили, несмотря на дождь.Митинг начался в семь часов вечера (совпадает с московским временем. — Прим.ред.)Площадь у рынка была практически полностью заполнена людьми. Они аплодировали и скандировали различные лозунги, в частности — "За батьку!".К собравшимся периодически обращались народные артисты Белоруссии, исполнявшие свои песни, и обычные участники акции. Все они высказывали свое мнение о последних событиях в стране.Когда на улице стало темнеть, некоторые митингующие стали зажигать фонарики на мобильных телефонах и махать ими из стороны в сторону над головой. Во время акции на большом экране на фасаде здания рынка показывали видеоролики о Белоруссии.В конце собравшиеся спели гимн республики. Площадь НезависимостиНа площадь Независимости также пришли несколько тысяч сторонников белорусской оппозиции.Милиционеры, сообщил корреспондент, подходили к тем, кто держал бело-красно-белые флаги, и уговаривали их разойтись. Люди эти призывы игнорировали. Они несли зонтики, скандировали лозунги, пели песни. Сегодня оппозиционеры отмечали неофициальный День независимости — в этот день в 1991 году была провозглашена независимость БССР.Сотрудники правоохранительных органов активных действий не предпринимали.Протесты в БелоруссииВ Белоруссии с 9 августа проходят массовые протесты, они начались после выборов президента. На них, по данным ЦИК, в шестой раз победил Александр Лукашенко, набрав 80,1 процента голосов. Оппозиция считает, что победу одержала Светлана Тихановская, при этом сама кандидат выехала в Литву.Сначала силовики подавляли акции, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем митинги разгонять перестали.По официальным данным, в первые дни задержали почти семь тысяч человек. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни людей, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Трое протестующих скончались.

https://ria.ru/20200825/belorussiya-1576281356.html

mika Antonov 20 проплаченных лукашистов, а с другой стороны 50 000 за народ - вот разница, думайте россияне 32

Александр Аникин Комбат-батяня, батяня-комбат, рожок не вставляешь ты в свой автомат, летят вертолёты и крысы горят, так бьет, ё, комбат, ё, комбаааат!.. Огонь, батарея! Огонь, батальон! Огонь, батарея! Огонь! Огонь! Огонь! Агония… 23

28

белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Сторонники Лукашенко вышли на митинг в Минске Кадры обстановки у Комаровского рынка в Минске, где проходит митинг сторонников Лукашенко 2020-08-25T19:32 true PT0M17S

На митинге в поддержку Лукашенко зажигали фонарики На митинге в поддержку Лукашенко в Минске собравшиеся тоже зажигают фонарики или используют для этого экраны телефонов 2020-08-25T19:32 true PT0M07S

Оппозиция в центре Минска: флаги, песни и призывы В Минске одновременно митингуют сторонники Лукашенко и оппозиции 2020-08-25T19:32 true PT0M19S

Площадь Независимости собрала оппозиционеров Акция оппозиции проходит в Минске 2020-08-25T19:32 true PT0M11S

Оппозиция остается в центре, сторонники Лукашенко расходятся: кадры из Минска Акция сторонников Лукашенко в Минске завершилась. Участники митинга оппозиции пока остаются на площади Независимости, несмотря на призывы милиции разойтись. 2020-08-25T19:32 true PT0M25S

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, белоруссия, в мире