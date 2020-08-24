Время крупных контрактов: Международный форум "Армия-2020"

Международный военно-технический форум "Армия-2020" проходит с 23 по 29 августа на территории выставочного центра Вооруженных сил России "Патриот", аэродрома Кубинка и полигона Алабино.
Международный военно-технический форум "Армия-2020" проходит с 23 по 29 августа на территории выставочного центра Вооруженных сил России "Патриот", аэродрома Кубинка и полигона Алабино.
Министерство обороны планирует заключить на "Армии-2020" контракты с предприятиями ОПК на 1,16 триллиона рублей.
На фото: артисты Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова.
Министерство обороны планирует заключить на "Армии-2020" контракты с предприятиями ОПК на 1,16 триллиона рублей.
На фото: артисты Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова.
Министр обороны Сергей Шойгу назвал очень важным, что ведомство перешло от закупок мелких партий техники к крупным контрактам.
Министр обороны Сергей Шойгу назвал очень важным, что ведомство перешло от закупок мелких партий техники к крупным контрактам.
На форуме, который посетят делегации из 92 стран, покажут сотни единиц боевой техники.
На фото: участники "Армии-2020" около танка Т-34-85.
На форуме, который посетят делегации из 92 стран, покажут сотни единиц боевой техники.
На фото: участники "Армии-2020" около танка Т-34-85.
Среди них перспективные беспилотные летательные аппараты, включая "Орион" и "Гелиос".
На фото: комплекс воздушной разведки с беспилотными летательными аппаратами большой продолжительности полета с возможностью выполнения разведывательно-ударных задач "Орион" компании "Кронштадт" .
Среди них перспективные беспилотные летательные аппараты, включая "Орион" и "Гелиос".
На фото: комплекс воздушной разведки с беспилотными летательными аппаратами большой продолжительности полета с возможностью выполнения разведывательно-ударных задач "Орион" компании "Кронштадт" .
Также можно будет увидеть комплекс радиоподавления "Поле-21", комплекс "Леер-3" на базе беспилотника "Орлан-10", наземный подвижный комплекс радиопомех "Мурманск-БН", а также станцию помех "Красуха-С4".
На фото: посетители у бронеавтомобилей "Тигр-М".
Также можно будет увидеть комплекс радиоподавления "Поле-21", комплекс "Леер-3" на базе беспилотника "Орлан-10", наземный подвижный комплекс радиопомех "Мурманск-БН", а также станцию помех "Красуха-С4".
На фото: посетители у бронеавтомобилей "Тигр-М".
Из новинок стрелкового вооружения на "Арми-2020" представили автомат АК-19 и пулемет РПЛ-20.
На фото: посетители у зенитной установки ЗУ-23.
Из новинок стрелкового вооружения на "Арми-2020" представили автомат АК-19 и пулемет РПЛ-20.
На фото: посетители у зенитной установки ЗУ-23.
Из тяжелой бронетехники широкой публике впервые показывают новейшие модификации танков Т-90М и Т-80БВМ.
Из тяжелой бронетехники широкой публике впервые показывают новейшие модификации танков Т-90М и Т-80БВМ.
Впервые на подмосковной площадке оборудуют кластер Военно-морского флота.
Губернатор Новгородской области Андрей Никитин (справа) в студии стенда МИА "Россия сегодня" в конгрессно-выставочном центре "Патриот".
Впервые на подмосковной площадке оборудуют кластер Военно-морского флота.
Губернатор Новгородской области Андрей Никитин (справа) в студии стенда МИА "Россия сегодня" в конгрессно-выставочном центре "Патриот".
Также на "Армии" пройдут круглые столы, на которых обсудят историю военного духовенства, мифы, связанные с Второй мировой войной, и способы противодействия фальсификации истории.
На фото: временно исполняющий обязанности главы Чувашской Республики, председатель кабинета министров Чувашии Олег Николаев во время демонстрации VR-проекта "Неизвестный знаменосец" гостю форума "Армия-2020" на стенде МИА "Россия сегодня".
Также на "Армии" пройдут круглые столы, на которых обсудят историю военного духовенства, мифы, связанные с Второй мировой войной, и способы противодействия фальсификации истории.
На фото: временно исполняющий обязанности главы Чувашской Республики, председатель кабинета министров Чувашии Олег Николаев во время демонстрации VR-проекта "Неизвестный знаменосец" гостю форума "Армия-2020" на стенде МИА "Россия сегодня".
В честь 100-летнего юбилея отечественного танкостроения организаторы форума соберут на одной площадке практически все танки, произведенные в Советском Союзе и России.
В честь 100-летнего юбилея отечественного танкостроения организаторы форума соберут на одной площадке практически все танки, произведенные в Советском Союзе и России.
Историческая часть форума на этом не закончится. В ходе летной программы покажут реконструкцию воздушного боя времен Великой Отечественной войны, а также полеты на исторических моделях самолетов.
На фото: председатель ПАО "Промсвязьбанк" Петр Фрадков и директор Российского федерального ядерного центра Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ — ВНИИЭФ) Валентин Костюков (справа налево) на церемонии подписания совместных документов.
Историческая часть форума на этом не закончится. В ходе летной программы покажут реконструкцию воздушного боя времен Великой Отечественной войны, а также полеты на исторических моделях самолетов.
На фото: председатель ПАО "Промсвязьбанк" Петр Фрадков и директор Российского федерального ядерного центра Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ — ВНИИЭФ) Валентин Костюков (справа налево) на церемонии подписания совместных документов.
Кроме того, в рамках летной программы "Армии-2020" заслуженные летчики России продемонстрируют фигуры сложного пилотажа на самолетах Piper Cub и Як-52.
На фото: посетители у зенитного ракетного комплекса "Бук-М3" на выставке вооружений Международного военно-технического форума (МВТФ) "Армия-2020" в военно-патриотическом парке "Патриот".
Кроме того, в рамках летной программы "Армии-2020" заслуженные летчики России продемонстрируют фигуры сложного пилотажа на самолетах Piper Cub и Як-52.
На фото: посетители у зенитного ракетного комплекса "Бук-М3" на выставке вооружений Международного военно-технического форума (МВТФ) "Армия-2020" в военно-патриотическом парке "Патриот".
В честь 75-летия атомной отрасли пройдет конференция, посвященная развитию ядерного оружейного комплекса России. Ожидается проведение нескольких круглых столов, посвященных автотехнике и средствам десантирования.
В честь 75-летия атомной отрасли пройдет конференция, посвященная развитию ядерного оружейного комплекса России. Ожидается проведение нескольких круглых столов, посвященных автотехнике и средствам десантирования.
Чтобы гостям форума было проще добираться к парку, были построены две дороги и дополнительные развязки.
Чтобы гостям форума было проще добираться к парку, были построены две дороги и дополнительные развязки.