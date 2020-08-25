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Медведчук назвал повышение минимальной зарплаты на Украине подачкой
Глава политсовета парламентской фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук назвал планируемое повышение минимальной заработной платы на... РИА Новости, 25.08.2020
2020-08-25T14:49
2020-08-25T14:49
ситуация на украине
виктор медведчук
украина
в мире
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<strong>МОСКВА, 25 авг – РИА Новости.</strong> Глава политсовета парламентской фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" <a href="http://ria.ru/person_Viktor_Medvedchuk/" target="_blank" data-auto="true">Виктор Медведчук</a> назвал планируемое повышение минимальной заработной платы на <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украине</a> до 183 долларов "скудной подачкой" властей в связи с грядущими местными выборами.Парламент Украины на внеочередном заседании во вторник принял закон об изменениях в госбюджет, который предусматривает увеличение минимальной зарплаты с 1 сентября с 170 до 183 долларов, такое решение поддержали 295 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов. Документ еще должен подписать президент Украины, он вступит в силу со дня, следующего за днем его опубликования в официальной прессе."Президент Украины инициировал повышение минимальной заработной платы с 1 сентября 2020 года до 5 тысяч гривен. Учитывая тот факт, что сегодня минимальная зарплата ‒ это 4 723 гривны, прибавка составит "колоссальные" 277 гривен, или 5,9%. Это повышение давно съедено ростом тарифов на коммунальные услуги, инфляцией, падением уровня жизни украинских граждан. Эти 277 гривен ‒ скудная подачка, единственный смысл которой заключается в предвыборном пиаре власти", - цитирует Медведчука сайт партии во вторник.Политик считает, что президент Украины <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Zelenskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Зеленский</a> и его окружение не понимают, что "такое жалкое повышение лишь демонстрирует их полную беспомощность в вопросах управления страной и развития экономики"."Власть игнорирует тот факт, что повышение минимальной заработной платы должно сопровождаться ростом темпов производительности труда, снижением энергоемкости производства, снижением ставок по отдельным налогам и сборам, развитием новых рынков сбыта за рубежом и т. д. В противном случае рост фонда оплаты труда неизбежно приведет к увеличению себестоимости производимой продукции и росту цен в целом", - подытожил депутат.Ранее парламент Украины назначил на 25 октября очередные местные выборы, при этом они не состоятся на неподконтрольной <a href="http://ria.ru/location_Kiev/" target="_blank" data-auto="true">Киеву</a> территории Донецкой и Луганской областей. Согласно принятому постановлению, выборы на этих территориях смогут состояться, в частности, после вывода всех "вооруженных формирований" и передачи контроля над украино-российской границей. В июле полпред РФ в контактной группе по <a href="http://ria.ru/location_Donbass/" target="_blank" data-auto="true">Донбассу</a> Борис Грызлов заявлял, что постановление <a href="http://ria.ru/organization_Verkhovnaja_rada_Ukrainy/" target="_blank" data-auto="true">Верховной рады</a> о проведении местных выборов противоречит минским соглашениям.
https://ria.ru/20200713/1574102515.html
https://ria.ru/20200609/1572680660.html
https://ria.ru/20200806/1575412040.html
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ситуация на украине, виктор медведчук, украина, в мире

Медведчук назвал повышение минимальной зарплаты на Украине подачкой

14:49 25.08.2020
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© РИА Новости / Алексей НикольскийГлава политического совета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук
Глава политического совета украинской партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук
© РИА Новости / Алексей Никольский
Глава политического совета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук. Архивное фото
МОСКВА, 25 авг – РИА Новости. Глава политсовета парламентской фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук назвал планируемое повышение минимальной заработной платы на Украине до 183 долларов "скудной подачкой" властей в связи с грядущими местными выборами.
Парламент Украины на внеочередном заседании во вторник принял закон об изменениях в госбюджет, который предусматривает увеличение минимальной зарплаты с 1 сентября с 170 до 183 долларов, такое решение поддержали 295 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов. Документ еще должен подписать президент Украины, он вступит в силу со дня, следующего за днем его опубликования в официальной прессе.
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"Президент Украины инициировал повышение минимальной заработной платы с 1 сентября 2020 года до 5 тысяч гривен. Учитывая тот факт, что сегодня минимальная зарплата ‒ это 4 723 гривны, прибавка составит "колоссальные" 277 гривен, или 5,9%. Это повышение давно съедено ростом тарифов на коммунальные услуги, инфляцией, падением уровня жизни украинских граждан. Эти 277 гривен ‒ скудная подачка, единственный смысл которой заключается в предвыборном пиаре власти", - цитирует Медведчука сайт партии во вторник.
Политик считает, что президент Украины Владимир Зеленский и его окружение не понимают, что "такое жалкое повышение лишь демонстрирует их полную беспомощность в вопросах управления страной и развития экономики".
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"Власть игнорирует тот факт, что повышение минимальной заработной платы должно сопровождаться ростом темпов производительности труда, снижением энергоемкости производства, снижением ставок по отдельным налогам и сборам, развитием новых рынков сбыта за рубежом и т. д. В противном случае рост фонда оплаты труда неизбежно приведет к увеличению себестоимости производимой продукции и росту цен в целом", - подытожил депутат.
Ранее парламент Украины назначил на 25 октября очередные местные выборы, при этом они не состоятся на неподконтрольной Киеву территории Донецкой и Луганской областей. Согласно принятому постановлению, выборы на этих территориях смогут состояться, в частности, после вывода всех "вооруженных формирований" и передачи контроля над украино-российской границей. В июле полпред РФ в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов заявлял, что постановление Верховной рады о проведении местных выборов противоречит минским соглашениям.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис после подписания соглашения о выделении Украине макрофинансовой помощи. 23 июля 2020
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Ситуация на УкраинеВиктор МедведчукУкраинаВ мире
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