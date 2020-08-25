https://ria.ru/20200825/zaderzhanie-1576271378.html

МИД: Турция не подтвердила данные о допросе задержанных россиян в Ливии

Турция не подтвердила информацию о допросе задержанных в Ливии россиян, заявил в интервью РИА Новости директор консульского департамента МИД России Иван... РИА Новости, 25.08.2020

2020-08-25T10:09

2020-08-25T10:09

2020-08-25T11:23

иван волынкин

мария захарова

сергей лавров

триполи

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

ливия

турция

в мире

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<strong>МОСКВА, 25 авг - РИА Новости.</strong> Турция не подтвердила информацию о допросе задержанных в Ливии россиян, заявил в интервью РИА Новости директор консульского департамента МИД России <a href="http://ria.ru/person_Ivan_Volynkin/" target="_blank" data-auto="true">Иван Волынкин</a>.Волынкин также отметил, что МИД России плотно занимается вопросом задержанных россиян и регулярно поднимает этот вопрос в контактах с представителями триполийских властей, настаивая на незамедлительном освобождении россиян. Недавно министр иностранных дел ПНС Ливии <a href="http://ria.ru/person_mukhammed-siyala/" target="_blank" data-auto="true">Мухаммед Сияла</a> письменно заверил, что проблема арестованных в Триполи российских граждан будет закрыта в ближайшее время, напомнил Волынкин.В мае минувшего года в Ливии были задержаны два гражданина России, сотрудники ФЗНЦ Максим Шугалей и Самер Суэйфан. Глава отдела уголовных расследований при генеральном прокуроре Ливии ас-Садык ас-Сур говорил РИА Новости, что россиян задержали в <a href="http://ria.ru/location_Tripoli/" target="_blank" data-auto="true">Триполи</a> за попытку повлиять на предстоявшие выборы, эти утверждения российской стороной опровергались. По словам Малькевича, сотрудники исследовательской группы занимались исключительно социологическими опросами, изучая гуманитарную, культурную и политическую обстановку в стране. Глава МИД России <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a> призывал к скорейшему освобождению удерживаемых россиян.В июле официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ <a href="http://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2/" target="_blank" data-auto="true">Мария Захарова</a> сообщила, что МИД РФ получил письменные заверения Правительства национального согласия (ПНС) Ливии, что проблема с освобождением россиян Максима Шугалея и Самира Суэйфана из ливийской тюрьмы будет решена в ближайшее время. <strong><em><a href="https://ria.ru/20200825/volynkin-1576271598.html">Читайте полный текст интервью >></a></em></strong>

https://ria.ru/20200730/1575137770.html

https://ria.ru/20200722/1574719148.html

триполи

ливия

турция

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

иван волынкин, мария захарова, сергей лавров, триполи, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), ливия, турция, в мире