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https://ria.ru/20200825/portfel-1576267010.html
Роспотребнадзор сообщил, сколько должен весить портфель первоклассника
Вес ежедневного комплекта учебников и письменных принадлежностей для школьников первого-второго классов не должен превышать 1,5 килограмма, сообщили РИА Новости РИА Новости, 25.08.2020
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социальный навигатор
здоровье
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россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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общество
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<strong>МОСКВА, 25 авг – РИА Новости.</strong> Вес ежедневного комплекта учебников и письменных принадлежностей для школьников первого-второго классов не должен превышать 1,5 килограмма, сообщили РИА Новости в пресс-службе <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a>."Появление множества обучающих программ привело к тому, что школьные учебники приобрели самые различные форматы и расцветки. Количество страниц в учебниках год от года растет, книги тяжелеют. При этом вес ежедневного комплекта учебников и письменных принадлежностей не должен превышать: для учащихся первых-вторых классов - не более 1,5 килограмма; третьих-четвертых классов - не более 2 килограммов; пятых-шестых классов - не более 2,5 килограмма; седьмых-восьмых классов - не более 3,5 килограмма; девятых-одиннадцатых классов - не более 4 килограммов", - говорится в сообщении.Вес школьных портфелей или ранцев без учебников должен быть не более 700 граммов для учеников начальных классов и не более 1 килограмма для учеников средних и старших классов, уточнили в пресс-службе.Ранцы для школьников младшего возраста должны быть из прочной ткани с водоотталкивающим покрытием с формоустойчивой спинкой, обеспечивающей полное прилегание к спине ученика и равномерное распределение веса, отметили в ведомстве.Кроме того, на школьных ранцах и портфелях должны быть светоотражающие элементы и материалы контрастных цветов, подчеркнули в Роспотребнадзоре.
https://ria.ru/20200825/ucheba-1576266333.html
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60
социальный навигатор, здоровье, сн_образование, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, общество

Роспотребнадзор сообщил, сколько должен весить портфель первоклассника

06:11 25.08.2020 (обновлено: 08:59 25.08.2020)
2026
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПервоклассники на уроке
Первоклассники на уроке
© РИА Новости / Евгения Новоженина
МОСКВА, 25 авг – РИА Новости. Вес ежедневного комплекта учебников и письменных принадлежностей для школьников первого-второго классов не должен превышать 1,5 килограмма, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.
"Появление множества обучающих программ привело к тому, что школьные учебники приобрели самые различные форматы и расцветки. Количество страниц в учебниках год от года растет, книги тяжелеют. При этом вес ежедневного комплекта учебников и письменных принадлежностей не должен превышать: для учащихся первых-вторых классов - не более 1,5 килограмма; третьих-четвертых классов - не более 2 килограммов; пятых-шестых классов - не более 2,5 килограмма; седьмых-восьмых классов - не более 3,5 килограмма; девятых-одиннадцатых классов - не более 4 килограммов", - говорится в сообщении.
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Вес школьных портфелей или ранцев без учебников должен быть не более 700 граммов для учеников начальных классов и не более 1 килограмма для учеников средних и старших классов, уточнили в пресс-службе.
Ранцы для школьников младшего возраста должны быть из прочной ткани с водоотталкивающим покрытием с формоустойчивой спинкой, обеспечивающей полное прилегание к спине ученика и равномерное распределение веса, отметили в ведомстве.
Кроме того, на школьных ранцах и портфелях должны быть светоотражающие элементы и материалы контрастных цветов, подчеркнули в Роспотребнадзоре.
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