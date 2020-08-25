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https://ria.ru/20200825/voronezh-1576265556.html
Раскрыты детали гибели двух семей в выгребной яме под Воронежем
Шестилетняя дочь родителей, которые погибли в выгребной яме в Воронежской области, рассказала подробности случившегося, ее слова приводит mk.ru. РИА Новости, 25.08.2020
2020-08-25T01:14
2020-08-25T01:14
россия
воронежская область
происшествия
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<strong>МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. </strong>Шестилетняя дочь родителей, которые погибли в выгребной яме в <a href="http://ria.ru/location_Voronezhskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Воронежской области</a>, рассказала подробности случившегося, ее слова приводит <a href="https://www.mk.ru/incident/2020/08/24/podrobnosti-strashnoy-gibeli-pyati-chelovek-v-vygrebnoy-yame-otec-remontiroval-kolodec.html" target="_blank" rel="nofollow noopener">mk.ru</a>.В воскресенье вечером в одном из домов поселка совхоза "Воронежский" трехлетняя девочка <a href="https://ria.ru/20200824/voronezhskiy-1576228258.html" target="_blank">наступила</a> на незакрепленный люк выгребной ямы и провалилась вниз. Мать, увидев это, прыгнула за ней. На помощь им бросилась восьмилетняя дочь, а за ними — глава семейства. Вскоре на помощь пришли сосед и его сын, решившие тоже спуститься в выгребную яму. Ребенок умер, мужчину удалось спасти. Он находится в реанимации с диагнозом "отравление метаном". Всего в результате трагедии погибли трое взрослых и двое детей.Девочка пояснила, что на участке две сливных ямы. В основную уходит канализация, от нее идет переливная труба в соседний старый колодец. Незадолго до случившегося она засорилась. Отец выжившего ребенка открыл старый колодец, чтобы прочистить засор с помощью водяного насоса. При этом его шланг был вставлен в колодец и сверху прикрыт люком. Предположительно, трехлетняя девочка наступила именно на него.Глубина выгребной ямы, как сообщалось ранее, составляла шесть метров. Она была заполнена на более чем четыре метра.
https://ria.ru/20200611/1572818635.html
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россия
воронежская область
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россия, воронежская область, происшествия

Раскрыты детали гибели двух семей в выгребной яме под Воронежем

01:14 25.08.2020
7854
© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : СК РФ
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Шестилетняя дочь родителей, которые погибли в выгребной яме в Воронежской области, рассказала подробности случившегося, ее слова приводит mk.ru.
В воскресенье вечером в одном из домов поселка совхоза "Воронежский" трехлетняя девочка наступила на незакрепленный люк выгребной ямы и провалилась вниз. Мать, увидев это, прыгнула за ней. На помощь им бросилась восьмилетняя дочь, а за ними — глава семейства. Вскоре на помощь пришли сосед и его сын, решившие тоже спуститься в выгребную яму. Ребенок умер, мужчину удалось спасти. Он находится в реанимации с диагнозом "отравление метаном". Всего в результате трагедии погибли трое взрослых и двое детей.
Девочка пояснила, что на участке две сливных ямы. В основную уходит канализация, от нее идет переливная труба в соседний старый колодец. Незадолго до случившегося она засорилась. Отец выжившего ребенка открыл старый колодец, чтобы прочистить засор с помощью водяного насоса. При этом его шланг был вставлен в колодец и сверху прикрыт люком. Предположительно, трехлетняя девочка наступила именно на него.
Глубина выгребной ямы, как сообщалось ранее, составляла шесть метров. Она была заполнена на более чем четыре метра.
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля
11 июня, 16:39
В Челябинской области ребенок погиб после падения в выгребную яму
1236313
Обсудить 1
РоссияВоронежская областьПроисшествия
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