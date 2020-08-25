"Уралвагонзавод" поставит в Омск 24 новых трамвая
14:34 25.08.2020 (обновлено: 19:18 25.08.2020)
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкТрамвайные вагоны моделей 71-412 (справа) и 71-415, произведенные корпорацией "Уралвагонзавод"
ОМСК, 25 авг - РИА Новости. Губернатор Омской области Александр Бурков подписал соглашение с "Уралвагонзаводом", согласно которому в Омск поставят 24 новых трамвая, сообщили в облправительстве.
Документ подписан Бурковым и генеральным директором "Концерна "Уралвагонзавод" Александром Потаповым во время мероприятий шестого международного военно-технического форума "Армия-2020".
Соглашение предусматривает взаимодействие сторон в разных областях, например, в сфере привлечения инвестиций, внедрения отдельных видов продукции в производство, содействия трансферу технологий, подготовки предложений по совершенствованию законодательной базы в области промпроизводства, проработки вопросов по увеличению загрузки производственных мощностей Омского завода транспортного машиностроения, развития кадрового потенциала.
"В первую очередь это соглашение даст развитие "Омсктрансмашу", а также в целом развитию партнерских отношений региона как с предприятием "Омсктрансмаш", так и со всей корпорацией "Уралвагонзавод" (УВЗ). Можно сказать, что первым шагом реализации этого соглашения будет поставка корпорацией УВЗ в город Омск 24 трамваев. При этом, я хочу подчеркнуть, на выгодных условиях", - цитирует пресс-служба Буркова.
Стоимость контракта, по его словам, составляет 688 миллионов рублей с рассрочкой на пять лет.
"Вот это настоящие партнерские отношения, на таких условиях новые современные трамваи мы в стране больше нигде получить не сможем. Контракт, которой компания реализует на территории Омска, - производство 40-футовых контейнеров-рефрижераторов - это новые рабочие места и налоговые отчисления в областной и муниципальный бюджеты. Соглашение предполагает сотрудничество по очень широкому спектру вопросов", - отметил Бурков.
В свою очередь Потапов отметил, что Омск - один из ключевых городов, где развито производство ответственных танков Т-80, известных во всем мире. Генеральный директор завода "Омсктрансмаш" Игорь Лобов подчеркнул, что есть многолетний положительный опыт взаимодействия с правительством Омской области по разным направлениям, было реализовано несколько совместных проектов.