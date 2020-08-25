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https://ria.ru/20200825/uilan-1576271563.html
МИД опроверг информацию о переговорах об обмене Уилана на россиян
Сообщения СМИ о якобы ведущихся переговорах об обмене осужденного за шпионаж американца Пола Уилана на россиян, находящихся в заключении в США, в данный момент... РИА Новости, 25.08.2020
2020-08-25T10:12
2020-08-25T16:01
дело пола уилана
россия
пол уилан
иван волынкин
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 25 авг — РИА Новости.</strong> Сообщения СМИ о якобы ведущихся переговорах об обмене осужденного за шпионаж американца <a href="http://ria.ru/person_pol-uilan/" target="_blank" data-auto="true">Пола Уилана</a> на россиян, находящихся в заключении в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, в данный момент не соответствуют действительности, заявил в интервью РИА Новости директор консульского департамента МИД России <a href="http://ria.ru/person_Ivan_Volynkin/" target="_blank" data-auto="true">Иван Волынкин</a>."Что касается второй части вопроса относительно Пола Уилана, то тут сложно добавить что-то новое. Как уже отмечали заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков и официальный представитель МИД России Мария Захарова, все сообщения СМИ о якобы ведущихся переговорах по поводу обмена осужденного за шпионаж американца на данный момент не соответствуют действительности", — сказал он.Мосгорсуд 15 июня приговорил бывшего американского морпеха Уилана к 16 годам колонии за шпионаж. Следствие фабулу дела официально не раскрывает: из пресс-релиза <a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_sluzhba_bezopasnosti_RF/" target="_blank" data-auto="true">ФСБ</a> следовало лишь, что Уилана задержали в Москве в конце 2018 года во время шпионской акции.Сам обвиняемый в последнем слове заявил, что шпионажем не занимался. Защита утверждает, что американец стал жертвой провокации: ему передали флешку, на которой он якобы ожидал увидеть фото из туристической поездки в <a href="http://ria.ru/location_Sergiev_Posad/" target="_blank" data-auto="true">Сергиев Посад</a>.<strong><a href="https://ria.ru/20200825/volynkin-1576271598.html" target="_blank">Читайте полный текст интервью Ивана Волынкина &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200615/1572790837.html
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дело пола уилана, россия, пол уилан, иван волынкин, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сша, в мире

МИД опроверг информацию о переговорах об обмене Уилана на россиян

10:12 25.08.2020 (обновлено: 16:01 25.08.2020)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Министерства иностранных дел России на Смоленской-Сенной площади в Москве.
Здание Министерства иностранных дел России на Смоленской-Сенной площади в Москве.
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Министерства иностранных дел России на Смоленской-Сенной площади в Москве. . Архивное фото
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Сообщения СМИ о якобы ведущихся переговорах об обмене осужденного за шпионаж американца Пола Уилана на россиян, находящихся в заключении в США, в данный момент не соответствуют действительности, заявил в интервью РИА Новости директор консульского департамента МИД России Иван Волынкин.
"Что касается второй части вопроса относительно Пола Уилана, то тут сложно добавить что-то новое. Как уже отмечали заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков и официальный представитель МИД России Мария Захарова, все сообщения СМИ о якобы ведущихся переговорах по поводу обмена осужденного за шпионаж американца на данный момент не соответствуют действительности", — сказал он.
Гражданин США Пол Уилан в здании Лефортовского суда Москвы
15 июня, 02:05
Уголовное дело Пола Уилана
Мосгорсуд 15 июня приговорил бывшего американского морпеха Уилана к 16 годам колонии за шпионаж. Следствие фабулу дела официально не раскрывает: из пресс-релиза ФСБ следовало лишь, что Уилана задержали в Москве в конце 2018 года во время шпионской акции.
Сам обвиняемый в последнем слове заявил, что шпионажем не занимался. Защита утверждает, что американец стал жертвой провокации: ему передали флешку, на которой он якобы ожидал увидеть фото из туристической поездки в Сергиев Посад.
Читайте полный текст интервью Ивана Волынкина >>
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Дело Пола УиланаРоссияПол УиланИван ВолынкинМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)СШАВ мире
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