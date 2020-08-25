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Роскачество проверило обувь для школьников
Роскачество проверило обувь, предназначенную для детей младшего школьного возраста, и выявило множество несоответствий техрегламенту, в частности по запаху,... РИА Новости, 25.08.2020
2020-08-25T08:31
2020-08-25T18:46
россия
роскачество
обувь
дети
общество
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<strong>МОСКВА, 25 авг — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Roskachestvo/" target="_blank" data-auto="true">Роскачество</a> проверило обувь, предназначенную для детей младшего школьного возраста, и выявило множество несоответствий техрегламенту, в частности по запаху, содержанию формальдегида и токсичности, говорится в <a href="https://rskrf.ru/ratings/obuv/detskaya-obuv/obuv-detskaya-s-verkhom-iz-sinteticheskikh-materialov/" target="_blank" rel="nofollow noopener">сообщении</a> организации.В исследовании участвовали 17 видов товаров: 12 — китайского производства, два — изготовлены в России, по одной торговой марке — из <a href="http://ria.ru/location_Sweden/" target="_blank" data-auto="true">Швеции</a> и <a href="http://ria.ru/location_Cambodia/" target="_blank" data-auto="true">Камбоджи</a>. А у товара еще одной марки не была указана страна происхождения. Эксперты закупили туфли и полуботинки с верхом из синтетических материалов стоимостью от 399 до трех тысяч рублей. Обувь исследовали по 19 показателям качества, безопасности и достоверности маркировки.Эксперты обнаружили множество несоответствий требованиям. Интенсивный запах выявили у 13 видов товаров, а серьезное нарушение — несоответствие техрегламенту Таможенного союза "О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков" по индексу токсичности в водную среду — у товаров пяти торговых марок. Еще в пяти видах ботинок обнаружили формальдегид: токсичное вещество выявлено в стельках и подкладке.Кроме того, у продукции семи торговых марок оказалась нарушена устойчивость задника к деформации, в девяти образцах зафиксированы разрывы материала верха или фурнитуры. В маркировке двух видов товаров указан неверный размер, у трех не было информации об импортере и изготовителе."Исследования Роскачества не в первый раз дают потребителю наиболее полную и достоверную информацию о качестве и безопасности самых востребованных товаров. Это очень важно. Тем более когда речь идет о товарах для детей", — отметил замминистра промышленности и торговли <a href="http://ria.ru/person_Viktor_Evtukhov/" target="_blank" data-auto="true">Виктор Евтухов</a>.Роскачество рекомендует родителям покупать детям легкую обувь с гибкой подошвой, а если она изготовлена из синтетических материалов, то выбирать модель с натуральной стелькой и подкладкой. Кроме того, надпись "экокожа" означает обычный кожзаменитель, поэтому слова о том, что такая обувь изготовлена из натуральных материалов, — всего лишь маркетинговый ход, заключают эксперты.
https://ria.ru/20200811/1575617097.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200819/1575972055.html
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60
россия, роскачество, обувь, дети, общество

Роскачество проверило обувь для школьников

08:31 25.08.2020 (обновлено: 18:46 25.08.2020)
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© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкПроизводство детской обуви
Производство детской обуви
© РИА Новости / Александр Кондратюк
Перейти в фотобанк
Производство детской обуви. Архивное фото
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Роскачество проверило обувь, предназначенную для детей младшего школьного возраста, и выявило множество несоответствий техрегламенту, в частности по запаху, содержанию формальдегида и токсичности, говорится в сообщении организации.
В исследовании участвовали 17 видов товаров: 12 — китайского производства, два — изготовлены в России, по одной торговой марке — из Швеции и Камбоджи. А у товара еще одной марки не была указана страна происхождения. Эксперты закупили туфли и полуботинки с верхом из синтетических материалов стоимостью от 399 до трех тысяч рублей. Обувь исследовали по 19 показателям качества, безопасности и достоверности маркировки.
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Эксперты обнаружили множество несоответствий требованиям. Интенсивный запах выявили у 13 видов товаров, а серьезное нарушение — несоответствие техрегламенту Таможенного союза "О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков" по индексу токсичности в водную среду — у товаров пяти торговых марок. Еще в пяти видах ботинок обнаружили формальдегид: токсичное вещество выявлено в стельках и подкладке.
Кроме того, у продукции семи торговых марок оказалась нарушена устойчивость задника к деформации, в девяти образцах зафиксированы разрывы материала верха или фурнитуры. В маркировке двух видов товаров указан неверный размер, у трех не было информации об импортере и изготовителе.
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"Исследования Роскачества не в первый раз дают потребителю наиболее полную и достоверную информацию о качестве и безопасности самых востребованных товаров. Это очень важно. Тем более когда речь идет о товарах для детей", — отметил замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов.
Роскачество рекомендует родителям покупать детям легкую обувь с гибкой подошвой, а если она изготовлена из синтетических материалов, то выбирать модель с натуральной стелькой и подкладкой. Кроме того, надпись "экокожа" означает обычный кожзаменитель, поэтому слова о том, что такая обувь изготовлена из натуральных материалов, — всего лишь маркетинговый ход, заключают эксперты.
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РоссияРоскачествообувьДетиОбщество
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