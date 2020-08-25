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В ОП считают, что родители не поддержат перенос начала учебного года
Большинство российских родителей не поддержали бы перенос начала учебного года на октябрь, а предложенные министерством просвещения меры предосторожности... РИА Новости, 25.08.2020
2020-08-25T11:54
2020-08-25T11:54
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
день знаний
общественная палата рф
образование - общество
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<strong>МОСКВА, 25 авг - РИА Новости.</strong> Большинство российских родителей не поддержали бы перенос начала учебного года на октябрь, а предложенные министерством просвещения меры предосторожности являются достаточными для того, чтобы он традиционно стартовал 1 сентября, заявила глава Национального родительского комитета (НРК), член Общественной палаты РФ <a href="http://ria.ru/person_Irina_Volynec/" target="_blank" data-auto="true">Ирина Волынец</a>.Ранее депутат Госдумы <a href="http://ria.ru/person_Vasilijj_Vlasov/" target="_blank" data-auto="true">Василий Власов</a> (ЛДПР) направил министру просвещения РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Kravcov/" target="_blank" data-auto="true">Сергею Кравцову</a> предложение <a href="https://ria.ru/20200825/ucheba-1576266333.html" target="_blank">отложить начало учебного года</a> до 1 октября, чтобы "не допустить новой вспышки заболевания" COVID-19. В комитете ГД по охране здоровья не поддержали эту инициативу. В пресс-службе Минпросвещения заверили, что учебный год во всех регионах РФ начнется 1 сентября, "календарный учебный план и единое образовательное пространство" будет сохранено."Мы все искренне рассчитываем, что второй волны (заболевания COVID-19 – ред.) не будет, что то, что было, пойдет на спад, потому что оно уже пошло на спад - в противном случае начало учебного года было бы отложено по эпидемиологическим показаниям. Есть специальные службы, которые за этим следят, которые это регламентируют, и большинство родителей не поддержат перенос (начала - ред.) нового учебного года на месяц", - заявила Волынец РИА Новости.Она также напомнила, что <a href="http://ria.ru/organization_LDPR/" target="_blank" data-auto="true">ЛДПР</a> выступал с инициативой отложить начало нового учебного года, когда это еще не было связано с коронавирусом. В прошлом года лидер партии Владимир Жириновский выступал за то, чтобы летние каникулы в школах были перенесены на июль-сентябрь, тогда, по его словам, "мы продлим лето": это помогло бы наполнить "полупустые международные лагеря, пансионаты, санатории" отдыхающими.Волынец также считает, что дети устали от самоизоляции, а родители обеспокоены возможными пробелами в знаниях из-за дистанционного обучения."Те меры предосторожности, которые сегодня предложены министерством просвещения, на наш взгляд, являются достаточными для того, чтобы максимально обезопасить наших детей... Например, если в каком-то классе будет обнаружено, что кто-то из детей заболел коронавирусом, то весь класс будет уходить на карантин, и это решение уже принято, и мне кажется, что это логично, и разумно, и обоснованно", - считает она.Волынец отметила, что изменены и регламенты учебного года - у разных классов перемены будут в разное время, дети будут находиться в одном кабинете и приходить в школу не одновременно, а в соответствии с четким расписанием."Надо будет смотреть по ситуации. Я думаю, если все будет в порядке, этих мер будет достаточно. Если же заболеваемость будет расти, то будут приниматься новые, более жесткие меры, исходя из обстоятельств", - считает глава НРК.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, день знаний, общественная палата рф, образование - общество

В ОП считают, что родители не поддержат перенос начала учебного года

11:54 25.08.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкДень знаний
День знаний
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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День знаний. Архивное фото
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Большинство российских родителей не поддержали бы перенос начала учебного года на октябрь, а предложенные министерством просвещения меры предосторожности являются достаточными для того, чтобы он традиционно стартовал 1 сентября, заявила глава Национального родительского комитета (НРК), член Общественной палаты РФ Ирина Волынец.
Ранее депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР) направил министру просвещения РФ Сергею Кравцову предложение отложить начало учебного года до 1 октября, чтобы "не допустить новой вспышки заболевания" COVID-19. В комитете ГД по охране здоровья не поддержали эту инициативу. В пресс-службе Минпросвещения заверили, что учебный год во всех регионах РФ начнется 1 сентября, "календарный учебный план и единое образовательное пространство" будет сохранено.
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"Мы все искренне рассчитываем, что второй волны (заболевания COVID-19 – ред.) не будет, что то, что было, пойдет на спад, потому что оно уже пошло на спад - в противном случае начало учебного года было бы отложено по эпидемиологическим показаниям. Есть специальные службы, которые за этим следят, которые это регламентируют, и большинство родителей не поддержат перенос (начала - ред.) нового учебного года на месяц", - заявила Волынец РИА Новости.
Она также напомнила, что ЛДПР выступал с инициативой отложить начало нового учебного года, когда это еще не было связано с коронавирусом. В прошлом года лидер партии Владимир Жириновский выступал за то, чтобы летние каникулы в школах были перенесены на июль-сентябрь, тогда, по его словам, "мы продлим лето": это помогло бы наполнить "полупустые международные лагеря, пансионаты, санатории" отдыхающими.
Волынец также считает, что дети устали от самоизоляции, а родители обеспокоены возможными пробелами в знаниях из-за дистанционного обучения.
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"Те меры предосторожности, которые сегодня предложены министерством просвещения, на наш взгляд, являются достаточными для того, чтобы максимально обезопасить наших детей... Например, если в каком-то классе будет обнаружено, что кто-то из детей заболел коронавирусом, то весь класс будет уходить на карантин, и это решение уже принято, и мне кажется, что это логично, и разумно, и обоснованно", - считает она.
Волынец отметила, что изменены и регламенты учебного года - у разных классов перемены будут в разное время, дети будут находиться в одном кабинете и приходить в школу не одновременно, а в соответствии с четким расписанием.
"Надо будет смотреть по ситуации. Я думаю, если все будет в порядке, этих мер будет достаточно. Если же заболеваемость будет расти, то будут приниматься новые, более жесткие меры, исходя из обстоятельств", - считает глава НРК.
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