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Сенатор назвал ошибки с начислением пенсий "рабочими вещами"
Ошибки при начислении пенсий, на которые указала Счетная палата, являются рядовыми рабочими недочетами. Об этом заявил РБК первый зампредседателя Совета... РИА Новости, 25.08.2020
2020-08-25T15:13
2020-08-25T15:18
пенсии
валерий рязанский
совет федерации рф
пенсионный фонд рф
счетная палата рф
общество
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<strong>МОСКВА, 25 авг — РИА Новости.</strong> Ошибки при начислении <a href="https://ria.ru/keyword_pensii/" target="_blank">пенсий</a>, на которые указала Счетная палата, являются рядовыми рабочими недочетами. Об этом заявил <a href="https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5f44f1d89a7947578a2ffc1a?from=newsfeed" target="_blank" rel="nofollow noopener">РБК</a> первый зампредседателя Совета Федерации Валерий Рязанский. По мнению сенатора, важно, чтобы сотрудники <a href="https://ria.ru/organization_Pensionnyjj_fond_RF/" target="_blank">Пенсионного фонда</a> реагировали на жалобы граждан и устраняли нарушения в короткий срок. Ранее <a href="https://ria.ru/organization_Schetnaja_Palata_RF/" target="_blank">Счетная палата</a> нашла ошибки в системе начисления пенсий, из-за которых некоторые граждане недополучали выплаты. Иногда ПФР открывал несколько счетов на одного человека или присваивал один СНИЛС нескольким гражданам. Также ПФР продолжал выплачивать пенсии после смерти получателей, так как информация о кончине доходила слишком поздно. В итоге доступ к деньгам получали родственники покойных.
https://radiosputnik.ria.ru/20200812/1575713783.html
как я понимаю ошибок В ПОЛЬЗУ гражданина не делаются? Ну ни разу не видела, чтобы кому-то переплатили пенсию) Почему-то рабочие моменты всегда в пользу экономии
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пенсии, валерий рязанский, совет федерации рф, пенсионный фонд рф, счетная палата рф, общество

Сенатор назвал ошибки с начислением пенсий "рабочими вещами"

15:13 25.08.2020 (обновлено: 15:18 25.08.2020)
2902
© Depositphotos / FascinadoraРоссийские рубли
Российские рубли
© Depositphotos / Fascinadora
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Ошибки при начислении пенсий, на которые указала Счетная палата, являются рядовыми рабочими недочетами. Об этом заявил РБК первый зампредседателя Совета Федерации Валерий Рязанский.

"То, что они увидели ошибки, задвоения, если там нет злого умысла, то это все рабочие вещи, которые надо устранять и заниматься этим делом специалистам <…> Ничего удивительного в итогах проверки я не увижу, ничего неустранимого тоже", — пояснил сенатор.

По мнению сенатора, важно, чтобы сотрудники Пенсионного фонда реагировали на жалобы граждан и устраняли нарушения в короткий срок.
Ранее Счетная палата нашла ошибки в системе начисления пенсий, из-за которых некоторые граждане недополучали выплаты. Иногда ПФР открывал несколько счетов на одного человека или присваивал один СНИЛС нескольким гражданам.
Также ПФР продолжал выплачивать пенсии после смерти получателей, так как информация о кончине доходила слишком поздно. В итоге доступ к деньгам получали родственники покойных.
Пенсионное удостоверение
12 августа, 20:31
Как получить прибавку к пенсии? В ПФР поделились способом
23014129
Обсудить 4
ПенсииВалерий РязанскийСовет Федерации РФПенсионный фонд РФСчетная палата РФОбщество
Популярные комментарии
как я понимаю ошибок В ПОЛЬЗУ гражданина не делаются? Ну ни разу не видела, чтобы кому-то переплатили пенсию) Почему-то рабочие моменты всегда в пользу экономии
25 августа, 15:24
О Ольга Занкова
1000001
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