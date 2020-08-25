https://ria.ru/20200825/shkola-1576302198.html

Роспотребнадзор отменил ограничения на число учеников на занятиях

Роспотребнадзор исключил требование о том, чтобы в одном классе на занятиях присутствовали не более 25 человек, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов в... РИА Новости, 25.08.2020

2020-08-25T18:26

2020-08-25T18:26

2020-08-25T18:49

социальный навигатор

сн_образование

министерство просвещения россии (минпросвещения россии)

сергей кравцов

сергей миронов

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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<strong>МОСКВА, 25 авг - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзор</a> исключил требование о том, чтобы в одном классе на занятиях присутствовали не более 25 человек, заявил министр просвещения РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Kravcov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Кравцов</a> в ходе онлайн-встречи с главой партии "Справедливая Россия" <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Mironov/" target="_blank" data-auto="true">Сергеем Мироновым</a>."В свою очередь, Сергей Миронов отметил, что изначальные требования Роспотребнадзора действительно были невыполнимы, но что учителя ему неоднократно жаловались. Министр ответил, что благодаря компромиссу удалось исключить требование, чтобы в одном классе было не более 25 человек. Также школы будут поделены на участки, в которых будут учиться разные потоки, например шестые классы могут отдельно огораживаться в своей рекреации", - сообщает пресс-служба парламентария.

https://ria.ru/20200727/1575012416.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

социальный навигатор, сн_образование, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), сергей кравцов, сергей миронов, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество