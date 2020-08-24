https://ria.ru/20200824/voronezhskiy-1576228258.html

Стали известны подробности гибели двух семей в выгребной яме

в поселке совхоза "Воронежский", пытаясь спасти друг друга, сообщила "Российская газета" со ссылкой на источник в силовых структурах. РИА Новости, 24.08.2020

2020-08-24T11:34

2020-08-24T11:34

2020-08-24T11:34

воронежская область

происшествия

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<strong>МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. </strong>Трое взрослых и двое детей погибли<strong> </strong>в поселке совхоза "Воронежский", пытаясь спасти друг друга, сообщила <a href="https://rg.ru/2020/08/24/poiavilis-podrobnosti-gibeli-piati-chelovek-pod-voronezhem.html" target="_blank">"Российская газета"</a> со ссылкой на источник в силовых структурах.В доме жила многодетная <a href="https://ria.ru/tag_semja/" target="_blank">семья</a>: супруги и четверо детей. Трехлетняя дочь наступила на незакрепленный люк выгребной ямы и провалилась. Мать, увидев это, прыгнула за ней. За женщиной последовала восьмилетняя дочь, а за ними — глава семейства.На шум прибежали отец с сыном из соседнего дома. Они тоже спустились в выгребную яму. Младший погиб, старшего удалось спасти. Он находится в реанимации с диагнозом "Отравление метаном".У погибшей семьи остались две дочери 10 месяцев и 6 лет, которыми займутся специалисты отдела опеки и попечительства.

https://ria.ru/20200823/voronezh-1576214924.html

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воронежская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

воронежская область, происшествия