https://ria.ru/20200825/ukraina-1576289219.html

Медведчук назвал повышение минимальной зарплаты на Украине подачкой

Глава политсовета парламентской фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук назвал планируемое повышение минимальной заработной платы на... РИА Новости, 25.08.2020

2020-08-25T14:49

2020-08-25T14:49

2020-08-25T14:49

ситуация на украине

виктор медведчук

украина

в мире

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<strong>МОСКВА, 25 авг – РИА Новости.</strong> Глава политсовета парламентской фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" <a href="http://ria.ru/person_Viktor_Medvedchuk/" target="_blank" data-auto="true">Виктор Медведчук</a> назвал планируемое повышение минимальной заработной платы на <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украине</a> до 183 долларов "скудной подачкой" властей в связи с грядущими местными выборами.Парламент Украины на внеочередном заседании во вторник принял закон об изменениях в госбюджет, который предусматривает увеличение минимальной зарплаты с 1 сентября с 170 до 183 долларов, такое решение поддержали 295 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов. Документ еще должен подписать президент Украины, он вступит в силу со дня, следующего за днем его опубликования в официальной прессе."Президент Украины инициировал повышение минимальной заработной платы с 1 сентября 2020 года до 5 тысяч гривен. Учитывая тот факт, что сегодня минимальная зарплата ‒ это 4 723 гривны, прибавка составит "колоссальные" 277 гривен, или 5,9%. Это повышение давно съедено ростом тарифов на коммунальные услуги, инфляцией, падением уровня жизни украинских граждан. Эти 277 гривен ‒ скудная подачка, единственный смысл которой заключается в предвыборном пиаре власти", - цитирует Медведчука сайт партии во вторник.Политик считает, что президент Украины <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Zelenskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Зеленский</a> и его окружение не понимают, что "такое жалкое повышение лишь демонстрирует их полную беспомощность в вопросах управления страной и развития экономики"."Власть игнорирует тот факт, что повышение минимальной заработной платы должно сопровождаться ростом темпов производительности труда, снижением энергоемкости производства, снижением ставок по отдельным налогам и сборам, развитием новых рынков сбыта за рубежом и т. д. В противном случае рост фонда оплаты труда неизбежно приведет к увеличению себестоимости производимой продукции и росту цен в целом", - подытожил депутат.Ранее парламент Украины назначил на 25 октября очередные местные выборы, при этом они не состоятся на неподконтрольной <a href="http://ria.ru/location_Kiev/" target="_blank" data-auto="true">Киеву</a> территории Донецкой и Луганской областей. Согласно принятому постановлению, выборы на этих территориях смогут состояться, в частности, после вывода всех "вооруженных формирований" и передачи контроля над украино-российской границей. В июле полпред РФ в контактной группе по <a href="http://ria.ru/location_Donbass/" target="_blank" data-auto="true">Донбассу</a> Борис Грызлов заявлял, что постановление <a href="http://ria.ru/organization_Verkhovnaja_rada_Ukrainy/" target="_blank" data-auto="true">Верховной рады</a> о проведении местных выборов противоречит минским соглашениям.

https://ria.ru/20200713/1574102515.html

https://ria.ru/20200609/1572680660.html

https://ria.ru/20200806/1575412040.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация на украине, виктор медведчук, украина, в мире