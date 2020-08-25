https://ria.ru/20200825/voronezh-1576265556.html

Раскрыты детали гибели двух семей в выгребной яме под Воронежем

Шестилетняя дочь родителей, которые погибли в выгребной яме в Воронежской области, рассказала подробности случившегося, ее слова приводит mk.ru. РИА Новости, 25.08.2020

2020-08-25T01:14

2020-08-25T01:14

2020-08-25T01:14

россия

воронежская область

происшествия

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<strong>МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. </strong>Шестилетняя дочь родителей, которые погибли в выгребной яме в <a href="http://ria.ru/location_Voronezhskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Воронежской области</a>, рассказала подробности случившегося, ее слова приводит <a href="https://www.mk.ru/incident/2020/08/24/podrobnosti-strashnoy-gibeli-pyati-chelovek-v-vygrebnoy-yame-otec-remontiroval-kolodec.html" target="_blank" rel="nofollow noopener">mk.ru</a>.В воскресенье вечером в одном из домов поселка совхоза "Воронежский" трехлетняя девочка <a href="https://ria.ru/20200824/voronezhskiy-1576228258.html" target="_blank">наступила</a> на незакрепленный люк выгребной ямы и провалилась вниз. Мать, увидев это, прыгнула за ней. На помощь им бросилась восьмилетняя дочь, а за ними — глава семейства. Вскоре на помощь пришли сосед и его сын, решившие тоже спуститься в выгребную яму. Ребенок умер, мужчину удалось спасти. Он находится в реанимации с диагнозом "отравление метаном". Всего в результате трагедии погибли трое взрослых и двое детей.Девочка пояснила, что на участке две сливных ямы. В основную уходит канализация, от нее идет переливная труба в соседний старый колодец. Незадолго до случившегося она засорилась. Отец выжившего ребенка открыл старый колодец, чтобы прочистить засор с помощью водяного насоса. При этом его шланг был вставлен в колодец и сверху прикрыт люком. Предположительно, трехлетняя девочка наступила именно на него.Глубина выгребной ямы, как сообщалось ранее, составляла шесть метров. Она была заполнена на более чем четыре метра.

https://ria.ru/20200611/1572818635.html

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россия

воронежская область

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, воронежская область, происшествия