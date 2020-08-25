https://ria.ru/20200825/timoshenko-1576283359.html
Юлию Тимошенко подключили к ИВЛ
Бывшего премьер-министра Украины Юлию Тимошенко подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, пишет РБК-Украина со ссылкой на источники. РИА Новости, 25.08.2020
2020-08-25T13:43
2020-08-25T13:43
2020-08-25T16:08
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
юлия тимошенко
украина
в мире
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<strong>МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. </strong>Бывшего премьер-министра Украины <a href="https://ria.ru/person_JUlija_Timoshenko" target="_blank">Юлию Тимошенко </a>подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, пишет <a href="https://www.rbc.ua/rus/news/timoshenko-tyazhelom-sostoyanii-podklyuchili-1598348610.html" target="_blank" rel="nofollow noopener">РБК-Украина</a> со ссылкой на источники. На прошлой неделе стало известно, что Тимошенко, а также ее дочь и зять заразились коронавирусом. У депутата поднялась температура, <a href="https://ria.ru/20200823/timoshenko-1576196936.html" target="_blank">ее госпитализировали в тяжелом состоянии</a>. Родственники переносят COVID-19 в легкой форме. По словам пресс-секретаря политика, "хороших новостей пока нет". Тимошенко проходит интенсивный курс терапии, который включает в себя комплекс мероприятий, направленных на устранение нарушений жизненно важных функций организма.
https://ria.ru/20200824/sholban-1576262774.html
Самуил Семенов
Если её сейчас перевезут на лечение в Германию, то немцы у неё найдут тот же яд, что и у Навального, и опять обвинят во всём Россию.
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Damir Aliev
Тимошенница пиарится скорее всего.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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коронавирус covid-19, юлия тимошенко, украина, в мире