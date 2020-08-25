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https://ria.ru/20200825/yama-1576294471.html
В России второй раз за два дня люди погибли в выгребной яме
Мужчина и подросток погибли в выгребной яме в Ростовской области. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета. РИА Новости, 25.08.2020
2020-08-25T16:12
2020-08-25T16:34
ростовская область
происшествия
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<strong>МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. </strong>Мужчина и подросток погибли в выгребной яме в <a href="https://ria.ru/location_Rostovskaja_oblast/" target="_blank">Ростовской области</a>. Об этом сообщается на <a href="https://rostov.sledcom.ru/news/item/1492975/" target="_blank" rel="nofollow noopener">сайте</a> регионального управления Следственного комитета.Инцидент произошел накануне в хуторе Курлацкий Неклиновского района. Сорокачетырехлетний мужчина и пятнадцатилетний юноша чистили трубу. Во время работы подросток потерял сознание, взрослый кинулся ему на помощь, но ему тоже стало плохо. Оба скончались до приезда скорой помощи.Правоохранительные органы начали доследственную проверку инцидента.В воскресенье вечером в поселке совхоза "Воронежский" в выгребной яме <a href="https://ria.ru/20200824/voronezhskiy-1576228258.html" target="_blank">утонули несколько человек</a>. Вначале туда упала трехлетняя девочка, а за ней прыгнули пытавшиеся спасти ее родные и соседи. В результате трагедии погибли трое взрослых и двое детей.
https://ria.ru/20200825/voronezh-1576265556.html
21 век,у нас люди в выгребных ямах гибнут
92
вопрос в другом: в 21 веке осталось место выгребным ямам? может тогда это живое наследие 19 века?
25
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ростовская область
РИА Новости
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Новости
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ростовская область, происшествия

В России второй раз за два дня люди погибли в выгребной яме

16:12 25.08.2020 (обновлено: 16:34 25.08.2020)
27245
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРабота станции скорой медицинской помощи в Тамбове
Работа станции скорой медицинской помощи в Тамбове
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Мужчина и подросток погибли в выгребной яме в Ростовской области. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.
Инцидент произошел накануне в хуторе Курлацкий Неклиновского района. Сорокачетырехлетний мужчина и пятнадцатилетний юноша чистили трубу.
Во время работы подросток потерял сознание, взрослый кинулся ему на помощь, но ему тоже стало плохо. Оба скончались до приезда скорой помощи.
Правоохранительные органы начали доследственную проверку инцидента.
В воскресенье вечером в поселке совхоза "Воронежский" в выгребной яме утонули несколько человек. Вначале туда упала трехлетняя девочка, а за ней прыгнули пытавшиеся спасти ее родные и соседи. В результате трагедии погибли трое взрослых и двое детей.
Автомобиль Следственного комитета РФ
Вчера, 01:14
Раскрыты детали гибели двух семей в выгребной яме под Воронежем
618163144438
Обсудить 52
Ростовская областьПроисшествия
Популярные комментарии
21 век,у нас люди в выгребных ямах гибнут
25 августа, 16:22
Олег 84
425119025
вопрос в другом: в 21 веке осталось место выгребным ямам? может тогда это живое наследие 19 века?
25 августа, 17:33
martin.the.cat
1400218
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