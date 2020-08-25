Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200825/zaderzhanie-1576271378.html
МИД: Турция не подтвердила данные о допросе задержанных россиян в Ливии
Турция не подтвердила информацию о допросе задержанных в Ливии россиян, заявил в интервью РИА Новости директор консульского департамента МИД России Иван... РИА Новости, 25.08.2020
2020-08-25T10:09
2020-08-25T11:23
иван волынкин
мария захарова
сергей лавров
триполи
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
ливия
турция
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/16/1574744919_0:40:2955:1702_1400x0_80_0_0_e9620440a0c6c890a9b29b69e34c1ef2.jpg
<strong>МОСКВА, 25 авг - РИА Новости.</strong> Турция не подтвердила информацию о допросе задержанных в Ливии россиян, заявил в интервью РИА Новости директор консульского департамента МИД России <a href="http://ria.ru/person_Ivan_Volynkin/" target="_blank" data-auto="true">Иван Волынкин</a>.Волынкин также отметил, что МИД России плотно занимается вопросом задержанных россиян и регулярно поднимает этот вопрос в контактах с представителями триполийских властей, настаивая на незамедлительном освобождении россиян. Недавно министр иностранных дел ПНС Ливии <a href="http://ria.ru/person_mukhammed-siyala/" target="_blank" data-auto="true">Мухаммед Сияла</a> письменно заверил, что проблема арестованных в Триполи российских граждан будет закрыта в ближайшее время, напомнил Волынкин.В мае минувшего года в Ливии были задержаны два гражданина России, сотрудники ФЗНЦ Максим Шугалей и Самер Суэйфан. Глава отдела уголовных расследований при генеральном прокуроре Ливии ас-Садык ас-Сур говорил РИА Новости, что россиян задержали в <a href="http://ria.ru/location_Tripoli/" target="_blank" data-auto="true">Триполи</a> за попытку повлиять на предстоявшие выборы, эти утверждения российской стороной опровергались. По словам Малькевича, сотрудники исследовательской группы занимались исключительно социологическими опросами, изучая гуманитарную, культурную и политическую обстановку в стране. Глава МИД России <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a> призывал к скорейшему освобождению удерживаемых россиян.В июле официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ <a href="http://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2/" target="_blank" data-auto="true">Мария Захарова</a> сообщила, что МИД РФ получил письменные заверения Правительства национального согласия (ПНС) Ливии, что проблема с освобождением россиян Максима Шугалея и Самира Суэйфана из ливийской тюрьмы будет решена в ближайшее время. <strong><em><a href="https://ria.ru/20200825/volynkin-1576271598.html">Читайте полный текст интервью &gt;&gt;</a></em></strong>
https://ria.ru/20200730/1575137770.html
https://ria.ru/20200722/1574719148.html
триполи
ливия
турция
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/16/1574744919_47:0:2776:2047_1400x0_80_0_0_ae481b171cddfbd780476005e167a0df.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
иван волынкин, мария захарова, сергей лавров, триполи, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), ливия, турция, в мире

МИД: Турция не подтвердила данные о допросе задержанных россиян в Ливии

10:09 25.08.2020 (обновлено: 11:23 25.08.2020)
2849
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаЗдание Министерства иностранных дел России на Смоленской-Сенной площади в Москве
Здание Министерства иностранных дел России на Смоленской-Сенной площади в Москве
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Здание Министерства иностранных дел России на Смоленской-Сенной площади в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Турция не подтвердила информацию о допросе задержанных в Ливии россиян, заявил в интервью РИА Новости директор консульского департамента МИД России Иван Волынкин.
"Что касается допроса Максима Шугалея и Самера Суэйфана в Турции, то достоверность этих сведений вызывает у нас сомнение. В ходе контактов с турецкими партнерами данная информация не подтвердилась", - сказал дипломат.
Ливия
30 июля, 00:51
Российский посол ответил на заявления о планах создания базы в Ливии
Волынкин также отметил, что МИД России плотно занимается вопросом задержанных россиян и регулярно поднимает этот вопрос в контактах с представителями триполийских властей, настаивая на незамедлительном освобождении россиян. Недавно министр иностранных дел ПНС Ливии Мухаммед Сияла письменно заверил, что проблема арестованных в Триполи российских граждан будет закрыта в ближайшее время, напомнил Волынкин.
"Рассчитываем, что ливийская сторона выполнит свое обещание", - добавил он.
