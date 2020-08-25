https://ria.ru/20200825/prankery-1576298859.html

Пранкеры разыграли трех бывших кандидатов в президенты США

Российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) рассказали, что от имени экологической активистки Греты Тунберг пообщались с тремя... РИА Новости, 25.08.2020

2020-08-25T17:23

2020-08-25T17:23

2020-08-25T18:39

владимир кузнецов (вован)

предвыборная кампания в сша

тулси габбард

алексей столяров (лексус)

дональд трамп

хиллари клинтон

youtube

джо байден

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/150101/13/1501011348_0:0:2560:1440_1400x0_80_0_0_92cab93fb3f58620dcf43bb6cbe2057b.jpg

<strong>МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. </strong>Российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) рассказали, что от имени экологической активистки Греты Тунберг пообщались с тремя политиками, претендовавшими на выдвижение на пост президента США от Демократической партии.Запись разговоров, сделанных в ходе предвыборной кампании, опубликовали на YouTube. Там звучат голоса, которые, как утверждают авторы, принадлежат сенаторам Камалле Харрис и Майклу Беннетту, а также конгрессвумен Тулси Габбард.Харрис, которая теперь баллотируется на пост вице-президента в паре с <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байденом</a>, была готова проработать с "Тунберг" план совместных действий по теме климата, чтобы это вписалось в ее избирательную кампанию. Когда собеседница сенатора пожаловалась на встречу с президентом США Дональдом Трампом в ООН, Харрис поспешила утешить ее.При этом политик согласилась, что поведение Трампа "ненормальное", а также выразила готовность получить запись того "разговора" Тунберг с ним. Габбард, которая в своей кампании делала упор на прекращение войн и возвращение домой американских военных, призналась, что такие конфликты все-таки нужны."По религии я не пацифист. К сожалению, иногда война необходима, чтобы обезопасить людей и победить силы зла, угрожающие нашей безопасности и благополучию. Но моя религия <...> вдохновляет меня на любовь", — отметила она.Также экс-кандидат отреагировала на слова Хиллари Клинтон, которая обвиняла ее в работе на Россию."Это нелепо, и людям это очевидно. Это всего лишь показывает, как она боится и поэтому стремится оклеветать меня и мою кампанию", — сказала она.Беннет же, в свою очередь, пообещал, что разрешит школьникам пропускать уроки для участия в акциях на тему климата. Он прервал разговор после того, как "Тунберг" заявила, что она иностранный агент и якобы звонит ему по поручению российских властей.

https://radiosputnik.ria.ru/20200725/1574902004.html

https://ria.ru/20200804/1575360368.html

Константин Е Эти пранкеры просто позорят Россию своими выходками. Нигде такого нет, чтоб в других странах сливали номера послов, политиков и тд, каким то пранкерам для розыгрышей. Если бы в России кого-то разыграли, то там Захарова бы уже гневные послания писала бы в МИД другим странам. 19

14

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир кузнецов (вован), предвыборная кампания в сша, тулси габбард, алексей столяров (лексус), дональд трамп, хиллари клинтон, youtube, джо байден, сша, в мире