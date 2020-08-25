https://ria.ru/20200825/pensii-1576291206.html
Сенатор назвал ошибки с начислением пенсий "рабочими вещами"
Ошибки при начислении пенсий, на которые указала Счетная палата, являются рядовыми рабочими недочетами. Об этом заявил РБК первый зампредседателя Совета... РИА Новости, 25.08.2020
2020-08-25T15:13
2020-08-25T15:13
2020-08-25T15:18
пенсии
валерий рязанский
совет федерации рф
пенсионный фонд рф
счетная палата рф
общество
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<strong>МОСКВА, 25 авг — РИА Новости.</strong> Ошибки при начислении <a href="https://ria.ru/keyword_pensii/" target="_blank">пенсий</a>, на которые указала Счетная палата, являются рядовыми рабочими недочетами. Об этом заявил <a href="https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5f44f1d89a7947578a2ffc1a?from=newsfeed" target="_blank" rel="nofollow noopener">РБК</a> первый зампредседателя Совета Федерации Валерий Рязанский. По мнению сенатора, важно, чтобы сотрудники <a href="https://ria.ru/organization_Pensionnyjj_fond_RF/" target="_blank">Пенсионного фонда</a> реагировали на жалобы граждан и устраняли нарушения в короткий срок. Ранее <a href="https://ria.ru/organization_Schetnaja_Palata_RF/" target="_blank">Счетная палата</a> нашла ошибки в системе начисления пенсий, из-за которых некоторые граждане недополучали выплаты. Иногда ПФР открывал несколько счетов на одного человека или присваивал один СНИЛС нескольким гражданам. Также ПФР продолжал выплачивать пенсии после смерти получателей, так как информация о кончине доходила слишком поздно. В итоге доступ к деньгам получали родственники покойных.
https://radiosputnik.ria.ru/20200812/1575713783.html
Ольга Занкова
как я понимаю ошибок В ПОЛЬЗУ гражданина не делаются? Ну ни разу не видела, чтобы кому-то переплатили пенсию) Почему-то рабочие моменты всегда в пользу экономии
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пенсии, валерий рязанский, совет федерации рф, пенсионный фонд рф, счетная палата рф, общество