В мае минувшего года в Ливии были задержаны два гражданина России, сотрудники ФЗНЦ Максим Шугалей и Самер Суэйфан. Глава отдела уголовных расследований при генеральном прокуроре Ливии ас-Садык ас-Сур говорил РИА Новости, что россиян задержали в Триполи за попытку повлиять на предстоявшие выборы, эти утверждения российской стороной опровергались. По словам Малькевича, сотрудники исследовательской группы занимались исключительно социологическими опросами, изучая гуманитарную, культурную и политическую обстановку в стране. Глава МИД России Сергей Лавров призывал к скорейшему освобождению удерживаемых россиян.
В июле официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова сообщила, что МИД РФ получил письменные заверения Правительства национального согласия (ПНС) Ливии, что проблема с освобождением россиян Максима Шугалея и Самира Суэйфана из ливийской тюрьмы будет решена в ближайшее время.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Алжира Сабри Букадум во время встречи в Москве
22 июля, 14:43
Лавров раскритиковал "преступное поведение натовских коллег" в Ливии
Читайте полный текст интервью >>
302021
Обсудить 0
Иван ВолынкинМария ЗахароваСергей ЛавровТриполиМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)ЛивияТурцияВ мире
Рекомендуем
Здание Министерства иностранных дел России на Смоленской-Сенной площади в Москве.
МИД опроверг информацию о переговорах об обмене Уилана на россиян
Беспилотный летательный аппарат (БПЛА)
В России разрабатывают радар для обнаружения роя беспилотников
Бизнесмен Анатолий Быков
Против бизнесмена Быкова завели дело об организации убийства в 2004 году
Рабочая поездка Президентов Украины Владимира Зеленского в Донецкую и Луганскую области
Зеленский поддержал гостерроризм. Как отреагирует Россия
Алексей Навальный
Кремль прокомментировал версию немецких врачей об отравлении Навального
Собака породы алабай на крыше пристройки к жилому дому в деревне Терехово в Новой Москве
На крыше дома в Новой Москве застрял стокилограммовый пес
Здание МИД России
МИД не планирует расширять запрет на усыновление гражданами США
Замок Ласточкино гнездо на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму.
"Сонм русофобов". В Крыму оценили присоединение новых стран к санкциям ЕС
Флаги России и Китая
Россия и Китай проектируют неатомную подводную лодку нового поколения
Истребитель-бомбардировщик СУ-17 сирийских военно-воздушных сил
Минобороны России отчиталось об уничтожении более 300 боевиков в Сирии
Российско-турецкий патруль в Идлибе. 25 августа 2020
Российско-турецкий патруль попал под обстрел в Идлибе
Главврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников
Мясников оценил выводы немецких врачей об интоксикации Навального
Актер Михаил Ефремов у здания Пресненского суда города Москвы
На заседание суда с Ефремовым начали продавать билеты
Опубликовано видео провокации на границе Белоруссии с Литвой
Белорусское СМИ опубликовало видео инцидента на границе с Литвой
Танк Challenger 2 Британских Вооруженных сил
Times: Великобритания планирует отказаться от танков
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:03В Хабаровском крае практически сформировался Народный совет
04:01Названы опасные последствия использования косметики
03:51Названы самые необычные российские изобретения 2020 года
03:45В посольстве прокомментировали арест россиянина Крючкова в США
03:40Ударный вертолет Ми-28НМ на испытаниях обстреляли ракетами
03:31Власти Белоруссии испортили паспорта высланных российских журналистов
03:18Жириновский предложил наделить Госсовет "сверхполномочиями"
03:16Эксперт рассказал, как узнать, что ваш смартфон был атакован извне
03:10Российские военные в Сирии перебросили боевую технику через Евфрат
03:00Сверхтвердые материалы станут дешевле благодаря российской разработке
02:20Гражданина России арестовали в США за попытку совершить киберпреступление
02:18Эксперт объяснил необходимость сразу удалять смс-сообщения
02:12Добровинский оценил версию об отсутствии Ефремова за рулем в момент ДТП
02:11Назван эффективный способ вернуть пенсию в случае недоплаты
02:01Реабилитирован один из самых вредных представителей фастфуда
01:42Чешский президент сломал руку, вставая с кресла после просмотра новостей
01:31Нарышкин рассказал о бескорыстности членов "Кембриджской пятерки"
01:12Тихановская заявила о недопустимости внешнего влияния на народ Белоруссии
01:04Белорусская оппозиция усомнилась в правовом статусе нового правительства
00:39В Крыму завершился фестиваль Rap Koktebel
Лента новостейМолния