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Создан прибор, "видящий" людей под снегом на глубине до пяти метров
Ученые Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) представили на форуме... РИА Новости, 25.08.2020
2020-08-25T17:41
2020-08-25T17:59
россия
форум "армия — 2020"
всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (гочс)
технологии
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<strong>МОСКВА, 25 авг - РИА Новости.</strong> Ученые Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) представили на <a href="https://ria.ru/category_forum-armiya--2020" target="_blank">форуме "Армия-2020"</a> уникальный прибор поиска пострадавших в снежных завалах, который позволяет находить людей на глубине до пяти метров."Среди представленных разработок института – прибор поиска пострадавших в снежных завалах. Уникальный прибор позволит значительно повысить эффективность проведения поисково-спасательных работ, в том числе в сложных климатических условиях. В основе действия разрабатываемого комплекса - метод радиолокации. Он обеспечит высокую достоверность поиска на глубине до 5 метров", - говорится в сообщении на официальном <u><a href="https://www.vniigochs.ru/center/news/106" target="_blank" rel="nofollow noopener">сайте ВНИИ ГОЧС</a></u>.Отмечается, что прибор может "просмотреть" под снегом территорию необходимого размера для поиска пострадавших всего за три минуты."Параметры работы прибора значительно повышают шансы на спасение пострадавших в сравнении с теми способами, которые сейчас применяются при поиске. В отличие от них нынешняя разработка позволит находить людей, не оснащенных никакими специальными маркерами, и обеспечит высокую достоверность поиска", - отмечают ученые.
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россия, форум "армия — 2020", всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (гочс), технологии

Создан прибор, "видящий" людей под снегом на глубине до пяти метров

17:41 25.08.2020 (обновлено: 17:59 25.08.2020)
3862
© Фото : ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ)Прибор поиска пострадавших в снежных завалах, который позволяет находить людей на глубине до пяти метров
Прибор поиска пострадавших в снежных завалах, который позволяет находить людей на глубине до пяти метров
© Фото : ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ)
Прибор поиска пострадавших в снежных завалах, который позволяет находить людей на глубине до пяти метров
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Ученые Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) представили на форуме "Армия-2020" уникальный прибор поиска пострадавших в снежных завалах, который позволяет находить людей на глубине до пяти метров.
"Среди представленных разработок института – прибор поиска пострадавших в снежных завалах. Уникальный прибор позволит значительно повысить эффективность проведения поисково-спасательных работ, в том числе в сложных климатических условиях. В основе действия разрабатываемого комплекса - метод радиолокации. Он обеспечит высокую достоверность поиска на глубине до 5 метров", - говорится в сообщении на официальном сайте ВНИИ ГОЧС.
Бронеавтомобиль Тигр в варианте багги на военно-техническом форуме Армия 2020
23 августа, 15:46
"Это лучшая техника в мире": главные новинки форума "Армия-2020"
Отмечается, что прибор может "просмотреть" под снегом территорию необходимого размера для поиска пострадавших всего за три минуты.
"Параметры работы прибора значительно повышают шансы на спасение пострадавших в сравнении с теми способами, которые сейчас применяются при поиске. В отличие от них нынешняя разработка позволит находить людей, не оснащенных никакими специальными маркерами, и обеспечит высокую достоверность поиска", - отмечают ученые.
Время крупных контрактов: Международный форум "Армия-2020"
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Международный военно-технический форум "Армия-2020" проходит с 23 по 29 августа на территории выставочного центра Вооруженных сил России "Патриот", аэродрома Кубинка и полигона Алабино.

Посетители на открытии Международного военно-технического форума Армия-2020 в военно-патриотическом парке Патриот
1 из 15

Международный военно-технический форум "Армия-2020" проходит с 23 по 29 августа на территории выставочного центра Вооруженных сил России "Патриот", аэродрома Кубинка и полигона Алабино.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Министерство обороны планирует заключить на "Армии-2020" контракты с предприятиями ОПК на 1,16 триллиона рублей.

На фото: артисты Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова.

Артисты Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии им. А. В. Александрова выступают на открытии Международного военно-технического форума Армия-2020 в военно-патриотическом парке Патриот
2 из 15

Министерство обороны планирует заключить на "Армии-2020" контракты с предприятиями ОПК на 1,16 триллиона рублей.

