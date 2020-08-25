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https://ria.ru/20200825/tron-1576243888.html
Софи Тернер поставила дома свой трон из "Игры престолов"
Актриса Софи Тернер разместила в сторис инстаграма фотографию трона, на котором ее героиня Санса Старк становится Королевой Севера в фэнтези-сериале "Игра... РИА Новости, 25.08.2020
2020-08-25T06:16
2020-08-25T06:16
игра престолов (сериал)
культура
стиль жизни
новости культуры
софи тернер
лос-анджелес
калифорния
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<strong>МОСКВА, 25 авг —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Актриса Софи Тернер разместила в сторис инстаграма фотографию трона, на котором ее героиня Санса Старк становится Королевой Севера в фэнтези-сериале "Игра престолов", <a href="https://www.dailymail.co.uk/tvshowbiz/article-8656903/Sophie-Turner-welcomes-home-GOT-character-Sansa-Starks-throne-finale.html" target="_blank">сообщает</a> Daily Mail. В Daily Mail уточняют, что реквизит со съемочной площадки сейчас находится в особняке актрисы и ее мужа музыканта Джо Джонаса в Энсино, престижном районе, расположенном в долине Сан-Фернандо (Лос-Анджелес, Калифорния). Это не единственный "сувенир" из "Игры престолов", который есть у Софи Тернер. Так, в 2018-м году австралийская художница Лорен Уинзер продемонстрировала в инстаграме татуировку, которую сделала актрисе. На ней изображен лютоволк (герб дома Старков) и цитата из первого сезона: "стая выживет" (the pack survives). В конце июля Софи Тернер и Джо Джонас впервые <a href="https://ria.ru/20200728/1575028871.html" target="_blank">стали</a> родителями. У пары родилась дочка, которую назвали Уилла.
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игра престолов (сериал), стиль жизни, новости культуры, софи тернер, лос-анджелес, калифорния

Софи Тернер поставила дома свой трон из "Игры престолов"

06:16 25.08.2020
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© Предоставлено пресс-службой "Амедиатека"/HBO/Helen SloanКадр из сериала "Игра престолов"
Кадр из сериала Игра престолов
© Предоставлено пресс-службой "Амедиатека"/HBO/Helen Sloan
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Актриса Софи Тернер разместила в сторис инстаграма фотографию трона, на котором ее героиня Санса Старк становится Королевой Севера в фэнтези-сериале "Игра престолов", сообщает Daily Mail.
"Добро пожаловать домой", — подписала снимок Тернер.
В Daily Mail уточняют, что реквизит со съемочной площадки сейчас находится в особняке актрисы и ее мужа музыканта Джо Джонаса в Энсино, престижном районе, расположенном в долине Сан-Фернандо (Лос-Анджелес, Калифорния).
Это не единственный "сувенир" из "Игры престолов", который есть у Софи Тернер. Так, в 2018-м году австралийская художница Лорен Уинзер продемонстрировала в инстаграме татуировку, которую сделала актрисе. На ней изображен лютоволк (герб дома Старков) и цитата из первого сезона: "стая выживет" (the pack survives).
В конце июля Софи Тернер и Джо Джонас впервые стали родителями. У пары родилась дочка, которую назвали Уилла.
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КультураИгра престолов (сериал)Стиль жизниНовости культурыСофи ТернерЛос-АнджелесКалифорния
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