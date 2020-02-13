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СМИ: звезда "Игры престолов" Софи Тернер ждет ребенка
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РИА Новости

СМИ: звезда "Игры престолов" Софи Тернер ждет ребенка

12:43 13.02.2020 (обновлено: 14:04 13.02.2020)
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© AP Photo / Invision / Willy SanjuanСофи Тернер и Джо Джонас
Софи Тернер и Джо Джонас
© AP Photo / Invision / Willy Sanjuan
МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. СМИ узнали, что американская актриса и звезда сериала "Игра престолов" Софи Тернер готовится стать мамой, сообщает ET Canada.
Она и ее муж музыкант Джо Джонас пока не сделали официальное заявление. Но источник рассказал изданию, что друзья и семья очень рады за них, а актриса уже подбирает специальную одежду для светских выходов и повседневной жизни.
Для Софи Тернер (23 года) и Джо Джонаса (30 лет) ребенок станет первенцем.
Они поженились в мае 2019 года. Свадьба прошла в Лас-Вегасе после вручения премии Billboard Music Awards.
Затем они провели вторую большую церемонию во Франции в июне.
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