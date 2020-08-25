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Туризм
https://ria.ru/20200825/praga-1576295599.html
Власти Праги планируют заменить часть автобусов троллейбусами
В конце 2022 года в Праге на двух городских маршрутах планируют запустить троллейбусы вместо автобусов. Затем число "электрифицированных" направлений... РИА Новости, 25.08.2020
2020-08-25T18:08
2020-08-25T18:08
туризм
туризм
новости - туризм
мадрид (город)
прага
париж
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<strong>МОСКВА, 25 авг – РИА Новости. </strong>В конце 2022 года в Праге на двух городских маршрутах планируют запустить троллейбусы вместо автобусов. Затем число "электрифицированных" направлений увеличиться до шести, <a href="https://euro-pulse.ru/news/v-pragu-vernutsya-trollejbusy-chtoby-zamenit-avtobusy-na-neekologichnom-toplive" target="_blank">сообщает</a> "ЕвроПульс".Сейчас мэрия чешской столицы разрабатывает стратегию снижения вредных выбросов от транспорта. В городе есть метро и трамваи, но больше половины пассажиров ежедневно пользуется автобусами, которые в Праге ездят на бензине или дизеле. Их решено постепенно заменять троллейбусами, которые дешевле электробусов, но также не производят вредных выбросов.Полноценных троллейбусных маршрутов в Праге нет с 1960-х годов. В 2017 и 2018 годах на одном из автобусных маршрутов ходил троллейбус с гибридным двигателем (он мог переключаться на дизель).В других европейских городах тоже отказываются от автобусов на углеродном топливе в пользу более экологичного наземного транспорта. В основном предпочтение отдают электробусам. Например, в Париже к Олимпиаде 2024 года больше 800 автобусов планируется заменить электробусами, а в Мадриде в этом году запустили бесплатный маршрут, где ходят исключительно электробусы.
https://ria.ru/20200819/1575878799.html
мадрид (город)
прага
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туризм, новости - туризм, мадрид (город), прага, париж

Власти Праги планируют заменить часть автобусов троллейбусами

18:08 25.08.2020
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© Depositphotos / lightpoetВид с башни ратуши на Староместской площади в Праге
Вид с башни ратуши на Староместской площади в Праге
© Depositphotos / lightpoet
МОСКВА, 25 авг – РИА Новости. В конце 2022 года в Праге на двух городских маршрутах планируют запустить троллейбусы вместо автобусов. Затем число "электрифицированных" направлений увеличиться до шести, сообщает "ЕвроПульс".
Сейчас мэрия чешской столицы разрабатывает стратегию снижения вредных выбросов от транспорта. В городе есть метро и трамваи, но больше половины пассажиров ежедневно пользуется автобусами, которые в Праге ездят на бензине или дизеле. Их решено постепенно заменять троллейбусами, которые дешевле электробусов, но также не производят вредных выбросов.
Полноценных троллейбусных маршрутов в Праге нет с 1960-х годов. В 2017 и 2018 годах на одном из автобусных маршрутов ходил троллейбус с гибридным двигателем (он мог переключаться на дизель).
В других европейских городах тоже отказываются от автобусов на углеродном топливе в пользу более экологичного наземного транспорта. В основном предпочтение отдают электробусам. Например, в Париже к Олимпиаде 2024 года больше 800 автобусов планируется заменить электробусами, а в Мадриде в этом году запустили бесплатный маршрут, где ходят исключительно электробусы.
Черногория, Херцег-Нови
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