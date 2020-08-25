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Роспотребнадзор отменил ограничения на число учеников на занятиях
Роспотребнадзор исключил требование о том, чтобы в одном классе на занятиях присутствовали не более 25 человек, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов в... РИА Новости, 25.08.2020
2020-08-25T18:26
2020-08-25T18:49
социальный навигатор
сн_образование
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
сергей кравцов
сергей миронов
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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<strong>МОСКВА, 25 авг - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзор</a> исключил требование о том, чтобы в одном классе на занятиях присутствовали не более 25 человек, заявил министр просвещения РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Kravcov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Кравцов</a> в ходе онлайн-встречи с главой партии "Справедливая Россия" <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Mironov/" target="_blank" data-auto="true">Сергеем Мироновым</a>."В свою очередь, Сергей Миронов отметил, что изначальные требования Роспотребнадзора действительно были невыполнимы, но что учителя ему неоднократно жаловались. Министр ответил, что благодаря компромиссу удалось исключить требование, чтобы в одном классе было не более 25 человек. Также школы будут поделены на участки, в которых будут учиться разные потоки, например шестые классы могут отдельно огораживаться в своей рекреации", - сообщает пресс-служба парламентария.
https://ria.ru/20200727/1575012416.html
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социальный навигатор, сн_образование, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), сергей кравцов, сергей миронов, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Роспотребнадзор отменил ограничения на число учеников на занятиях

18:26 25.08.2020 (обновлено: 18:49 25.08.2020)
2388
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПодготовка школы к новому учебному году
Подготовка школы к новому учебному году
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Роспотребнадзор исключил требование о том, чтобы в одном классе на занятиях присутствовали не более 25 человек, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов в ходе онлайн-встречи с главой партии "Справедливая Россия" Сергеем Мироновым.
"В свою очередь, Сергей Миронов отметил, что изначальные требования Роспотребнадзора действительно были невыполнимы, но что учителя ему неоднократно жаловались. Министр ответил, что благодаря компромиссу удалось исключить требование, чтобы в одном классе было не более 25 человек. Также школы будут поделены на участки, в которых будут учиться разные потоки, например шестые классы могут отдельно огораживаться в своей рекреации", - сообщает пресс-служба парламентария.
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Социальный навигаторСН_ОбразованиеМинистерство просвещения России (Минпросвещения России)Сергей КравцовСергей МироновФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
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