На фото: артисты Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Министр обороны Сергей Шойгу назвал очень важным, что ведомство перешло от закупок мелких партий техники к крупным контрактам.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу выступает на открытии Международного военно-технического форума Армия-2020 в военно-патриотическом парке Патриот
3 из 15

Министр обороны Сергей Шойгу назвал очень важным, что ведомство перешло от закупок мелких партий техники к крупным контрактам.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

На форуме, который посетят делегации из 92 стран, покажут сотни единиц боевой техники.

На фото: участники "Армии-2020" около танка Т-34-85.

Участники около танка Т-34-85 на выставке вооружений Международного военно-технического форума (МВТФ) Армия-2020 в военно-патриотическом парке Патриот
4 из 15

На форуме, который посетят делегации из 92 стран, покажут сотни единиц боевой техники.

На фото: участники "Армии-2020" около танка Т-34-85.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Среди них перспективные беспилотные летательные аппараты, включая "Орион" и "Гелиос".

На фото: комплекс воздушной разведки с беспилотными летательными аппаратами большой продолжительности полета с возможностью выполнения разведывательно-ударных задач "Орион" компании "Кронштадт" .

Комплекс воздушной разведки с беспилотными летательными аппаратами большой продолжительности полета с возможностью выполнения разведывательно-ударных задач Орион компании Кронштадт на выставке вооружений Международного военно-технического форума (МВТФ) Армия-2020 в военно-патриотическом парке Патриот
5 из 15

Среди них перспективные беспилотные летательные аппараты, включая "Орион" и "Гелиос".

На фото: комплекс воздушной разведки с беспилотными летательными аппаратами большой продолжительности полета с возможностью выполнения разведывательно-ударных задач "Орион" компании "Кронштадт" .

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Также можно будет увидеть комплекс радиоподавления "Поле-21", комплекс "Леер-3" на базе беспилотника "Орлан-10", наземный подвижный комплекс радиопомех "Мурманск-БН", а также станцию помех "Красуха-С4".

На фото: посетители у бронеавтомобилей "Тигр-М".

Посетители у бронеавтомобилей Тигр-М на выставке вооружений Международного военно-технического форума (МВТФ) Армия-2020 в военно-патриотическом парке Патриот
6 из 15

Также можно будет увидеть комплекс радиоподавления "Поле-21", комплекс "Леер-3" на базе беспилотника "Орлан-10", наземный подвижный комплекс радиопомех "Мурманск-БН", а также станцию помех "Красуха-С4".

На фото: посетители у бронеавтомобилей "Тигр-М".

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Из новинок стрелкового вооружения на "Арми-2020" представили автомат АК-19 и пулемет РПЛ-20.

На фото: посетители у зенитной установки ЗУ-23.

Посетители у 23-миллиметровой спаренной зенитной установки ЗУ-23 на выставке вооружений Международного военно-технического форума (МВТФ) Армия-2020 в военно-патриотическом парке Патриот
7 из 15

Из новинок стрелкового вооружения на "Арми-2020" представили автомат АК-19 и пулемет РПЛ-20.

На фото: посетители у зенитной установки ЗУ-23.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Из тяжелой бронетехники широкой публике впервые показывают новейшие модификации танков Т-90М и Т-80БВМ.

Посетители на выставке вооружений Международного военно-технического форума (МВТФ) Армия-2020 в военно-патриотическом парке Патриот
8 из 15

Из тяжелой бронетехники широкой публике впервые показывают новейшие модификации танков Т-90М и Т-80БВМ.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Впервые на подмосковной площадке оборудуют кластер Военно-морского флота.

Губернатор Новгородской области Андрей Никитин (справа) в студии стенда МИА "Россия сегодня" в конгрессно-выставочном центре "Патриот".

Губернатор Новгородской области Андрей Никитин (справа) в студии стенда МИА Россия сегодня в конгрессно-выставочном центре Патриот
9 из 15

Впервые на подмосковной площадке оборудуют кластер Военно-морского флота.

Губернатор Новгородской области Андрей Никитин (справа) в студии стенда МИА "Россия сегодня" в конгрессно-выставочном центре "Патриот".

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Также на "Армии" пройдут круглые столы, на которых обсудят историю военного духовенства, мифы, связанные с Второй мировой войной, и способы противодействия фальсификации истории.

На фото: временно исполняющий обязанности главы Чувашской Республики, председатель кабинета министров Чувашии Олег Николаев во время демонстрации VR-проекта "Неизвестный знаменосец" гостю форума "Армия-2020" на стенде МИА "Россия сегодня".

Временно исполняющий обязанности главы Чувашской Республики, председатель кабинета министров Чувашии Олег Николаев во время демонстрации VR-проекта Неизвестный знаменосец гостю форума Армия-2020 на стенде МИА Россия сегодня в конгрессно-выставочном центре Патриот
10 из 15

Также на "Армии" пройдут круглые столы, на которых обсудят историю военного духовенства, мифы, связанные с Второй мировой войной, и способы противодействия фальсификации истории.

На фото: временно исполняющий обязанности главы Чувашской Республики, председатель кабинета министров Чувашии Олег Николаев во время демонстрации VR-проекта "Неизвестный знаменосец" гостю форума "Армия-2020" на стенде МИА "Россия сегодня".

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

В честь 100-летнего юбилея отечественного танкостроения организаторы форума соберут на одной площадке практически все танки, произведенные в Советском Союзе и России.

На Международном военно-техническом форуме Армия-2020 в конгрессно-выставочном центре Патриот
11 из 15

В честь 100-летнего юбилея отечественного танкостроения организаторы форума соберут на одной площадке практически все танки, произведенные в Советском Союзе и России.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Историческая часть форума на этом не закончится. В ходе летной программы покажут реконструкцию воздушного боя времен Великой Отечественной войны, а также полеты на исторических моделях самолетов.

На фото: председатель ПАО "Промсвязьбанк" Петр Фрадков и директор Российского федерального ядерного центра Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ — ВНИИЭФ) Валентин Костюков (справа налево) на церемонии подписания совместных документов.

Председатель ПАО Промсвязьбанк Петр Фрадков и директор Российского федерального ядерного центра Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) Валентин Костюков (справа налево) на церемонии подписания совместных документов на Международном военно-техническом форуме Армия-2020 в конгрессно-выставочном центре Патриот
12 из 15

Историческая часть форума на этом не закончится. В ходе летной программы покажут реконструкцию воздушного боя времен Великой Отечественной войны, а также полеты на исторических моделях самолетов.

На фото: председатель ПАО "Промсвязьбанк" Петр Фрадков и директор Российского федерального ядерного центра Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ — ВНИИЭФ) Валентин Костюков (справа налево) на церемонии подписания совместных документов.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Кроме того, в рамках летной программы "Армии-2020" заслуженные летчики России продемонстрируют фигуры сложного пилотажа на самолетах Piper Cub и Як-52.

На фото: посетители у зенитного ракетного комплекса "Бук-М3" на выставке вооружений Международного военно-технического форума (МВТФ) "Армия-2020" в военно-патриотическом парке "Патриот".

Посетители у зенитного ракетного комплекса Бук-М3 на выставке вооружений Международного военно-технического форума (МВТФ) Армия-2020 в военно-патриотическом парке Патриот
13 из 15

Кроме того, в рамках летной программы "Армии-2020" заслуженные летчики России продемонстрируют фигуры сложного пилотажа на самолетах Piper Cub и Як-52.

На фото: посетители у зенитного ракетного комплекса "Бук-М3" на выставке вооружений Международного военно-технического форума (МВТФ) "Армия-2020" в военно-патриотическом парке "Патриот".

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

В честь 75-летия атомной отрасли пройдет конференция, посвященная развитию ядерного оружейного комплекса России. Ожидается проведение нескольких круглых столов, посвященных автотехнике и средствам десантирования.

Бронеавтомобиль Тигр-М на выставке вооружений Международного военно-технического форума (МВТФ) Армия-2020 в военно-патриотическом парке Патриот
14 из 15

В честь 75-летия атомной отрасли пройдет конференция, посвященная развитию ядерного оружейного комплекса России. Ожидается проведение нескольких круглых столов, посвященных автотехнике и средствам десантирования.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Чтобы гостям форума было проще добираться к парку, были построены две дороги и дополнительные развязки.

