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Звезда "Игры престолов" Софи Тернер стала мамой
Звезда "Игры престолов" родила девочку в одной из больниц Лос-Анджелеса 22 июля, сообщает TMZ. РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T11:28
игра престолов (сериал)
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
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РИА Новости
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60
игра престолов (сериал), стиль жизни, новости культуры, шоу-бизнес, софи тернер, франция, лос-анджелес, лас-вегас

Звезда "Игры престолов" Софи Тернер стала мамой

11:28 28.07.2020
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© AP Photo / Invision / Willy SanjuanСофи Тернер и Джо Джонас
Софи Тернер и Джо Джонас
© AP Photo / Invision / Willy Sanjuan
МОСКВА, 28 июл - РИА Новости. Звезда "Игры престолов" родила девочку в одной из больниц Лос-Анджелеса 22 июля, сообщает TMZ.
По информации источника, ее назовут Уилла (Willa).
Сами супруги пока не поделились этой новостью в соцсетях. О том, что они ждут ребенка, они также не сообщали, но в СМИ эта информация появилась еще в феврале от источника из окружения пары.
В мае беременную Софи репортеры поймали на прогулке с мужем.
Джо Джонс и Софи Тернер встречаются с 2016 года, они расписались в мае 2019 года в Лас-Вегасе, а позже широко отметили бракосочетание во Франции.
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