https://ria.ru/20200825/uilan-1576271563.html

МИД опроверг информацию о переговорах об обмене Уилана на россиян

Сообщения СМИ о якобы ведущихся переговорах об обмене осужденного за шпионаж американца Пола Уилана на россиян, находящихся в заключении в США, в данный момент... РИА Новости, 25.08.2020

2020-08-25T10:12

2020-08-25T10:12

2020-08-25T16:01

дело пола уилана

россия

пол уилан

иван волынкин

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 25 авг — РИА Новости.</strong> Сообщения СМИ о якобы ведущихся переговорах об обмене осужденного за шпионаж американца <a href="http://ria.ru/person_pol-uilan/" target="_blank" data-auto="true">Пола Уилана</a> на россиян, находящихся в заключении в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, в данный момент не соответствуют действительности, заявил в интервью РИА Новости директор консульского департамента МИД России <a href="http://ria.ru/person_Ivan_Volynkin/" target="_blank" data-auto="true">Иван Волынкин</a>."Что касается второй части вопроса относительно Пола Уилана, то тут сложно добавить что-то новое. Как уже отмечали заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков и официальный представитель МИД России Мария Захарова, все сообщения СМИ о якобы ведущихся переговорах по поводу обмена осужденного за шпионаж американца на данный момент не соответствуют действительности", — сказал он.Мосгорсуд 15 июня приговорил бывшего американского морпеха Уилана к 16 годам колонии за шпионаж. Следствие фабулу дела официально не раскрывает: из пресс-релиза <a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_sluzhba_bezopasnosti_RF/" target="_blank" data-auto="true">ФСБ</a> следовало лишь, что Уилана задержали в Москве в конце 2018 года во время шпионской акции.Сам обвиняемый в последнем слове заявил, что шпионажем не занимался. Защита утверждает, что американец стал жертвой провокации: ему передали флешку, на которой он якобы ожидал увидеть фото из туристической поездки в <a href="http://ria.ru/location_Sergiev_Posad/" target="_blank" data-auto="true">Сергиев Посад</a>.<strong><a href="https://ria.ru/20200825/volynkin-1576271598.html" target="_blank">Читайте полный текст интервью Ивана Волынкина >></a></strong>

https://ria.ru/20200615/1572790837.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дело пола уилана, россия, пол уилан, иван волынкин, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сша, в мире