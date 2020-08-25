МИД: Турция не подтвердила данные о допросе задержанных россиян в Ливии
10:09 25.08.2020 (обновлено: 11:23 25.08.2020)
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© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаЗдание Министерства иностранных дел России на Смоленской-Сенной площади в Москве
Здание Министерства иностранных дел России на Смоленской-Сенной площади в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Турция не подтвердила информацию о допросе задержанных в Ливии россиян, заявил в интервью РИА Новости директор консульского департамента МИД России Иван Волынкин.
"Что касается допроса Максима Шугалея и Самера Суэйфана в Турции, то достоверность этих сведений вызывает у нас сомнение. В ходе контактов с турецкими партнерами данная информация не подтвердилась", - сказал дипломат.
Волынкин также отметил, что МИД России плотно занимается вопросом задержанных россиян и регулярно поднимает этот вопрос в контактах с представителями триполийских властей, настаивая на незамедлительном освобождении россиян. Недавно министр иностранных дел ПНС Ливии Мухаммед Сияла письменно заверил, что проблема арестованных в Триполи российских граждан будет закрыта в ближайшее время, напомнил Волынкин.
"Рассчитываем, что ливийская сторона выполнит свое обещание", - добавил он.
В мае минувшего года в Ливии были задержаны два гражданина России, сотрудники ФЗНЦ Максим Шугалей и Самер Суэйфан. Глава отдела уголовных расследований при генеральном прокуроре Ливии ас-Садык ас-Сур говорил РИА Новости, что россиян задержали в Триполи за попытку повлиять на предстоявшие выборы, эти утверждения российской стороной опровергались. По словам Малькевича, сотрудники исследовательской группы занимались исключительно социологическими опросами, изучая гуманитарную, культурную и политическую обстановку в стране. Глава МИД России Сергей Лавров призывал к скорейшему освобождению удерживаемых россиян.
В июле официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова сообщила, что МИД РФ получил письменные заверения Правительства национального согласия (ПНС) Ливии, что проблема с освобождением россиян Максима Шугалея и Самира Суэйфана из ливийской тюрьмы будет решена в ближайшее время.