https://ria.ru/20200823/timoshenko-1576196936.html
Юлию Тимошенко госпитализировали в тяжелом состоянии с коронавирусом
Бывший премьер-министр Украины и лидер парламентской фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко заразилась коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом сообщила ее... РИА Новости, 23.08.2020
2020-08-23T12:52
2020-08-23T12:52
2020-08-23T13:51
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
юлия тимошенко
украина
в мире
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<strong>КИЕВ, 23 авг — РИА Новости.</strong> Бывший премьер-министр <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> и лидер парламентской фракции "<a href="http://ria.ru/organization_Vseukrainskoe_obedinenie_Batkivshhina/" target="_blank" data-auto="true">Батькивщина</a>" <a href="http://ria.ru/person_JUlija_Timoshenko/" target="_blank" data-auto="true">Юлия Тимошенко</a> заразилась коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом сообщила ее пресс-секретарь Марина Сорока."Да, к сожалению, это правда. Тест показал, что у Юлии Владимировны COVID-19. Состояние оценивается как тяжелое. Температура до 39. Борется", — написала Сорока на <a href="https://www.facebook.com/profile.php?id=100001872850871" target="_blank" rel="nofollow noopener">Facebook</a>.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
https://ria.ru/20200815/1575838618.html
Лысый Кучерявый
К одной старухе с косой пришла другая. Посмотрим кто победит.
216
Г Б
Она живучая и быстровыздоравливаемая: все помнят, как 23 февраля 2014 года Юлия Владимировна выехала на инвалидной коляске и выступила с исторической «тронной» речью на Майдане, а буквально 24 февраля того же самого года чудесным образом, выражаясь библейским языком, «встала и пошла»...
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, юлия тимошенко, украина, в мире