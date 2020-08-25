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https://ria.ru/20200825/ucheba-1576266333.html
Депутат Госдумы предложил перенести начало учебного года
Депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР) предлагает отложить начало учебного года до 1 октября, чтобы не провоцировать новую вспышку заболеваемости COVID-19,... РИА Новости, 25.08.2020
2020-08-25T03:17
2020-08-25T03:23
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
василий власов
сергей кравцов
лдпр
госдума рф
москва
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<strong>МОСКВА, 25 авг - РИА Новости.</strong> Депутат <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> <a href="http://ria.ru/person_Vasilijj_Vlasov/" target="_blank" data-auto="true">Василий Власов</a> (<a href="http://ria.ru/organization_LDPR/" target="_blank" data-auto="true">ЛДПР</a>) предлагает отложить начало учебного года до 1 октября, чтобы не провоцировать новую вспышку заболеваемости COVID-19, соответствующее предложение он направил главе Минпросвещения <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Kravcov/" target="_blank" data-auto="true">Сергею Кравцову</a> (есть в распоряжении РИА Новости).Депутат обосновал свое предложением тем, что в России ежедневно выявляют порядка пяти тысяч новых случаев заражения коронавирусом.Учебный год в столице начнется 1 сентября, однако линейки и другие массовые мероприятия проводиться не будут. Школы заработают с рядом ограничений в связи с пандемией COVID-19: обязательной термометрией, усиленной дезинфекцией и ограничением на передвижение детей между кабинетами и помещениями школы.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, василий власов, сергей кравцов, лдпр, госдума рф, москва, общество

Депутат Госдумы предложил перенести начало учебного года

03:17 25.08.2020 (обновлено: 03:23 25.08.2020)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкДепутат, член комитета Государственной Думы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Василий Власов на пленарном заседании Госдумы РФ
Депутат, член комитета Государственной Думы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Василий Власов на пленарном заседании Госдумы РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР) предлагает отложить начало учебного года до 1 октября, чтобы не провоцировать новую вспышку заболеваемости COVID-19, соответствующее предложение он направил главе Минпросвещения Сергею Кравцову (есть в распоряжении РИА Новости).
Депутат обосновал свое предложением тем, что в России ежедневно выявляют порядка пяти тысяч новых случаев заражения коронавирусом.
"Лишний месяц позволит отложить резкий рост количества социальных контактов и не допустит новой вспышки заболевания. Также у детей и их родителей будет больше времени на сдачу необходимых медицинских тестов перед началом учебного года, что также позволит не создать взрывной нагрузки на медицинскую инфраструктуру", - полагает парламентарий.
Учебный год в столице начнется 1 сентября, однако линейки и другие массовые мероприятия проводиться не будут. Школы заработают с рядом ограничений в связи с пандемией COVID-19: обязательной термометрией, усиленной дезинфекцией и ограничением на передвижение детей между кабинетами и помещениями школы.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияВасилий ВласовСергей КравцовЛДПРГосдума РФМоскваОбщество
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