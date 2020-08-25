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https://ria.ru/20200825/rak-1576278872.html
Ученые назвали витамин, способствующий подавлению клеток рака легких
Ученые Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова обнаружили, что лекарственная форма витамина В1 — кокарбоксилаза — в высоких дозах может РИА Новости, 25.08.2020
2020-08-25T12:39
2020-08-25T17:12
российский научный фонд
открытия - риа наука
мгу имени м. в. ломоносова
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<strong>МОСКВА, 25 авг — РИА Новости.</strong> Ученые Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова обнаружили, что лекарственная форма витамина В1 — кокарбоксилаза — в высоких дозах может оказывать негативное воздействие на клетки рака легких, не затрагивая при этом здоровые, сообщает пресс-служба МГУ.Уточняется, что исследование проводили на клетках в условиях лаборатории. Работа выполнена при поддержке гранта <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskijj_nauchnyjj_fond/" target="_blank" data-auto="true">Российского научного фонда</a> (РНФ) и опубликована в International Journal of Molecular Sciences.Кокарбоксилаза применяется в медицине в составе комплексной терапии различных заболеваний — диабета (в том числе диабетической комы), почечной и печеночной недостаточности, нарушений сердечного ритма и многих других. Это соединение образуется из витамина В1, или тиамина. Связываясь с белками-ферментами, кокарбоксилаза влияет напрямую на углеводный обмен и опосредованно на синтез нуклеиновых кислот, белков и липидов.Чтобы проверить свою идею, авторы провели эксперимент in vitro на клетках рака легкого человека и нормальных эпителиальных (заболевание поражает именно их) клетках обезьяны. Выяснилось, что кокарбоксилаза действует сходным образом с наиболее часто применяемым для лечения рака легких препаратом цисплатином.Рак легкого — один из наиболее тяжело поддающихся лечению типов рака, который занимает первое место по летальности среди больных.
https://ria.ru/20200825/rak-1576273190.html
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российский научный фонд, открытия - риа наука, мгу имени м. в. ломоносова

Ученые назвали витамин, способствующий подавлению клеток рака легких

12:39 25.08.2020 (обновлено: 17:12 25.08.2020)
103446
© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкВрач с рентгеном легких
Врач с рентгеном легких
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в фотобанк
Врач с рентгеном легких. Архивное фото
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Ученые Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова обнаружили, что лекарственная форма витамина В1 — кокарбоксилаза — в высоких дозах может оказывать негативное воздействие на клетки рака легких, не затрагивая при этом здоровые, сообщает пресс-служба МГУ.

"Ученые МГУ обнаружили, что кокарбоксилаза в высоких дозах может оказывать негативное воздействие на клетки рака легкого, не затрагивая при этом здоровые. Кокарбоксилаза — фармакологическая форма витамина В1, которая широко применяется в медицине при диабете, почечной, печеночной и сердечной недостаточности и ряде других заболеваний", — говорится в сообщении.

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Уточняется, что исследование проводили на клетках в условиях лаборатории. Работа выполнена при поддержке гранта Российского научного фонда (РНФ) и опубликована в International Journal of Molecular Sciences.

"Новые данные о противораковом действии высоких доз кокарбоксилазы и их безопасности для нормальных клеток могут иметь медицинское применение при лечении рака легкого, особенно в комбинации с другими средствами. Теперь требуются клинические исследования такого действия кокарбоксилазы", — приводит пресс-служба слова руководителя проекта по гранту РНФ, доктора химических наук, ведущего научного сотрудника Отдела биокинетики НИИ ФХБ МГУ Виктории Буник.

Кокарбоксилаза применяется в медицине в составе комплексной терапии различных заболеваний — диабета (в том числе диабетической комы), почечной и печеночной недостаточности, нарушений сердечного ритма и многих других. Это соединение образуется из витамина В1, или тиамина. Связываясь с белками-ферментами, кокарбоксилаза влияет напрямую на углеводный обмен и опосредованно на синтез нуклеиновых кислот, белков и липидов.
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Чтобы проверить свою идею, авторы провели эксперимент in vitro на клетках рака легкого человека и нормальных эпителиальных (заболевание поражает именно их) клетках обезьяны. Выяснилось, что кокарбоксилаза действует сходным образом с наиболее часто применяемым для лечения рака легких препаратом цисплатином.
Рак легкого — один из наиболее тяжело поддающихся лечению типов рака, который занимает первое место по летальности среди больных.
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Российский научный фондОткрытия - РИА НаукаМГУ имени М. В. Ломоносова
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