Участники выставки вооружений Международного военно-технического форума (МВТФ) Армия-2020 в военно-патриотическом парке Патриот
15 из 15

Чтобы гостям форума было проще добираться к парку, были построены две дороги и дополнительные развязки.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
1 из 15

Международный военно-технический форум "Армия-2020" проходит с 23 по 29 августа на территории выставочного центра Вооруженных сил России "Патриот", аэродрома Кубинка и полигона Алабино.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
2 из 15

Министерство обороны планирует заключить на "Армии-2020" контракты с предприятиями ОПК на 1,16 триллиона рублей.

На фото: артисты Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
3 из 15

Министр обороны Сергей Шойгу назвал очень важным, что ведомство перешло от закупок мелких партий техники к крупным контрактам.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
4 из 15

На форуме, который посетят делегации из 92 стран, покажут сотни единиц боевой техники.

На фото: участники "Армии-2020" около танка Т-34-85.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
5 из 15

Среди них перспективные беспилотные летательные аппараты, включая "Орион" и "Гелиос".

На фото: комплекс воздушной разведки с беспилотными летательными аппаратами большой продолжительности полета с возможностью выполнения разведывательно-ударных задач "Орион" компании "Кронштадт" .

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
6 из 15

Также можно будет увидеть комплекс радиоподавления "Поле-21", комплекс "Леер-3" на базе беспилотника "Орлан-10", наземный подвижный комплекс радиопомех "Мурманск-БН", а также станцию помех "Красуха-С4".

На фото: посетители у бронеавтомобилей "Тигр-М".

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
7 из 15

Из новинок стрелкового вооружения на "Арми-2020" представили автомат АК-19 и пулемет РПЛ-20.

На фото: посетители у зенитной установки ЗУ-23.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
8 из 15

Из тяжелой бронетехники широкой публике впервые показывают новейшие модификации танков Т-90М и Т-80БВМ.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
9 из 15

Впервые на подмосковной площадке оборудуют кластер Военно-морского флота.

Губернатор Новгородской области Андрей Никитин (справа) в студии стенда МИА "Россия сегодня" в конгрессно-выставочном центре "Патриот".

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
10 из 15

Также на "Армии" пройдут круглые столы, на которых обсудят историю военного духовенства, мифы, связанные с Второй мировой войной, и способы противодействия фальсификации истории.

На фото: временно исполняющий обязанности главы Чувашской Республики, председатель кабинета министров Чувашии Олег Николаев во время демонстрации VR-проекта "Неизвестный знаменосец" гостю форума "Армия-2020" на стенде МИА "Россия сегодня".

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
11 из 15

В честь 100-летнего юбилея отечественного танкостроения организаторы форума соберут на одной площадке практически все танки, произведенные в Советском Союзе и России.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
12 из 15

Историческая часть форума на этом не закончится. В ходе летной программы покажут реконструкцию воздушного боя времен Великой Отечественной войны, а также полеты на исторических моделях самолетов.

На фото: председатель ПАО "Промсвязьбанк" Петр Фрадков и директор Российского федерального ядерного центра Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ — ВНИИЭФ) Валентин Костюков (справа налево) на церемонии подписания совместных документов.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
13 из 15

Кроме того, в рамках летной программы "Армии-2020" заслуженные летчики России продемонстрируют фигуры сложного пилотажа на самолетах Piper Cub и Як-52.

На фото: посетители у зенитного ракетного комплекса "Бук-М3" на выставке вооружений Международного военно-технического форума (МВТФ) "Армия-2020" в военно-патриотическом парке "Патриот".

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
14 из 15

В честь 75-летия атомной отрасли пройдет конференция, посвященная развитию ядерного оружейного комплекса России. Ожидается проведение нескольких круглых столов, посвященных автотехнике и средствам десантирования.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
15 из 15

Чтобы гостям форума было проще добираться к парку, были построены две дороги и дополнительные развязки.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
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Обсудить 2
РоссияФорум "Армия — 2020"Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ГОЧС)Технологии
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