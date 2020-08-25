https://ria.ru/20200825/portfel-1576267010.html

Роспотребнадзор сообщил, сколько должен весить портфель первоклассника

Вес ежедневного комплекта учебников и письменных принадлежностей для школьников первого-второго классов не должен превышать 1,5 килограмма, сообщили РИА Новости РИА Новости, 25.08.2020

2020-08-25T06:11

2020-08-25T06:11

2020-08-25T08:59

социальный навигатор

здоровье

сн_образование

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 25 авг – РИА Новости.</strong> Вес ежедневного комплекта учебников и письменных принадлежностей для школьников первого-второго классов не должен превышать 1,5 килограмма, сообщили РИА Новости в пресс-службе <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a>."Появление множества обучающих программ привело к тому, что школьные учебники приобрели самые различные форматы и расцветки. Количество страниц в учебниках год от года растет, книги тяжелеют. При этом вес ежедневного комплекта учебников и письменных принадлежностей не должен превышать: для учащихся первых-вторых классов - не более 1,5 килограмма; третьих-четвертых классов - не более 2 килограммов; пятых-шестых классов - не более 2,5 килограмма; седьмых-восьмых классов - не более 3,5 килограмма; девятых-одиннадцатых классов - не более 4 килограммов", - говорится в сообщении.Вес школьных портфелей или ранцев без учебников должен быть не более 700 граммов для учеников начальных классов и не более 1 килограмма для учеников средних и старших классов, уточнили в пресс-службе.Ранцы для школьников младшего возраста должны быть из прочной ткани с водоотталкивающим покрытием с формоустойчивой спинкой, обеспечивающей полное прилегание к спине ученика и равномерное распределение веса, отметили в ведомстве.Кроме того, на школьных ранцах и портфелях должны быть светоотражающие элементы и материалы контрастных цветов, подчеркнули в Роспотребнадзоре.

https://ria.ru/20200825/ucheba-1576266333.html

https://ria.ru/20200824/shkola-1576238596.html

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россия

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

социальный навигатор, здоровье, сн_образование, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, общество