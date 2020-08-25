https://ria.ru/20200825/yama-1576294471.html

В России второй раз за два дня люди погибли в выгребной яме

Мужчина и подросток погибли в выгребной яме в Ростовской области. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета. РИА Новости, 25.08.2020

2020-08-25T16:12

2020-08-25T16:12

2020-08-25T16:34

ростовская область

происшествия

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<strong>МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. </strong>Мужчина и подросток погибли в выгребной яме в <a href="https://ria.ru/location_Rostovskaja_oblast/" target="_blank">Ростовской области</a>. Об этом сообщается на <a href="https://rostov.sledcom.ru/news/item/1492975/" target="_blank" rel="nofollow noopener">сайте</a> регионального управления Следственного комитета.Инцидент произошел накануне в хуторе Курлацкий Неклиновского района. Сорокачетырехлетний мужчина и пятнадцатилетний юноша чистили трубу. Во время работы подросток потерял сознание, взрослый кинулся ему на помощь, но ему тоже стало плохо. Оба скончались до приезда скорой помощи.Правоохранительные органы начали доследственную проверку инцидента.В воскресенье вечером в поселке совхоза "Воронежский" в выгребной яме <a href="https://ria.ru/20200824/voronezhskiy-1576228258.html" target="_blank">утонули несколько человек</a>. Вначале туда упала трехлетняя девочка, а за ней прыгнули пытавшиеся спасти ее родные и соседи. В результате трагедии погибли трое взрослых и двое детей.

https://ria.ru/20200825/voronezh-1576265556.html

Олег 84 21 век,у нас люди в выгребных ямах гибнут 92

martin.the.cat вопрос в другом: в 21 веке осталось место выгребным ямам? может тогда это живое наследие 19 века? 25

52

ростовская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ростовская область, происшествия