https://ria.ru/20200823/timoshenko-1576196936.html

Юлию Тимошенко госпитализировали в тяжелом состоянии с коронавирусом

Бывший премьер-министр Украины и лидер парламентской фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко заразилась коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом сообщила ее... РИА Новости, 23.08.2020

2020-08-23T12:52

2020-08-23T12:52

2020-08-23T13:51

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

юлия тимошенко

украина

в мире

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<strong>КИЕВ, 23 авг — РИА Новости.</strong> Бывший премьер-министр <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> и лидер парламентской фракции "<a href="http://ria.ru/organization_Vseukrainskoe_obedinenie_Batkivshhina/" target="_blank" data-auto="true">Батькивщина</a>" <a href="http://ria.ru/person_JUlija_Timoshenko/" target="_blank" data-auto="true">Юлия Тимошенко</a> заразилась коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом сообщила ее пресс-секретарь Марина Сорока."Да, к сожалению, это правда. Тест показал, что у Юлии Владимировны COVID-19. Состояние оценивается как тяжелое. Температура до 39. Борется", — написала Сорока на <a href="https://www.facebook.com/profile.php?id=100001872850871" target="_blank" rel="nofollow noopener">Facebook</a>.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20200815/1575838618.html

Лысый Кучерявый К одной старухе с косой пришла другая. Посмотрим кто победит. 216

Г Б Она живучая и быстровыздоравливаемая: все помнят, как 23 февраля 2014 года Юлия Владимировна выехала на инвалидной коляске и выступила с исторической «тронной» речью на Майдане, а буквально 24 февраля того же самого года чудесным образом, выражаясь библейским языком, «встала и пошла»... 214

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украина

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, юлия тимошенко, украина, в мире