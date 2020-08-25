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Омская область
https://ria.ru/20200825/tramvai-1576288435.html
"Уралвагонзавод" поставит в Омск 24 новых трамвая
Губернатор Омской области Александр Бурков подписал соглашение с "Уралвагонзаводом", согласно которому в Омск поставят 24 новых трамвая, сообщили в... РИА Новости, 25.08.2020
2020-08-25T14:34
2020-08-25T19:18
омская область
форум "армия — 2020"
омсктрансмаш
уралвагонзавод
александр бурков
омск
экономика
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<strong>ОМСК, 25 авг - РИА Новости.</strong> Губернатор Омской области <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Burkov" target="_blank">Александр Бурков</a> подписал соглашение с "<a href="https://ria.ru/organization_Uralvagonzavod" target="_blank">Уралвагонзаводом</a>", согласно которому в Омск поставят 24 новых трамвая, сообщили в облправительстве.Документ подписан Бурковым и генеральным директором "Концерна "Уралвагонзавод" Александром Потаповым во время мероприятий шестого международного военно-технического <a href="https://ria.ru/category_forum-armiya--2020" target="_blank">форума "Армия-2020"</a>.Соглашение предусматривает взаимодействие сторон в разных областях, например, в сфере привлечения инвестиций, внедрения отдельных видов продукции в производство, содействия трансферу технологий, подготовки предложений по совершенствованию законодательной базы в области промпроизводства, проработки вопросов по увеличению загрузки производственных мощностей Омского завода транспортного машиностроения, развития кадрового потенциала.Стоимость контракта, по его словам, составляет 688 миллионов рублей с рассрочкой на пять лет."Вот это настоящие партнерские отношения, на таких условиях новые современные трамваи мы в стране больше нигде получить не сможем. Контракт, которой компания реализует на территории <a href="https://ria.ru/location_Omsk" target="_blank">Омска</a>, - производство 40-футовых контейнеров-рефрижераторов - это новые рабочие места и налоговые отчисления в областной и муниципальный бюджеты. Соглашение предполагает сотрудничество по очень широкому спектру вопросов", - отметил Бурков.В свою очередь Потапов отметил, что Омск - один из ключевых городов, где развито производство ответственных танков Т-80, известных во всем мире. Генеральный директор завода "<a href="https://ria.ru/organization_Omsktransmash" target="_blank">Омсктрансмаш</a>" Игорь Лобов подчеркнул, что есть многолетний положительный опыт взаимодействия с правительством Омской области по разным направлениям, было реализовано несколько совместных проектов.
https://ria.ru/20200819/1575984899.html
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форум "армия — 2020", омсктрансмаш, уралвагонзавод, александр бурков, омск, экономика

"Уралвагонзавод" поставит в Омск 24 новых трамвая

14:34 25.08.2020 (обновлено: 19:18 25.08.2020)
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкТрамвайные вагоны моделей 71-412 (справа) и 71-415, произведенные корпорацией "Уралвагонзавод"
Трамвайные вагоны моделей 71-412 (справа) и 71-415, произведенные корпорацией Уралвагонзавод
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ОМСК, 25 авг - РИА Новости. Губернатор Омской области Александр Бурков подписал соглашение с "Уралвагонзаводом", согласно которому в Омск поставят 24 новых трамвая, сообщили в облправительстве.
Документ подписан Бурковым и генеральным директором "Концерна "Уралвагонзавод" Александром Потаповым во время мероприятий шестого международного военно-технического форума "Армия-2020".
Соглашение предусматривает взаимодействие сторон в разных областях, например, в сфере привлечения инвестиций, внедрения отдельных видов продукции в производство, содействия трансферу технологий, подготовки предложений по совершенствованию законодательной базы в области промпроизводства, проработки вопросов по увеличению загрузки производственных мощностей Омского завода транспортного машиностроения, развития кадрового потенциала.

"В первую очередь это соглашение даст развитие "Омсктрансмашу", а также в целом развитию партнерских отношений региона как с предприятием "Омсктрансмаш", так и со всей корпорацией "Уралвагонзавод" (УВЗ). Можно сказать, что первым шагом реализации этого соглашения будет поставка корпорацией УВЗ в город Омск 24 трамваев. При этом, я хочу подчеркнуть, на выгодных условиях", - цитирует пресс-служба Буркова.

Стоимость контракта, по его словам, составляет 688 миллионов рублей с рассрочкой на пять лет.
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"Вот это настоящие партнерские отношения, на таких условиях новые современные трамваи мы в стране больше нигде получить не сможем. Контракт, которой компания реализует на территории Омска, - производство 40-футовых контейнеров-рефрижераторов - это новые рабочие места и налоговые отчисления в областной и муниципальный бюджеты. Соглашение предполагает сотрудничество по очень широкому спектру вопросов", - отметил Бурков.
В свою очередь Потапов отметил, что Омск - один из ключевых городов, где развито производство ответственных танков Т-80, известных во всем мире. Генеральный директор завода "Омсктрансмаш" Игорь Лобов подчеркнул, что есть многолетний положительный опыт взаимодействия с правительством Омской области по разным направлениям, было реализовано несколько совместных проектов.
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Омская областьФорум "Армия — 2020"ОмсктрансмашУралвагонзаводАлександр БурковОмскЭкономика
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