https://ria.ru/20200825/rak-1576278872.html

Ученые назвали витамин, способствующий подавлению клеток рака легких

Ученые Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова обнаружили, что лекарственная форма витамина В1 — кокарбоксилаза — в высоких дозах может РИА Новости, 25.08.2020

2020-08-25T12:39

2020-08-25T12:39

2020-08-25T17:12

российский научный фонд

открытия - риа наука

мгу имени м. в. ломоносова

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<strong>МОСКВА, 25 авг — РИА Новости.</strong> Ученые Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова обнаружили, что лекарственная форма витамина В1 — кокарбоксилаза — в высоких дозах может оказывать негативное воздействие на клетки рака легких, не затрагивая при этом здоровые, сообщает пресс-служба МГУ.Уточняется, что исследование проводили на клетках в условиях лаборатории. Работа выполнена при поддержке гранта <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskijj_nauchnyjj_fond/" target="_blank" data-auto="true">Российского научного фонда</a> (РНФ) и опубликована в International Journal of Molecular Sciences.Кокарбоксилаза применяется в медицине в составе комплексной терапии различных заболеваний — диабета (в том числе диабетической комы), почечной и печеночной недостаточности, нарушений сердечного ритма и многих других. Это соединение образуется из витамина В1, или тиамина. Связываясь с белками-ферментами, кокарбоксилаза влияет напрямую на углеводный обмен и опосредованно на синтез нуклеиновых кислот, белков и липидов.Чтобы проверить свою идею, авторы провели эксперимент in vitro на клетках рака легкого человека и нормальных эпителиальных (заболевание поражает именно их) клетках обезьяны. Выяснилось, что кокарбоксилаза действует сходным образом с наиболее часто применяемым для лечения рака легких препаратом цисплатином.Рак легкого — один из наиболее тяжело поддающихся лечению типов рака, который занимает первое место по летальности среди больных.

https://ria.ru/20200825/rak-1576273190.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200605/1572539571.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

российский научный фонд, открытия - риа наука, мгу имени м. в. ломоносова