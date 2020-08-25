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Республика Татарстан
https://ria.ru/20200825/tatarstan-1576282284.html
Пострадавшие вкладчики в Татарстане получат еще по 300 тысяч рублей
Пострадавшие вкладчики Татфондбанка и Интехбанка в Татарстане получат ещё по 300 тысяч рублей, число получивших выплаты в полном объёме вкладчиков таким образом РИА Новости, 25.08.2020
2020-08-25T13:27
2020-08-25T13:27
республика татарстан
рустам минниханов
республика татарстан (татарстан)
казань
общество
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<strong>КАЗАНЬ, 25 авг - РИА Новости.</strong> Пострадавшие вкладчики <a href="http://ria.ru/organization_Tatfondbank/" target="_blank" data-auto="true">Татфондбанка</a> и Интехбанка в Татарстане получат ещё по 300 тысяч рублей, число получивших выплаты в полном объёме вкладчиков таким образом достигнет 68%, сообщает пресс-служба президента республики."Пострадавшие вкладчики республиканских банков ПАО "Татфондбанк" и ПАО "<a href="http://ria.ru/organization_IntekhBank/" target="_blank" data-auto="true">Интехбанк</a>" получат еще по 300 тысяч рублей. Выплаты начнут осуществлять с 1 сентября. Такое решение было озвучено сегодня на совещании, которое провел президент Татарстана Рустам Минниханов", - говорится в сообщении.Как отмечается, в рамках концепции, разработанной Республиканским фондом поддержки лиц, пострадавших от деятельности кредитных или иных финансовых организаций, зарегистрированных на территории Татарстана, проведены шесть этапов оказания помощи. Выплаты уже осуществлены 6,1 тысячи заявителей на общую сумму порядка 2 миллиардов рублей. При этом 55% лиц (более 3,6 тысячи человек) в полном объёме получили некогда потерянные средства."С введением новых мер поддержки количество таких вкладчиков возрастёт до 68%", - говорится в релизе.Президент Татарстана подчеркнул важность проводимой поэтапной работы в части поддержки пострадавших вкладчиков. Особенно он отметил такую категорию пострадавших вкладчиков, как ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла. На совещании под руководством <a href="http://ria.ru/person_Rustam_Minnikhanov/" target="_blank" data-auto="true">Минниханова</a> было принято решение полностью погасить требования четырёх ветеранов Великой Отечественной войны и повторно оказать поддержку двум труженикам тыла в размере 500 тысяч рублей.Республиканский фонд поддержки создан в мае 2017 года по указу президента Татарстана для помощи лицам, пострадавшим от деятельности кредитных или иных финансовых организаций, зарегистрированных на территории Татарстана. Учредителем фонда является министерство земельных и имущественных отношений Татарстана. Источниками формирования финансовой базы фонда являются девелоперская деятельность и поступления благотворительных взносов. В частности, фонду был выделен земельный участок площадью 759 гектаров в <a href="http://ria.ru/location_Kazan/" target="_blank" data-auto="true">Казани</a>, который реализуется на максимально выгодных условиях. Полученные от реализации земли средства распределяются среди пострадавших. Выплаты пострадавшим Республиканский фонд поддержки начал в ноябре 2017 года.
https://ria.ru/20200723/1574810260.html
https://ria.ru/20200714/1574323921.html
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рустам минниханов, республика татарстан (татарстан), казань, общество

Пострадавшие вкладчики в Татарстане получат еще по 300 тысяч рублей

13:27 25.08.2020
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© РИА Новости / Роман КручининВид на улицу Баумана в Казани
Вид на улицу Баумана в Казани
© РИА Новости / Роман Кручинин
КАЗАНЬ, 25 авг - РИА Новости. Пострадавшие вкладчики Татфондбанка и Интехбанка в Татарстане получат ещё по 300 тысяч рублей, число получивших выплаты в полном объёме вкладчиков таким образом достигнет 68%, сообщает пресс-служба президента республики.
"Пострадавшие вкладчики республиканских банков ПАО "Татфондбанк" и ПАО "Интехбанк" получат еще по 300 тысяч рублей. Выплаты начнут осуществлять с 1 сентября. Такое решение было озвучено сегодня на совещании, которое провел президент Татарстана Рустам Минниханов", - говорится в сообщении.
Как отмечается, в рамках концепции, разработанной Республиканским фондом поддержки лиц, пострадавших от деятельности кредитных или иных финансовых организаций, зарегистрированных на территории Татарстана, проведены шесть этапов оказания помощи. Выплаты уже осуществлены 6,1 тысячи заявителей на общую сумму порядка 2 миллиардов рублей. При этом 55% лиц (более 3,6 тысячи человек) в полном объёме получили некогда потерянные средства.
"С введением новых мер поддержки количество таких вкладчиков возрастёт до 68%", - говорится в релизе.
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Президент Татарстана подчеркнул важность проводимой поэтапной работы в части поддержки пострадавших вкладчиков. Особенно он отметил такую категорию пострадавших вкладчиков, как ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла. На совещании под руководством Минниханова было принято решение полностью погасить требования четырёх ветеранов Великой Отечественной войны и повторно оказать поддержку двум труженикам тыла в размере 500 тысяч рублей.
Республиканский фонд поддержки создан в мае 2017 года по указу президента Татарстана для помощи лицам, пострадавшим от деятельности кредитных или иных финансовых организаций, зарегистрированных на территории Татарстана. Учредителем фонда является министерство земельных и имущественных отношений Татарстана. Источниками формирования финансовой базы фонда являются девелоперская деятельность и поступления благотворительных взносов. В частности, фонду был выделен земельный участок площадью 759 гектаров в Казани, который реализуется на максимально выгодных условиях. Полученные от реализации земли средства распределяются среди пострадавших. Выплаты пострадавшим Республиканский фонд поддержки начал в ноябре 2017 года.
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Республика ТатарстанРустам МиннихановРеспублика Татарстан (Татарстан)КазаньОбщество
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