https://ria.ru/20200825/shkoly-1576299214.html

Все школы в России откроются в очном режиме

Все школы РФ откроются в очном режиме, закрываться могут только точечно, как при сезонном гриппе, сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов на онлайн-встрече... РИА Новости, 25.08.2020

2020-08-25T17:29

2020-08-25T17:29

2020-08-25T18:10

социальный навигатор

сн_образование

сергей кравцов

просвещение

образование - общество

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<strong>МОСКВА, 25 авг - РИА Новости.</strong> Все школы РФ откроются в очном режиме, закрываться могут только точечно, как при сезонном гриппе, сообщил глава Минпросвещения <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Kravcov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Кравцов</a> на онлайн-встрече с лидером "Справедливой России" <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Mironov/" target="_blank" data-auto="true">Сергеем Мироновым</a>.Кроме того, ведомство совместно с Минздравом будет вести мониторинг здоровья детей."С первого по 14 сентября мы с министерством здравоохранения организуем постоянный мониторинг здоровья детей", - сказал он.По его словам, в случае перехода школы на удаленку, образовательный процесс прерван не будет.Ранее депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР) направил министру просвещения РФ Сергею Кравцову предложение отложить начало учебного года до 1 октября, чтобы "не допустить новой вспышки заболевания" COVID-19. В комитете ГД по охране здоровья не поддержали эту инициативу. В пресс-службе Минпросвещения заверили, что учебный год во всех регионах РФ начнется 1 сентября, "календарный учебный план и единое образовательное пространство" будет сохранено.

https://radiosputnik.ria.ru/20200825/ege-1576288053.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

социальный навигатор, сн_образование, сергей кравцов, просвещение , образование - общество