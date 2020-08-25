https://ria.ru/20200825/shkoly-1576299214.html
Все школы в России откроются в очном режиме
Все школы РФ откроются в очном режиме, закрываться могут только точечно, как при сезонном гриппе, сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов на онлайн-встрече... РИА Новости, 25.08.2020
2020-08-25T17:29
2020-08-25T17:29
2020-08-25T18:10
социальный навигатор
сн_образование
сергей кравцов
просвещение
образование - общество
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<strong>МОСКВА, 25 авг - РИА Новости.</strong> Все школы РФ откроются в очном режиме, закрываться могут только точечно, как при сезонном гриппе, сообщил глава Минпросвещения <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Kravcov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Кравцов</a> на онлайн-встрече с лидером "Справедливой России" <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Mironov/" target="_blank" data-auto="true">Сергеем Мироновым</a>.Кроме того, ведомство совместно с Минздравом будет вести мониторинг здоровья детей."С первого по 14 сентября мы с министерством здравоохранения организуем постоянный мониторинг здоровья детей", - сказал он.По его словам, в случае перехода школы на удаленку, образовательный процесс прерван не будет.Ранее депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР) направил министру просвещения РФ Сергею Кравцову предложение отложить начало учебного года до 1 октября, чтобы "не допустить новой вспышки заболевания" COVID-19. В комитете ГД по охране здоровья не поддержали эту инициативу. В пресс-службе Минпросвещения заверили, что учебный год во всех регионах РФ начнется 1 сентября, "календарный учебный план и единое образовательное пространство" будет сохранено.
https://radiosputnik.ria.ru/20200825/ege-1576288053.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
социальный навигатор, сн_образование, сергей кравцов, просвещение , образование - общество
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости.
Все школы РФ откроются в очном режиме, закрываться могут только точечно, как при сезонном гриппе, сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов
на онлайн-встрече с лидером "Справедливой России" Сергеем Мироновым
.
"Все школы откроются в очном режиме. Если будут закрываться, то точечно, как при сезонном гриппе. Не по всему региону, а точечно", - приводятся сообщения министра в сообщении пресс-службы по итогам встречи.
Кроме того, ведомство совместно с Минздравом будет вести мониторинг здоровья детей.
"С первого по 14 сентября мы с министерством здравоохранения организуем постоянный мониторинг здоровья детей", - сказал он.
По его словам, в случае перехода школы на удаленку, образовательный процесс прерван не будет.
"Мы отбираем квалифицированный контент, и в случае, если школы переходят на карантин, образовательный процесс не прерывается. Мы заменяем Zoom и Skype на нашу отечественную систему. Если по каким-то причинам школы переходят на карантин, информационная система обеспечивает непрерывный образовательный процесс", - сказал Кравцов.
Ранее депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР) направил министру просвещения РФ Сергею Кравцову предложение отложить начало учебного года до 1 октября, чтобы "не допустить новой вспышки заболевания" COVID-19. В комитете ГД по охране здоровья не поддержали эту инициативу. В пресс-службе Минпросвещения заверили, что учебный год во всех регионах РФ начнется 1 сентября, "календарный учебный план и единое образовательное пространство" будет сохранено.