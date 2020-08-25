https://ria.ru/20200825/prankery-1576298859.html
Пранкеры разыграли трех бывших кандидатов в президенты США
Российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) рассказали, что от имени экологической активистки Греты Тунберг пообщались с тремя... РИА Новости, 25.08.2020
2020-08-25T17:23
2020-08-25T17:23
2020-08-25T18:39
владимир кузнецов (вован)
предвыборная кампания в сша
тулси габбард
алексей столяров (лексус)
дональд трамп
хиллари клинтон
youtube
джо байден
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/150101/13/1501011348_0:0:2560:1440_1400x0_80_0_0_92cab93fb3f58620dcf43bb6cbe2057b.jpg
<strong>МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. </strong>Российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) рассказали, что от имени экологической активистки Греты Тунберг пообщались с тремя политиками, претендовавшими на выдвижение на пост президента США от Демократической партии.Запись разговоров, сделанных в ходе предвыборной кампании, опубликовали на YouTube. Там звучат голоса, которые, как утверждают авторы, принадлежат сенаторам Камалле Харрис и Майклу Беннетту, а также конгрессвумен Тулси Габбард.Харрис, которая теперь баллотируется на пост вице-президента в паре с <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байденом</a>, была готова проработать с "Тунберг" план совместных действий по теме климата, чтобы это вписалось в ее избирательную кампанию. Когда собеседница сенатора пожаловалась на встречу с президентом США Дональдом Трампом в ООН, Харрис поспешила утешить ее.При этом политик согласилась, что поведение Трампа "ненормальное", а также выразила готовность получить запись того "разговора" Тунберг с ним. Габбард, которая в своей кампании делала упор на прекращение войн и возвращение домой американских военных, призналась, что такие конфликты все-таки нужны."По религии я не пацифист. К сожалению, иногда война необходима, чтобы обезопасить людей и победить силы зла, угрожающие нашей безопасности и благополучию. Но моя религия <...> вдохновляет меня на любовь", — отметила она.Также экс-кандидат отреагировала на слова Хиллари Клинтон, которая обвиняла ее в работе на Россию."Это нелепо, и людям это очевидно. Это всего лишь показывает, как она боится и поэтому стремится оклеветать меня и мою кампанию", — сказала она.Беннет же, в свою очередь, пообещал, что разрешит школьникам пропускать уроки для участия в акциях на тему климата. Он прервал разговор после того, как "Тунберг" заявила, что она иностранный агент и якобы звонит ему по поручению российских властей.
https://radiosputnik.ria.ru/20200725/1574902004.html
https://ria.ru/20200804/1575360368.html
Константин Е
Эти пранкеры просто позорят Россию своими выходками. Нигде такого нет, чтоб в других странах сливали номера послов, политиков и тд, каким то пранкерам для розыгрышей. Если бы в России кого-то разыграли, то там Захарова бы уже гневные послания писала бы в МИД другим странам.
19
14
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/150101/13/1501011348_30:0:2306:1707_1400x0_80_0_0_32b6e98d2a42f850b73542bdb155204d.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир кузнецов (вован), предвыборная кампания в сша, тулси габбард, алексей столяров (лексус), дональд трамп, хиллари клинтон, youtube, джо байден, сша, в мире
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) рассказали, что от имени экологической активистки Греты Тунберг пообщались с тремя политиками, претендовавшими на выдвижение на пост президента США от Демократической партии.
Запись разговоров, сделанных в ходе предвыборной кампании, опубликовали на YouTube. Там звучат голоса, которые, как утверждают авторы, принадлежат сенаторам Камалле Харрис и Майклу Беннетту, а также конгрессвумен Тулси Габбард.
Харрис, которая теперь баллотируется на пост вице-президента в паре с Джо Байденом
, была готова проработать с "Тунберг" план совместных действий по теме климата, чтобы это вписалось в ее избирательную кампанию.
Когда собеседница сенатора пожаловалась на встречу с президентом США Дональдом Трампом в ООН, Харрис поспешила утешить ее.
"Грета, не сдерживай себя. У тебя есть способность видеть, что может произойти. <…> Всегда найдутся люди, выступающие против прогресса. Так было всегда", — сказала она.
При этом политик согласилась, что поведение Трампа "ненормальное", а также выразила готовность получить запись того "разговора" Тунберг с ним.
Габбард, которая в своей кампании делала упор на прекращение войн и возвращение домой американских военных, призналась, что такие конфликты все-таки нужны.
"По религии я не пацифист. К сожалению, иногда война необходима, чтобы обезопасить людей и победить силы зла, угрожающие нашей безопасности и благополучию. Но моя религия <...> вдохновляет меня на любовь", — отметила она.
Также экс-кандидат отреагировала на слова Хиллари Клинтон, которая обвиняла ее в работе на Россию.
"Это нелепо, и людям это очевидно. Это всего лишь показывает, как она боится и поэтому стремится оклеветать меня и мою кампанию", — сказала она.
Беннет же, в свою очередь, пообещал, что разрешит школьникам пропускать уроки для участия в акциях на тему климата. Он прервал разговор после того, как "Тунберг" заявила, что она иностранный агент и якобы звонит ему по поручению российских властей.