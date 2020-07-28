https://ria.ru/20200728/1575028871.html
Звезда "Игры престолов" Софи Тернер стала мамой
Звезда "Игры престолов" родила девочку в одной из больниц Лос-Анджелеса 22 июля, сообщает TMZ. РИА Новости, 28.07.2020
2020-07-28T11:28
2020-07-28T11:28
игра престолов (сериал)
культура
стиль жизни
новости культуры
шоу-бизнес
софи тернер
франция
лос-анджелес
лас-вегас
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https://ria.ru/20200416/1570104851.html
франция
лос-анджелес
лас-вегас
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игра престолов (сериал), стиль жизни, новости культуры, шоу-бизнес, софи тернер, франция, лос-анджелес, лас-вегас